Un cosmos symbiotique : dialogue sur la reconstruction de l'écosystème de l'enseignement du design à l'ère de l'itération technologique

HANGZHOU, Chine, 10 novembre 2025 /PRNewswire/ -- La Biennale de l'art et de la technologie de Chine (Hangzhou) a ouvert ses portes au Musée d'art de Yuhang, à Hangzhou, le 18 octobre. Elle est organisée à l'initiative de l'Académie chinoise des arts (CAA) par son École de design et d'innovation et son Musée d'art. Élément clé du troisième Forum de Liangzhu, la biennale rassemble les œuvres de plus de 160 créateurs issus de plus de 20 pays et régions pour illustrer la trajectoire de reconstruction et les perspectives d'avenir de l'écologie culturelle à l'heure de l'itération technologique.

Cette biennale est profondément ancrée dans les fondements disciplinaires de la CAA. Les études de design de la CAA s'appuient sur le principe académique de « l'intégration des cultures orientale et occidentale » et de « l'innovation à partir de la tradition » pour guider l'établissement et le développement des disciplines du design moderne en Chine. Au fil des ans, les réussites de la CAA ont constitué l'avant-garde et l'apogée de l'enseignement du design en Chine. La CAA a mis en avant la proposition académique des « études de design oriental » et s'est concentrée sur la stratégie de développement d'une « vision mondiale et nationale inspirante, et du pouvoir d'action donné par la culture et l'enseignement technique ». Intégrant la technologie à l'art dans le cadre d'un enseignement académique du design, elle est devenue le pôle d'enseignement du design le plus important et le mieux structuré de Chine, qui couvre le plus large éventail de besoins sociaux et industriels. Avec une École de design et d'innovation au premier plan de la créativité disciplinaire, la CAA a élaboré des techniques de pointe favorisant l'interdisciplinarité en matière de design innovant. Elle promeut aussi activement l'innovation dans le domaine du design intégré basé sur la société et l'industrie, et ambitionne de construire un « nouveau Bauhaus » et des « Vkhoutemas » adaptés à l'ère des données massives et des médias intelligents.

Cette biennale s'inspire également de la culture régionale unique de Liangzhu à Hangzhou. Liangzhu est le témoin archéologique d'une civilisation chinoise vieille de 5 000 ans ; Hangzhou est non seulement une ville historique célèbre, mais aussi une ville innovante et dynamique. Civilisation ancienne et technologie moderne y brillent ensemble dans une interprétation vivante de la force culturelle de la modernisation chinoise. Cette biennale réunit des créations mondiales de pointe et des idées novatrices qui ne cessent d'influencer l'industrie, l'éducation, la société, l'innovation et bien d'autres domaines. Elle est devenue une véritable plaque tournante qui relie la sagesse locale au contexte mondial pour ériger le « modèle de Hangzhou » en exemple éclatant de l'intégration profonde de la culture et de la technologie.

La mission fondamentale de l'art et de la science consiste à « découvrir le monde et l'humanité ». En quatre sections : « Connexions : l'interaction concrète », « Symbiose : l'éducation numérique », « Spéculation : la reconstruction écologique » et « Manifeste : l'enquête philosophique », la biennale construit un cadre narratif autour des concepts « Ciel, Terre, Homme et Machine ». La première section permet aux visiteurs de faire l'expérience des liens entre les humains, les machines et le monde grâce à des interactions concrètes. La deuxième section est consacrée à la promotion de la coexistence des sciences humaines et de la technologie à travers l'éducation numérique. La troisième section encourage les visiteurs à imaginer comment technologie et environnement peuvent interagir. La dernière section suscite une réflexion sur les valeurs et les limites éthiques de l'intégration de la technologie à l'art. Cette recherche s'inscrit non seulement dans la tradition universitaire centenaire de la CAA, mais démontre également l'approche unique de la Chine pour engager un dialogue civilisationnel dans la vague de mondialisation.

À l'avenir, la CAA continuera à proposer des études de design originales, orientées vers l'avenir et de calibre international, représentant une « solution CAA » plus complète pour l'enseignement du design à l'échelle mondiale. Émergeant de ce contexte, la Biennale de l'art et de la technologie de Chine (Hangzhou) jettera des passerelles de dialogue entre Liangzhu et le monde, l'art et la technologie pour permettre à la sagesse ancienne et aux recherches de pointe de résonner en harmonie, afin qu'intelligence artistique et avenir technologique s'éclairent l'un l'autre.

L'exposition est organisée par Duan Weibin, doyenne de l'École de design et d'innovation de la CAA. Duan Weibin est également la rédactrice de l'article.

