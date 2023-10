Suvoda présente l'optimisation avancée des médicaments pour l'IRT afin d'améliorer la précision de la gestion de l'approvisionnement en médicaments pour les essais cliniques

Un meilleur contrôle de la gestion de l'approvisionnement en médicaments aide les sponsors à réduire les coûts et l'empreinte carbone

PHILADELPHIE, 12 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Suvoda LLC , société internationale de technologie des essais cliniques spécialisée dans les études complexes dans des domaines thérapeutiques tels que l'oncologie, le système nerveux central (SNC) et les maladies rares, a annoncé une nouvelle fonction d'optimisation avancée des médicaments dans le cadre de la dernière version de sa technologie de réponse interactive (IRT). Cette nouvelle fonctionnalité permet aux sponsors d'essais cliniques de médicaments d'améliorer la gestion de l'approvisionnement en médicaments, de réaliser des économies et d'aider les entreprises à réduire leur empreinte carbone.

Habituellement, les stratégies d'approvisionnement en médicaments reposent sur des quantités statiques d'expéditions initiales de médicaments et de tampons, ce qui conduit souvent à des commandes excessives pour garantir la disponibilité d'une quantité suffisante de médicaments au cours d'un essai. Les tampons, un outil courant pour garantir un approvisionnement adéquat en médicaments sur les sites, créent des limites supérieures et inférieures moyennes pour les stocks de médicaments sur tous les sites d'essai et déclenchent automatiquement des commandes de médicaments si les stocks atteignent la limite inférieure.

La fonction d'optimisation avancée des médicaments de Suvoda est une approche innovante qui permet aux responsables de l'approvisionnement en médicaments d'affiner leurs stratégies d'approvisionnement en créant des « règles avancées » qui prennent en compte les variables d'inscription, telles que le poids des participants, les taux d'échec projetés et les ratios de traitement. Il en résulte des prévisions d'approvisionnement plus granulaires et plus dynamiques, qui peuvent se traduire par des économies importantes. En outre, en permettant une optimisation plus précise des médicaments, les sponsors peuvent réduire les coûts de conditionnement et d'expédition, ce qui se traduit par un meilleur bilan carbone en faveur des objectifs de développement durable des entreprises.

« La nouvelle amélioration de Suvoda illustre la manière dont nous sommes à l'écoute des besoins de nos clients et dont nous fournissons des outils qui aident nos sponsors et nos partenaires, a déclaré Lisa Li, directrice de la gestion des produits IRT chez Suvoda. Les responsables de l'approvisionnement en médicaments nous ont fait part de leur inquiétude quant à l'impact d'une surabondance de médicaments sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, y compris les matières premières, la fabrication, le stockage, l'expédition et les matériaux de conditionnement. En aidant les responsables d'études à affiner l'approvisionnement, il est possible de maximiser les ressources de l'essai et d'accroître l'efficacité. »

La fonction d'optimisation avancée des médicaments s'inscrit dans la mission de Suvoda, qui consiste à fournir des solutions e-cliniques spécialement conçues pour donner aux promoteurs la maîtrise des essais ayant des besoins complexes en matière de gestion de l'approvisionnement en médicaments. Il s'agit par exemple d'essais avec des groupes de patients présentant d'importantes variations qui peuvent affecter le dosage des inscriptions, comme les essais pédiatriques. D'autres essais qui pourraient bénéficier de cette fonctionnalité sont ceux qui impliquent des médicaments coûteux, des taux d'échec élevés et des essais de grande envergure avec de nombreux sujets par site.

Cette amélioration renforce également le partenariat de Suvoda avec N-SIDE, une société de deep tech qui permet aux entreprises du secteur des essais cliniques de prendre de meilleures décisions et d'optimiser l'utilisation des ressources critiques. Ensemble, Suvoda et N-SIDE fournissent de manière transparente des prévisions intégrées et une optimisation de la chaîne d'approvisionnement afin d'aider les études à réduire les coûts d'approvisionnement en médicaments et le gaspillage.

« En tant que partenaire de Suvoda, nous sommes ravis de cette fonctionnalité. Nous avons quantifié l'impact de cette fonctionnalité avancée sur des centaines d'essais, et elle permet généralement de réduire les besoins en médicaments de plus de 10 %, a commenté Amaury Jeandrain, vice-président de la stratégie, sciences de la vie, pour N-SIDE. Suvoda s'est toujours engagé à innover en matière d'approvisionnement en médicaments afin de s'assurer que sa solution IRT continue de donner aux promoteurs la plus grande visibilité et le plus grand contrôle possible. De plus, l'optimisation avancée des médicaments nous donne plus d'outils pour aider nos clients communs à répondre à leurs besoins en matière d'approvisionnement en médicaments de manière à mieux soutenir leurs essais cliniques et leurs objectifs commerciaux. »

À propos de Suvoda

Suvoda est une entreprise mondiale de technologie d'essais cliniques spécialisée dans les études complexes et vitales dans des domaines thérapeutiques comme l'oncologie, le système nerveux central (SNC) et les maladies rares. Fondée en 2013 par des experts en technologies eClinical, Suvoda donne aux professionnels chargés des essais cliniques les moyens de gérer au mieux leurs essais les plus urgents grâce à des solutions logicielles avancées fournies sur une plateforme unique. Suvoda a également des bureaux à Portland, dans l'Oregon, à Barcelone, en Espagne, à Bucarest et Iasi, en Roumanie, et à Tokyo, au Japon. Le taux de recommandation net (NPS) de la société dépasse constamment la moyenne du secteur technologique, ce qui contribue à ce que la société soit sélectionnée par les promoteurs d'essais et les CRO pour soutenir plus de 1 000 essais dans 80 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur suvoda.com et suivez Suvoda sur LinkedIn .

