SWI Group obtient une augmentation de capital de 260 millions d'euros dans le cadre de l'expansion en Amérique du Nord de sa stratégie d'IA et de centres de données

AMSTERDAM, 20 mars 2026 /PRNewswire/ -- Suite à l'annonce faite le 24 février 2026 concernant l'acquisition par SWI Capital Holding Ltd.(SWI) d'une participation significative dans une société américaine de centres de données (TargetCo), SWI annonce aujourd'hui avoir conclu des accords contraignants avec son fondateur et actionnaire majoritaire, Max-Hervé George (le fondateur), et son co-investisseur et actionnaire existant, Aliya Fund Limited (AFL), pour un placement privé d'actions ordinaires d'un montant total de 260 millions d'euros, réparties à parts égales entre les investisseurs. Les actions seront émises aujourd'hui à un prix de souscription de 5,20 euros et leur admission à la négociation est prévue pour le début de la semaine prochaine.

Le produit doit être utilisé pour financer en partie l'acquisition de la participation susmentionnée dans TargetCo et aux fins générales de l'entreprise.

En vertu de ces accords, chaque investisseur se voit accorder un droit conditionnel de rachat partiel de son capital lors d'un événement spécial de liquidité lié à TargetCo.

L'émission d'actions au profit du fondateur et ce droit conditionnel constituent une transaction importante avec une partie liée et, à ce titre, ont été approuvés par le conseil d'administration de SWI.

Ce communiqué de presse contient des informations qui sont ou peuvent constituer des informations privilégiées au sens envisagé par le règlement sur les abus de marché (UE) 596/2014.

Notes aux rédacteurs

À propos de SWI Group

SWI Stoneweg Icona Group (www.swi.com), une société cotée à la bourse Euronext d'Amsterdam sous le mnémo SWICH (ISIN : SGXPZ11CH7U7), est un conglomérat d'investissement alternatif animé par un fort esprit d'entreprise qui opère dans de nombreux secteurs, notamment les centres de données, l'immobilier, le crédit et le secteur financier. Les stratégies d'investissement du groupe sont fondées sur des recherches approfondies, des connaissances de première main et une capacité à mettre en œuvre efficacement des stratégies pour maximiser le potentiel de rendement. SWI Group s'appuie sur des équipes opérationnelles locales pour identifier, exploiter et gérer les opportunités potentielles dans le monde entier, que ce soit dans le cadre de stratégies immobilières ou de stratégies d'investissement. SWI Group gère actuellement environ 11 milliards EUR d'actifs et emploie plus de 280 personnes réparties dans 26 bureaux à travers le monde.