Symbiotic Cosmos: Ein Dialog über den Wiederaufbau des Ökosystems der Design-Ausbildung inmitten technologischer Neuerungen

HANGZHOU, China, 10. November 2025 /PRNewswire/ -- Die Kunst- und Technologiebiennale China (Hangzhou) wurde am 18. Oktober im Yuhang Kunstmuseum in Hangzhou eröffnet. Sie wird von der China Academy of Art (CAA) initiiert und von der CAA School of Design & Innovation und dem CAA Art Museum kuratiert. Als wichtiger Teil des 3. Liangzhu-Forums versammelt die Biennale Werke von über 160 Künstlern aus mehr als 20 Ländern und Regionen, die den Weg des Wiederaufbaus und die Zukunftsaussichten der kulturellen Ökologie inmitten technologischer Veränderungen aufzeigen.

Diese Biennale ist tief in der disziplinären Grundlage der CAA verwurzelt. Die Designstudien der CAA folgen dem akademischen Prinzip der „Integration östlicher und westlicher Kulturen" und der „Innovation aus der Tradition" und sind führend bei der Etablierung und Entwicklung moderner Designdisziplinen in China. Im Laufe der Jahre hat sie sich als Vorreiter und Gipfel der chinesischen Designausbildung erwiesen. Die CAA hat den akademischen Vorschlag „Fernöstliche Designstudien" unterbreitet und sich auf die Entwicklungsstrategie „Angetrieben durch globale und nationale Visionen und gestärkt durch Kultur und technische Ausbildung" konzentriert. Mit den Schwerpunkten „Design Humanities" und „Art-Technology Integration" hat sie sich zu Chinas größtem und am besten strukturierten Design-Ausbildungscluster entwickelt, der ein breites Spektrum an sozialen und industriellen Bedürfnissen abdeckt. Mit der School of Design & Innovation an der Spitze der disziplinären Expansion hat die CAA innovative und interdisziplinäre Designdisziplinen auf dem neuesten Stand entwickelt. Darüber hinaus fördert sie aktiv integrierte Designinnovationen, die auf Gesellschaft und Industrie basieren, und strebt danach, ein „Neues Bauhaus" und „Vkhutemas" für das Zeitalter von Big Data und intelligenten Medien zu schaffen.

Diese Biennale ist auch von der einzigartigen regionalen Kultur von Liangzhu in Hangzhou inspiriert. Liangzhu ist der archäologische Beweis für die 5.000 Jahre alte chinesische Zivilisation; Hangzhou ist nicht nur eine berühmte historische Stadt, sondern auch eine Stadt der Innovation und Vitalität. Hier fallen alte Zivilisation und moderne Technologie zusammen und dienen als lebendige Interpretation der kulturellen Stärke der chinesischen Modernisierung. Diese Biennale versammelt weltweit bahnbrechende Kreationen und innovative Ideen, die kontinuierlich Einfluss auf Industrie, Bildung, Gesellschaft, Innovation und andere Bereiche nehmen. Sie ist zu einem wichtigen Knotenpunkt geworden, der lokales Wissen mit dem globalen Kontext verbindet und das „Hangzhou-Modell" zu einem anschaulichen Beispiel für die tiefgreifende Integration von Kultur und Technologie macht.

Die grundlegende Aufgabe von Kunst und Wissenschaft besteht darin, „die Welt und den Menschen zu entdecken". In vier Bereichen – „Verbindungen: Verkörperte Interaktion", „Symbiose: Digitale Bildung", „Spekulation: Ökologischer Wiederaufbau" und „Manifest: Philosophische Fragen" – konstruiert die Biennale einen narrativen Rahmen von „Himmel, Erde, Mensch und Maschine". Der erste Bereich ermöglicht es den Besuchern, die Verbindungen zwischen Menschen, Maschinen und der Welt durch verkörperte Interaktionen zu erleben. Der zweite Bereich konzentriert sich auf die Förderung der Koexistenz von Geisteswissenschaften und Technologie durch digitale Bildung. Der dritte Bereich regt Besucher dazu an, darüber nachzudenken, wie Technologie und Umwelt interagieren können. Der letzte Bereich regt zum Nachdenken über die Werte und ethischen Grenzen der Integration von Kunst und Technologie an. Diese Untersuchungen setzen nicht nur die jahrhundertealte akademische Tradition der CAA fort, sondern zeigen auch Chinas einzigartigen Ansatz für einen zivilisatorischen Dialog inmitten der Globalisierungswelle.

Die CAA wird auch in Zukunft unverwechselbare, zukunftsorientierte und erstklassige Designstudiengänge aufbauen und eine umfassendere „CAA-Lösung" für die globale Designausbildung anbieten. Die Kunst- und Technologiebiennale China (Hangzhou) wird in diesem Kontext Brücken des Dialogs zwischen Liangzhu und der Welt sowie zwischen Kunst und Technologie bauen, die es ermöglichen, dass altes Wissen und modernste Forschung miteinander harmonieren und dass sich künstlerische Intelligenz und technologische Zukunft gegenseitig beleuchten.

Kuratiert wird die Ausstellung von Duan Weibin, dem Dekan der CAA School of Design&Innovation. Duan Weibin ist auch der Verfasser des Artikels.

