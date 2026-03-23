Synack est reconnu leader du marché de la cybersécurité alimentée par l'IA et précurseur du PTaaS aux Global InfoSec Awards

Cette victoire à la 14e édition des Global InfoSec Awards au RSAC 2026 renforce le passage à une sécurité offensive continue et alimentée par l'IA.

SAN FRANCISCO, 23 mars 2026 /PRNewswire/ -- Synack, le leader des tests de pénétration dirigés par des humains et alimentés par l'IA, annonce aujourd'hui avoir remporté deux Global InfoSec Awards - leader du marché de la cybersécurité alimentée par l'IA et précurseur du PTaaS - décernés par Cyber Defense Magazine (CDM).

Ces récompenses valident la capacité de Synack à aider les organisations à améliorer leur cyber-résilience, à réduire les risques et à diminuer le coût des opérations de sécurité grâce à des tests évolutifs pilotés par l'IA. Elles viennent aussi couronner les 13 années d'expertise de Synack en tests de pénétration au service des entreprises internationales, des agences gouvernementales et des infrastructures critiques. Aujourd'hui, Synack combine l'expertise en sécurité offensive avec l'IA agentique pour optimiser les tests de pénétration, où moins d'un tiers des surfaces d'attaque sont testées.

« Ces distinctions reflètent ce que nos clients constatent déjà : une sécurité qui fonctionne à la vitesse de la machine avec une perspective humaine », déclare Jay Kaplan, CEO et cofondateur de Synack. « Alors que les surfaces d'attaque augmentent, les tests continus alimentés par l'IA deviennent la norme pour garder une longueur d'avance sur les menaces modernes. »

« L'IA transforme la cybersécurité, autrefois réactive et aujourd'hui proactive en continu », déclare Angela Heindl-Schober, CMO chez Synack. « En automatisant la recherche et la validation des vulnérabilités, les entreprises peuvent réduire le bruit, diminuer les coûts opérationnels et se concentrer sur les vulnérabilités vraiment préoccupantes. Combinez l'IA à l'expertise humaine, et vous obtenez une véritable cyber-résilience. »

Le basculement vers l'IA agentique dans les tests de pénétration est déjà en cours, avec 87% des entreprises qui planifient, expérimentent ou utilisent activement ces solutions, selon une étude d'Omdia de 2026 . Cette transition est motivée par la nécessité de réduire le temps et l'argent consacrés à la découverte et à la gestion des vulnérabilités. Sara Triage, la solution d'IA agentique de Synack, valide de manière autonome les résultats des balayages afin d'identifier les vulnérabilités réellement exploitables, réduisant ainsi le bruit et accélérant la remédiation. Alors que les volumes élevés d'alertes créent un bruit qui masque les risques réels, Sara Triage met en évidence les principales vulnérabilités. Les clients de Synack ont déjà importé plus de 150 000 résultats de balayage dans la plateforme.

Une grande entreprise du Fortune 200 a utilisé Sara Triage pour traiter 200 vulnérabilités potentielles. Parmi celles-ci, seules deux ont été confirmées comme exploitables, ce qui représente une réduction de 99 % du bruit des résultats non exploitables des balayages.

En s'appuyant sur Synack, une entreprise du Fortune 500 a identifié 112 résultats critiques/élevés qui ont été confirmés par Sara Triage comme « non exploitables », ce qui a permis à l'équipe d'économiser des centaines d'heures d'analyse manuelle.

Synack continue de façonner le secteur des tests de pénétration continus et alimentés par l'IA (PTaaS), en combinant l'évolutivité de la machine avec la validation humaine pour sécuriser les environnements modernes et dynamiques.

L'approche de Synack équilibre l'évolutivité des machines et la validation humaine par le biais de sa Synack Red Team (SRT). Ce modèle avec participation humaine garantit une validation fondée sur des preuves et permet aux entreprises de réduire les risques de manière proactive et de renforcer la résilience dans des environnements de plus en plus complexes.

À propos de Synack

Synack est le leader des tests de pénétration dirigés par des humains et alimentés par l'IA, transformant la sécurité offensive pour aider les entreprises à réduire les risques de manière proactive, à rester conformes et à se défendre contre les cybermenaces en constante évolution. Synack exploite les innovations de l'IA agentique et une communauté de chercheurs en sécurité talentueux et approuvés pour fournir des tests d'intrusion continus et une gestion autonome des vulnérabilités. Fondée par d'anciens agents de la NSA, Synack a permis de réaliser près de 10 millions d'heures de tests par des experts afin de protéger des actifs critiques, qu'il s'agisse de systèmes financiers mondiaux ou de réseaux du ministère de la défense des États-Unis. Pour en savoir plus, consultez le site www.synack.com .

À propos des Global InfoSec Awards

C'est la 13e année que Cyber Defense Magazine récompense les innovateurs du monde entier dans le domaine de la sécurité de l'information. Nos critères de candidature s'adressent à toutes les startups, sociétés en phase de démarrage, en phase avancée ou ouvertes dans le domaine de la sécurité de l'information qui pensent avoir une proposition de valeur unique et convaincante pour leur produit ou leur service. Pour en savoir plus, consultez le site www.cyberdefenseawards.com .