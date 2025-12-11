Suvoda IRTがEverest GroupのRTSM PEAK Matrix®でリーダーに選出

ペンシルベニア州コンショホッケン, 2025年12月12日 /PRNewswire/ -- 世界的な臨床試験テクノロジー企業であるSuvodaは本日、RTSM（ランダム化および試験供給管理）としても知られる同社のIRT（インタラクティブ・レスポンス・テクノロジー）ソフトウエアが、Everest GroupのRTSMテクノロジー向けPEAK Matrix®評価でLeaderとして認められたと発表しました。

Everest GroupのPEAK Matrix®は、テクノロジー・プロバイダーをデータに基づいて厳密に評価し、ビジョン、提供能力、市場への影響をベンチマークします。評価には顧客への直接インタビューが含まれており、実際のパフォーマンスとユーザー・エクスペリエンスに関する知見が得られます。この認定は、RTSM分野におけるSuvodaの強力な市場導入、革新性、技術力を強調するものです。

「Suvodaは、ローコード/ノーコード・プラットフォーム、仮想パーティション・フレームワーク、強力な統合ネットワークによって実現される、非常に複雑で多群研究の管理に特化しています」と、Everest Groupのプラクティス・ディレクター、Nisarg Shah氏は述べています。「モジュール式アーキテクチャ、柔軟な研究構成、AI対応自動化への継続的な投資により、Everest Groupのライフ・サイエンスRTSM製品PEAK Matrix®アセスメント2025（Life Sciences RTSM Products PEAK Matrix® Assessment 2025）でリーダーの地位を獲得しました。」

「Everest Groupからリーダーに選ばれたことを光栄に思います。この認定は、複雑な臨床試験におけるランダム化と供給管理において、Suvoda IRTが比類のない能力とスピードを提供していることを再確認するものです」と、SuvodaのCEOであるJagath Wanninayake氏は述べています。「これは、当社がプラットフォームを継続的に進化させ、IRTを当社のより幅広い製品群と統合し、お客様の各研究における最も重要で時間的制約のある瞬間を管理する方法も反映しています。」

Suvoda IRTは臨床試験ロジスティクスの「指揮統制センター」として機能し、スポンサー、CRO、および医療施設が適切な治療を適切な患者に適切なタイミングで提供できるようにします。構成可能なアーキテクチャに基づいて構築された Suvoda IRTは、最も複雑なプロトコルもサポートし、リアルタイムの在庫可視性と予測補充機能を備えています。このシステムは、Suvodaプラットフォームに組み込まれたカスタマイズ・ツールを通じて研究途中の変更にも迅速に適応できます。このカスタマイズ・ツールは、同社のイノベーションを認める複数の特許によってサポートされています。Suvoda IRTは業界の新しい標準を確立し、全体的なプロセスをより直感的にすることで、スポンサー、CRO、医療施設、患者の臨床試験エクスペリエンスを変革します。

Suvodaは最近、使いやすさをさらに高めるために、会話型インターフェイス内でデータ検索、在庫の監視、訪問スケジュールの確認、データの視覚化の作成を効率化することで医薬品供給管理者のタスクを簡素化するAIアシスタントSofiaを導入しました。このシステムは、事前設定されたレポートやアドホック・レポートを通じてリアルタイムの分析も提供し、チームが情報に基づいた意思決定を迅速に行えるようにします。

詳細については、こちらからSuvoda IRTに関するEverest Groupのレポートをご覧ください。

Suvodaについて

Suvodaは、スポンサーとCROが自信を持って意思決定を行い、治験実施医療機関と患者が冷静かつ制御された行動を取れるよう支援するリアルタイム・エクスペリエンス・プラットフォームを備えた、グローバルな臨床試験テクノロジー企業です。Suvodaは相互接続された、行動主導型のソフトウェア・ソリューションと業界をリードするサービス/サポートを提供します。これにより、最も時間的制約が厳しく、ミッションクリティカルな局面においても、人生を変える研究を進展させることができます。Suvodaは、臨床試験の財務管理および患者支援ツールの主要プロバイダーであるGreenphireと合併しました。詳細については、suvoda.comにアクセスし、LinkedInでSuvodaをフォローしてください。

