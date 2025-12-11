Suvoda IRT nommé Leader dans la RTSM PEAK Matrix® d'Everest Group

CONSHOHOCKEN, Pa., 11 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Suvoda, une société mondiale de technologie d'essais cliniques, a annoncé aujourd'hui que son logiciel IRT (Interactive Response Technology), également connu sous le nom de RTSM (Randomization and Trial Supply Management), a été reconnu comme un Leader dans l'évaluation PEAK Matrix® de l'Everest Group pour la technologie RTSM.

La PEAK Matrix® d'Everest Group est une évaluation rigoureuse, basée sur des données, des fournisseurs de technologie, qui compare l'impact sur le marché à la vision et à la capacité d'exécution. L'évaluation comprend des entretiens directs avec les clients, ce qui permet d'avoir une idée des performances réelles et de l'expérience utilisateur. Cette reconnaissance souligne la forte adoption par le marché, l'innovation et la force technique de Suvoda dans le domaine du RTSM.

« Suvoda démontre sa spécialisation dans la gestion d'études multi-bras et très complexes, grâce à sa plateforme sans code, à son cadre de partition virtuelle et à son solide réseau d'intégration », déclare Nisarg Shah, directeur de clinique chez Everest Group. « Son architecture modulaire, sa configuration d'étude flexible et ses investissements continus dans l'automatisation basée sur l'IA lui valent une position de leader dans l'évaluation PEAK Matrix® des produits RTSM du secteur des sciences de la vie d'Everest Group. »

Nous sommes honorés d'être nommés « Leader » par Everest Group. Cette reconnaissance réaffirme que Suvoda IRT offre des capacités et une rapidité inégalées pour la randomisation et la gestion de l'approvisionnement dans les essais cliniques complexes », avance Jagath Wanninayake, PDG de Suvoda. « Elle reflète également la façon dont nous continuons à faire progresser notre plateforme, en associant l'IRT à notre gamme plus large de produits pour gérer les moments les plus critiques et les plus sensibles de chaque étude pour nos clients. »

Suvoda IRT sert de « centre de commande et de contrôle » pour la logistique des essais cliniques, permettant aux sponsors, aux ORC et aux sites de fournir le bon traitement au bon patient et au bon moment. Construit sur une architecture configurable, Suvoda IRT prend en charge les protocoles les plus complexes et offre une visibilité des stocks en temps réel et un réapprovisionnement prédictif. Le système peut s'adapter rapidement à des changements en cours d'étude grâce à des outils de personnalisation intégrés à la plateforme Suvoda, qui est soutenue par plusieurs brevets délivrés qui reconnaissent l'innovation de l'entreprise. Suvoda IRT établit une nouvelle norme dans l'industrie, transformant l'expérience des essais cliniques pour les sponsors, les ORC, les sites et les patients en rendant l'ensemble du parcours plus intuitif.

Pour améliorer encore la convivialité, Suvoda a récemment lancé Sofia, un assistant IA qui simplifie les tâches des gestionnaires de l'approvisionnement en médicaments en rationalisant la recherche de données, le suivi des stocks et l'examen des calendriers de visite, et en créant des visualisations de données, le tout au sein d'une interface conversationnelle. Le système fournit également des analyses en temps réel par le biais de rapports prédéfinis et ad hoc afin que les équipes puissent prendre rapidement des décisions éclairées.

Pour plus d'informations, consultez le rapport d'Everest Group sur Suvoda IRT en cliquant ici.

À propos de Suvoda

Suvoda est une société mondiale de technologie pour les essais cliniques qui propose une plateforme d'expérience en temps réel permettant aux promoteurs et aux ORC de prendre des décisions en toute confiance, et aux sites et aux patients d'agir calmement et de manière contrôlée. Suvoda fournit des solutions logicielles interconnectées et orientées vers l'action, ainsi que des services et une assistance de premier plan, de sorte que, même dans les moments les plus critiques en termes de délai et déterminants pour la mission, les études qui changent la vie continuent d'avancer. Suvoda a fusionné avec Greenphire, un fournisseur de premier plan d'outils de gestion financière des essais cliniques et d'assistance aux patients. Pour en savoir plus, consultez le site suvoda.com et suivez Suvoda sur LinkedIn.

Clause de non-responsabilité

Les extraits sous licence des rapports PEAK Matrix® d'Everest Group peuvent être utilisés par des tiers sous licence dans le cadre de leurs propres activités de marketing et de promotion et de leurs documents publicitaires. Les extraits sélectionnés des rapports PEAK Matrix® d'Everest Group ne fournissent pas nécessairement le contexte complet de notre recherche et de notre analyse. Toutes les recherches et analyses menées par les analystes d'Everest Group et incluses dans les rapports PEAK Matrix® d'Everest Group sont indépendantes et aucune organisation n'a payé de frais pour y figurer ou pour influencer son classement.

