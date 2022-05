Suvoda lance une approche flexible pour simplifier la gestion du consentement, ce qui permet d'accroître la visibilité et le contrôle dans les essais cliniques

Les essais de phase III, en particulier pour les thérapies vitales, peuvent durer des années sachant qu'au cours d'un essai, de nombreux changements sont susceptibles d'être apportés au traitement. Actuellement, ces essais présentent les écarts les plus élevés par rapport au protocole. Selon le Tufts Center for the Study of Drug Development January/February 2022 Impact Report, les protocoles comportant trois modifications ou plus ajoutent en moyenne trois semaines à la durée prévue d'un traitement, ce qui alourdit le fardeau des équipes à l'étude et augmente le risque d'erreurs. Suvoda a conçu une solution facile à adopter qui simplifie la collecte et le stockage des documents de consentement par voie électronique, en offrant une visibilité en temps réel et une surveillance à distance qui minimisent les problèmes potentiels liés au renouvellement du consentement, qui pourrait s'avérer nécessaire ultérieurement, et aux constatations de l'inspection concernant le processus global de consentement éclairé.

« Le consentement éclairé est un processus continu qui doit être répété tout au long du parcours d'essai clinique d'un patient, et aucune entreprise n'est exempte de la possibilité de perte de données et de temps que le renouvellement d'un consentement peut induire », a déclaré Jagath Wanninayke, PDG de Suvoda. « En écoutant les clients et les patients tout au long de la phase d'adoption précoce, nous avons conçu une solution eConsent qui anticipe ces défis avant qu'ils ne surviennent. tout en simplifiant la gestion du consentement en apportant des changements minimes ou nuls aux processus existants, tant au niveau du promoteur qu'au niveau du site. »

Malgré la virtualisation croissante des essais cliniques, certains pays n'autorisent toujours pas les signatures électroniques. Cependant, Suvoda eConsent offre un large éventail de flexibilité pour tenir compte des différences dans la réglementation par pays, les types de consentement, les méthodes de consentement et les exigences relatives aux dispositifs - créant un processus de consentement clair qui fait avancer les essais.

La valeur d'une plateforme unifiée

eConsent est l'une des trois offres unifiées sur la plateforme de Suvoda qui aide à gérer les moments critiques et urgents dans les essais vitaux pour les patients, les sites et les sponsors. En réunissant la technologie eConsent et IRT sur une seule plateforme, les promoteurs peuvent partager les détails des essais avec les patients de manière interactive, tout en augmentant le nombre d'inscriptions, en améliorant la conformité et en renforçant la rétention des patients.

eConsent et IRT soutiennent la télésurveillance en permettant aux attachés de recherche clinique d'examiner les données dans les rapports via le portail au lieu d'avoir à se rendre sur place. Les équipes seront en mesure de maintenir une visibilité en temps réel de l'état de consentement de chaque patient dans l'ensemble des sites de l'étude et de faire le suivi d'autres mesures clés du consentement en plus de celles qui font l'objet d'un suivi dans IRT (p. ex., consentement, dépistage, randomisation, dosage, calendrier des visites, reprise). Cette plateforme unifiée permet aux équipes de s'assurer que les patients consentants sont affectés au bon protocole d'essai clinique, et aidera à automatiser les décisions en veillant à ce que le consentement des patients soit renouvelé avant de passer à la prochaine étape de l'essai. Ce contrôle automatisé, combiné à une surveillance à distance, permet de préserver la qualité et la conformité.

Outre eConsent et IRT, Suvoda propose la solution eCOA, qui devrait être largement disponible au début de l'année 2023. Cette solution permet aux patients de déclarer plus facilement des données critiques sur les résultats, ce qui rend la plateforme transparente de Suvoda encore plus solide et plus à même de soutenir l'ensemble du processus d'essai clinique des patients.

