SWK Holdings proporciona 10 millones de dólares a MolecuLight para apoyar la expansión comercial mundial

"Estamos encantados de trabajar con SWK para financiar de forma no dilutiva la rápida expansión de los esfuerzos comerciales de MolecuLight en Norteamérica y en todo el mundo para satisfacer la creciente demanda", afirmó Anil Amlani, consejero delegado de MolecuLight. "El retraso en la cicatrización de las heridas es un problema de miles de millones de dólares, y cuando las heridas tienen niveles de infección clínicamente significativos, son incapaces de cicatrizar. Los dispositivos i:X® y DX™ de MolecuLight son las únicas herramientas en el punto de atención que cuentan con la autorización de la FDA y la marca CE en el mercado para la detección en tiempo real de una carga bacteriana elevada (>104 UFC/g) con el fin de ayudar a la toma de decisiones sobre el tratamiento de las heridas en general. Nuestras numerosas publicaciones y nuestra impresionante base de clientes muestran cómo ayudamos a los médicos en el cuidado de las heridas para mejorar los resultados clínicos de los pacientes."

"Estamos muy impresionados con la tecnología única de MolecuLight y cómo está proporcionando información en tiempo real en el punto de atención sobre la carga bacteriana en las heridas que antes no estaba disponible para los profesionales del cuidado de heridas en todo el mundo", dijo Winston Black, presidente y consejero delegado de SWK. "Con un conjunto convincente de pruebas clínicas y una base de clientes en rápido crecimiento que está incorporando activamente la plataforma en su toma de decisiones clínicas, creemos que los dispositivos i:X y DX de MolecuLight se están convirtiendo rápidamente en el estándar de atención en el cuidado de heridas. El sólido equipo comercial y de I+D de MolecuLight, la protección de la propiedad intelectual, las pruebas clínicas y la temprana tracción en el mercado indican que la empresa podrá expandirse más rápidamente con nuestro capital y satisfacer las necesidades no cubiertas en el tratamiento de heridas."

MolecuLight mantiene un equipo de ventas directas y de apoyo a las aplicaciones clínicas en Estados Unidos y Canadá y distribuye y apoya sus productos a nivel internacional a través de su Red de Distribución Global de 15 distribuidores.

Tungsten Advisors ha actuado como asesor financiero exclusivo de MolecuLight.

Acerca de MolecuLight Inc.:

MolecuLight Inc., es una empresa privada de imagen médica que ha desarrollado y está comercializando su tecnología patentada de plataforma de imagen fluorescente en múltiples mercados clínicos. El conjunto de dispositivos comercializados por MolecuLight, incluidos los sistemas de imagen fluorescente MolecuLight i:X® y DX™ y sus accesorios, ofrece dispositivos de imagen portátiles para el mercado mundial del cuidado de heridas para la detección de heridas con una carga bacteriana elevada en tiempo real (cuando se utiliza con signos y síntomas clínicos) y para la medición digital de heridas. La empresa también está comercializando su exclusiva tecnología de plataforma de obtención de imágenes por fluorescencia para otros mercados con necesidades no cubiertas de relevancia mundial, como la seguridad alimentaria, la cosmética de consumo y otros mercados industriales clave.

Acerca de SWK Holdings:

SWK Holdings Corporation (Nasdaq: SWKH) es una empresa de financiación especializada centrada en el sector sanitario mundial. SWK se asocia con comercializadores de productos éticos y titulares de derechos para ofrecer soluciones de financiación flexibles a un coste de capital atractivo para crear valor a largo plazo tanto para los socios comerciales de SWK como para sus inversores. SWK cree que sus estructuras de financiación logran una asociación óptima para las empresas, instituciones e inventores que buscan capital para la expansión o la planificación del capital y el patrimonio al permitir a sus socios monetizar el flujo de caja futuro con una dilución mínima de sus participaciones. SWK también es propietaria de Enteris BioPharma, cuyas tecnologías de administración de fármacos Peptelligence® y ProPerma™ crean formulaciones orales de pequeñas moléculas basadas en péptidos y de clase II, III y IV BCS. Con Enteris, SWK tiene la oportunidad de hacer crecer su negocio de financiación de especialidades mediante la construcción activa de una cartera de hitos y royalties en propiedad a través de actividades de licencia. Para más información sobre el mercado de la financiación de las ciencias de la vida, consulte el sitio web de la empresa en www.swkhold.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones que incluyen palabras como "cree", "espera", "anticipa", "pretende", "estima", "planea", "podrá", "espera", "pretende", "orientación", "futuro" o expresiones similares son declaraciones prospectivas. Dado que estas declaraciones reflejan las opiniones, expectativas y creencias actuales de SWK en relación con acontecimientos futuros, estas declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres. Los inversores deben tener en cuenta que muchos factores, tal y como se describen con más detalle en el apartado "Factores de riesgo" y en otros apartados de los formularios 10-K, 10-Q y 8-K de SWK presentados ante la Comisión del Mercado de Valores, así como los enumerados en el presente documento, podrían afectar a los futuros resultados financieros de la empresa y provocar que los resultados reales difieran sustancialmente de los expresados en dichas declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa están cualificadas por estos factores de riesgo. Se trata de factores que, individualmente o en conjunto, podrían hacer que los resultados reales de la empresa difirieran materialmente de los resultados esperados e históricos. No se debe depositar una confianza excesiva en las declaraciones prospectivas, que se refieren únicamente a la fecha en que se realizan. No asumimos ninguna obligación de actualizar públicamente ninguna de las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, desarrollos futuros o por cualquier otro motivo.

Acerca de Tungsten Advisors:

Tungsten Advisors (www.tungstenadv.com) es una empresa de banca de inversión centrada en el asesoramiento estratégico y la financiación corporativa para empresas sanitarias y tecnológicas. Tungsten ofrece servicios transaccionales que incluyen financiaciones (colocaciones privadas/PIPE), asociaciones corporativas y fusiones y adquisiciones (M&A). Tungsten también se centra en la incubación de empresas y realiza inversiones directas junto a la creación de nuevas empresas en el ámbito de la sanidad y la tecnología.

