Swiss Rockets AG anuncia la fundación de ROCKETVAX para el desarrollo de una vacuna de última generación contra el SARS-CoV-2

BASILEA, Suiza, 10 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- El rápido desarrollo de una vacuna eficaz y segura contra el SARS-CoV-2 es de máxima prioridad para Swiss Rockets AG. Una filial con sede en Basilea, RocketVax AG se ha fundado con el fin de utilizar tecnologías y conocimientos suizos innovadores para alcanzar este objetivo.

«Es posible que el desarrollo de una vacuna contra el SARS-CoV-2 sea más complejo de lo previsto, y puede que la primera generación de vacunas no proporcione la protección duradera y de alto nivel que se necesitará para acabar con las numerosas consecuencias negativas de la pandemia mundial del SARS-CoV-2. Una serie de los principales candidatos a la vacuna contra el SARS-CoV-2 utilizan otros virus, como los adenovirus marcados con una sola proteína de coronavirus; en particular la proteína de punta, que se requiere para que el virus acceda a las células. Sin embargo, es improbable que estas vacunas generen una protección fuerte y duradera contra el SARS-CoV-2. Pensamos que es importante desarrollar vacunas que cubran el mayor número posible de proteínas del SARS-CoV-2 pero sin ningún potencial patógeno», afirma el Dr. Vladimir Cmiljanovic, presidente y director general de Swiss Rockets.

El Prof. Dr. Thomas Klimkait, virólogo de la Universidad de Basilea y jefe de proyecto del desarrollo preclínico en RocketVax, explica: «RocketVax está desarrollando una innovadora vacuna de última generación, un virus SARS-CoV-2 completo pero 'sin poder de replicación', que transmite todos los componentes proteicos esenciales de la partícula del virus al sistema inmunológico humano». Se están utilizando nuevos métodos en la producción del ingrediente activo. RocketVax, en un principio, se basa en la innovadora tecnología de síntesis de ADN de la empresa derivada de ETH, Gigabases Switzerland AG. La secuencia genética del genoma viral artificial buscado, óptima para una respuesta inmunológica, se diseña mediante una alta potencia informática e inteligencia artificial. El genoma diseñado no contiene el elemento viral necesario para replicarse. Este elemento está proporcionado por una célula productora humana, que produce partículas de virus completas en el laboratorio. El «virus artificial» puede fabricarse en grandes cantidades para su uso como vacuna. Esta tecnología permite la rápida producción de varias secuencias del genoma, lo que permite producir vacunas con una o varias secuencias virales. También permite la incorporación de cualquier mutación significativa del SARS-CoV-2 que pueda surgir en el futuro.

La fundación de RocketVax AG y la adquisición de patentes de la empresa derivada de ETH, Gigabases Switzerland AG.

Swiss Rockets ha adquirido los derechos exclusivos para desarrollar una vacuna contra el SARS-CoV-2 mediante la innovadora tecnología de síntesis de ADN de la empresa derivada de ETH, Gigabases Switzerland AG. La última generación de vacunas contra el virus del SARS-CoV-2 se desarrollará junto con Gigabases y un conjunto de expertos de diferentes universidades e institutos suizos destacados.

Para ello, Swiss Rockets ha fundado la empresa RocketVax AG en Basilea y proporciona la infraestructura necesaria con espacio de oficinas y laboratorios como incubadora en cooperación con el cantón de la ciudad de Basilea y la Universidad de Basilea. Esto proporciona a RocketVax el acceso al laboratorio de bioseguridad necesario. Swiss Rockets también actúa como acelerador invirtiendo fondos adicionales en el desarrollo de RocketVax a medio plazo y se encarga de patrocinar a RocketVax en las rondas de financiación nacionales e internacionales. Asimismo, Swiss Rockets, junto con reconocidos expertos suizos e internacionales, aportan experiencia en materia de gestión.

RocketVax trabaja junto con científicos destacados

Prof. Marcel Tanner, profesor emérito de Epidemiología, Parasitología Médica y Salud Pública y exdirector del Instituto Suizo de Salud Tropical y Salud Pública, actuará como asesor científico principal. Es un destacado epidemiólogo clínico y un pionero en el I+D de vacunas y medicamentos contra las enfermedades relacionadas con la pobreza y las enfermedades tropicales desatendidas.

La profesora Claudia Daubenberger, directora de Inmunología Clínica del Instituto Suizo de Salud Tropical y Salud Pública, apoyará el desarrollo clínico. RocketVax tendrá acceso a una red internacional de ensayos clínicos para permitir el desarrollo clínico innovador y veloz en diferentes poblaciones humanas.

El Prof. Thomas Klimkait, virólogo de la Universidad de Basilea, optimiza el proceso de producción del virus y dirige el desarrollo preclínico.

El Prof. Adrian Egli, director de Verificación y Secuenciación Molecular del Hospital Universitario de Basilea, apoyará el desarrollo preclínico y clínico.

El Dr. Matthias Christen, director general de Gigabases Switzerland AG, una empresa biotecnológica responsable de la fabricación y entrega de construcciones completas de ADN esenciales para diferentes candidatos a la vacuna.

El Prof. Beat Christen, cofundador de Gigabases Switzerland AG y profesor de ETH Zúrich, asesora a la empresa en el diseño de secuencias de ADN.

El Prof. Bernd Giese de la universidad de Friburgo, uno de los químicos más importantes del mundo, aportará su experiencia en química del ADN.

El Prof. Christian Münz, codirector del Instituto de Inmunología Experimental de la Universidad de Zúrich, comparte su experiencia en los nuevos modelos de infección in vivo del SARS-CoV-2.

Equipo

Junta directiva:

Dra. Jeanette Wood – presidenta, miembro no ejecutivo de la junta

Dr. Vladimir Cmiljanovic – vicepresidente, miembro ejecutivo de la junta

Dra. Natasa Cmiljanovic – miembro ejecutivo de la junta

Dr. Thomas Ladner – miembro no ejecutivo de la junta

Marco Illy – miembro no ejecutivo de la junta

Equipo directivo:

Dr. Vladimir Cmiljanovic – director ejecutivo

Dra. Natasa Cmiljanovic – directora de operaciones

Dr. Mohammad Johri – director de negocios

Dr. Josef Kuenzle – director de calidad

Acerca de Swiss Rockets AG

Swiss Rockets AG, fundada en 2018, está impulsando un cambio de paradigma en la inversión y la innovación en el sector de la salud. Los pacientes se beneficiarán de nuevas terapias desarrolladas mediante métodos innovadores y revolucionarios. El equipo de Swiss Rockets combina los conocimientos y la experiencia necesarios para producir medicamentos innovadores centrados en el cáncer y las enfermedades virales.

El fundador y director general de Swiss Rockets AG es el Dr. Vladimir Cmiljanovic, químico médico y empresario con más de 15 años de experiencia en el desarrollo de medicamentos contra el cáncer. Es el fundador de las empresas biotecnológicas suizas PIQUR y TargImmune. Junto con su hermana, la Dra. Natasa Cmiljanovic, cofundadora y directora científica de Swiss Rockets AG, ha desarrollado medicamentos contra el cáncer en la Universidad de Basilea y ha fundado y dirigido diferentes empresas de biotecnología. Otros cofundadores son Manuel Ebner y el Dr. Thomas Sander. Manuel Ebner, director de Bank of America Merrill Lynch Switzerland, es asesor estratégico de Swiss Rockets. El Dr. Thomas Sander, uno de los primeros empleados de la empresa biotecnológica Actelion, es un asesor científico de Swiss Rockets.

El Dr. Vladimir Cmiljanovic preside la junta directiva de Swiss Rockets AG. Otros miembros de la junta son el Prof. Dr. Michael N. Hall, conocido investigador y profesor del Biozentrum de la Universidad de Basilea; la Dra. Natasa Cmiljanovic, química médica y científica clínica con experiencia en el desarrollo de medicamentos contra el cáncer; el Dr. Thomas Ladner, abogado mercantil, fundador y cofundador de diferentes empresas emergentes de éxito y de la Fundación World Minds; y André Debrunner, experto financiero y administrador de fondos de Northern Trust Switzerland AG.

