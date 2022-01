SWK Holdings apporte 10 millions de dollars américains à MolecuLight afin de soutenir l'expansion commerciale mondiale

« Nous sommes ravis de travailler avec SWK pour financer de façon non dilutive les efforts commerciaux en croissance rapide de MolecuLight en Amérique du Nord et à l'échelle mondiale afin de répondre à la demande croissante », a déclaré Anil Amlani, PDG de MolecuLight. « La guérison retardée des blessures est un problème de plusieurs milliards de dollars, et lorsque les blessures présentent des niveaux cliniquement significatifs d'infection, elles ne peuvent pas guérir. Les dispositifs i: X® et DX ™ de MolecuLight sont les seuls outils au point d'intervention sur le marché qui sont approuvés par la FDA et disposent d'un marquage CE, utilisés pour la détection en temps réel d'une charge bactérienne élevée (> 10 4 UFC/g) afin de faciliter la prise de décision globale en matière de traitement des plaies. Nos nombreuses publications et notre impressionnante clientèle montrent comment nous aidons les cliniciens spécialisés dans les soins des plaies à améliorer les résultats cliniques pour les patients. »

« Nous sommes très impressionnés par la technologie unique de MolecuLight et par la façon dont elle fournit des informations en temps réel sur le point d'intervention concernant la charge bactérienne dans les blessures. Ces données n'étaient auparavant pas disponibles pour les professionnels spécialisés dans le soin des plaies », a déclaré Winston Black, PDG de SWK. « Avec un ensemble de preuves cliniques convaincantes et une base de clients en croissance rapide qui intègre activement la plateforme dans leur prise de décision clinique, nous pensons que les dispositifs MolecuLighti:X et DX deviennent rapidement la norme de soins dans le soin des plaies. La solide équipe commerciale et de R&D de MolecuLight, la protection de la propriété intellectuelle, les preuves cliniques et l'engouement précoce du marché indiquent que l'entreprise sera en mesure de prendre de l'expansion plus rapidement avec notre capital et de répondre aux besoins non satisfaits en matière de traitement des plaies. »

MolecuLight dispose d'une équipe de soutien aux ventes directes et aux applications cliniques aux États-Unis et au Canada. La Société distribue en outre ses produits à l'échelle internationale par l'entremise de son réseau mondial de distribution, qui compte 15 distributeurs, et leur associe un support.

Tungsten Advisors a servi de conseiller financier exclusif à MolecuLight.

À propos de MolecuLight Inc. :

MolecuLight Inc. est une société privée d'imagerie médicale qui a développé et commercialise sa technologie propriétaire d'imagerie par fluorescence sur plusieurs marchés cliniques. La suite de dispositifs commercialisés de MolecuLight, incluant les systèmes d'imagerie par fluorescence MolecuLight i:X® et DX™ et leurs accessoires, fournit des dispositifs d'imagerie portatifs au lieu d'intervention au marché mondial du traitement des plaies pour la détection en temps réel des plaies contenant une charge bactérienne élevée (lorsqu'il est utilisé avec des signes et symptômes cliniques) et pour la mesure numérique des plaies. La société commercialise également sa plateforme technologique unique d'imagerie par fluorescence pour d'autres marchés présentant des besoins non satisfaits à l'échelle mondiale, notamment la sécurité alimentaire, les cosmétiques grand public et d'autres marchés industriels clés.

À propos de SWK Holdings :

SWK Holdings Corporation (Nasdaq: SWKH) est une société financière spécialisée, axée sur le secteur mondial de la santé. SWK s'associe à des spécialistes du marketing de produits et des détenteurs de redevances éthiques pour fournir des solutions de financement flexibles à un coût du capital attractif afin de créer de la valeur à long terme pour les partenaires commerciaux de SWK et ses investisseurs. SWK estime que ses structures de financement permettent d'établir un partenariat optimal pour les entreprises, les institutions et les inventeurs à la recherche de capitaux pour l'expansion ou la planification du capital et des successions en permettant à ses partenaires de monétiser les flux de trésorerie futurs avec une dilution minimale de leurs participations. SWK est également propriétaire d'Enteris BioPharma, dont les technologies d'administration de médicaments Peptelligence® et ProPerma™ créent des formulations orales de petites molécules à base de peptides et de classe BCS II, III et IV. Avec Enteris, SWK a la possibilité de développer ses activités de financement spécialisé en créant activement, grâce à des activités de licence, un portefeuille en propriété exclusive fondé sur la réalisation de diverses étapes et de royalties. Des renseignements supplémentaires sur le marché du financement des sciences de la vie sont disponibles sur le site Web de la Société à www.swkhold.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la Private Securities Litigation Reform Act (réforme sur la résolution des litiges portant sur des titres privés) de 1995. Les déclarations qui comprennent des mots comme « croit », « attend », « anticipe », « prévoit », « estime », « planifie », « sera », « pourrait », « envisage », « a l'intention de », « orientation », « futur » ou des expressions semblables sont des déclarations prospectives. Étant donné que ces déclarations reflètent les opinions, les attentes et les convictions actuelles de SWK concernant les événements futurs, ces déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes. Les investisseurs doivent noter que de nombreux facteurs, tels que décrits plus en détail sous la rubrique relative aux facteurs de risque et ailleurs dans les formulaires 10-K, 10-Q et 8-K de SWK, déposés auprès de la Securities and Exchange Commission et tels qu'ils sont énumérés dans les présentes, pourraient avoir une incidence sur les résultats financiers futurs de la Société et faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux exprimés dans ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives dans ce communiqué de presse sont qualifiées par ces facteurs de risque. Il s'agit de facteurs qui, individuellement ou globalement, pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent sensiblement des résultats prévus et des résultats historiques. Vous êtes invité à ne pas vous fier indûment à aucune de ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites. Nous déclinons toute responsabilité de mettre à jour publiquement toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou autres.

À propos de Tungsten Advisors :

Tungsten Advisors (www.tungstenadv.com) est une société de banque d'investissement axée sur le conseil stratégique et le financement d'entreprise pour les sociétés technologiques et spécialisées dans les soins de santé. Tungsten fournit des services transactionnels, y compris des financements (placements privés/PIPE), des partenariats d'entreprises, et des fusions et acquisitions (F&A). Tungsten se concentre également sur l'incubation d'entreprises et fait des investissements directs tout en créant de nouvelles entreprises dans les soins de santé et la technologie.

Ce communiqué est présenté à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre, une invitation, une sollicitation ou une recommandation d'achat, de vente, de souscription ou d'émission de titres. Bien que les informations fournies ici soient considérées comme exactes et fiables, Tungsten Partners, LLC d/b/a Tungsten Advisors et Ashland Securities, LLC ne font aucune déclaration ou garantie, explicite ou implicite, quant à l'exactitude ou l'exhaustivité de ces informations. Tous les renseignements contenus dans le présent document sont préliminaires, limités et peuvent être complétés, corrigés ou modifiés. Ils ne doivent pas être interprétés comme des conseils d'investissement, juridiques ou fiscaux et ne peuvent être reproduits ou distribués à quiconque. Certains responsables de Tungsten Partners, LLC sont des représentants enregistrés de Ashland Securities, LLC, membre de la FINRA, SIPC. Tungsten Partners, LLC et Ashland Securities, LLC sont des entités distinctes et non affiliées. Des services en valeurs mobilières et de banque d'investissement sont proposés par l'entremise de Ashland Securities, LLC.

Contact : Rob Sandler, responsable marketing, MolecuLight Inc., tél. : +1.647.362.4684, [email protected], www.moleculight.com ; Jason Rando (médias), Tiberend Strategic Advisors, Inc, tél. : +1.212.375.2665, [email protected] ; Maureen McEnroe, FCA (investisseurs), tél. : +1 212.375.2664, [email protected]

SOURCE MolecuLight Inc.