Synack gewinnt die Global InfoSec Awards und wird zum Marktführer für KI-gestützte Cybersicherheit und zum Vorreiter für PTaaS ernannt

Auszeichnung bei den 14. jährlichen Global InfoSec Awards auf der RSAC 2026, die den Wandel hin zu kontinuierlicher, KI-gestützter offensiver Sicherheit unterstreicht

SAN FRANCISCO, 23. März 2026 /PRNewswire/ -- Synack, der führende Anbieter von menschengeführten und KI-gestützten Penetrationstests, gab heute bekannt, dass das Unternehmen vom Cyber Defense Magazine (CDM) mit zwei Global InfoSec Awards ausgezeichnet wurde: als Marktführer im Bereich KI-gestützte Cybersicherheit und als Vorreiter im Bereich PTaaS.

Diese Auszeichnungen bestätigen die Fähigkeit von Synack, Unternehmen dabei zu helfen, ihre Cyber-Resilienz zu verbessern, Risiken zu reduzieren und die Kosten für Sicherheitsoperationen durch skalierbare, KI-gesteuerte Tests zu senken. Sie bauen auf der 13-jährigen Erfolgsbilanz von Synack bei der Bereitstellung von Elite-Pentesting für globale Unternehmen, Regierungsbehörden und kritische Infrastrukturen in großem Umfang auf. Heute kombiniert Synack Expertise im Bereich offensive Sicherheit mit agentenbasierter KI, um die Pentesting-Lücke zu schließen, in der weniger als ein Drittel der Angriffsflächen getestet werden.

„Diese Auszeichnungen spiegeln wider, was unsere Kunden bereits sehen - Sicherheit, die mit Maschinengeschwindigkeit und menschlichem Verständnis arbeitet", sagt Jay Kaplan, CEO und Mitbegründer von Synack. „Da die Angriffsflächen immer größer werden, werden kontinuierliche, KI-gestützte Tests zum Standard, um modernen Bedrohungen immer einen Schritt voraus zu sein.

„KI verändert die Cybersicherheit von reaktiv zu kontinuierlich und proaktiv", sagt Angela Heindl-Schober, CMO bei Synack. „Durch die Automatisierung der Schwachstellenerkennung und -überprüfung können Unternehmen den Lärm reduzieren, die Betriebskosten senken und sich auf die Schwachstellen konzentrieren, die wirklich wichtig sind. Kombiniert mit menschlichem Fachwissen ist dies die Grundlage für Cyber-Resilienz."

Die Verlagerung hin zu agentenbasierter KI im Bereich Pentesting ist bereits im Gange. Laut einer Studie von Omdia im Jahr 2026 planen, erproben oder nutzen 87 % der Unternehmen diese Lösungen bereits. Der Grund für diesen Wandel ist die Notwendigkeit, den Zeit- und Kostenaufwand für die Erkennung und Verwaltung von Schwachstellen zu reduzieren. Sara Triage, die agentenbasierte KI-Lösung von Synack, validiert selbstständig die Ergebnisse von Scannern, um festzustellen, welche Schwachstellen wirklich ausnutzbar sind - das reduziert Fehlmeldungen und beschleunigt die Abhilfe. Da eine hohe Anzahl von Warnmeldungen ein Rauschen erzeugt, das das tatsächliche Risiko verschleiert, hebt Sara Triage die wichtigsten Schwachstellen hervor. Synack-Kunden haben bereits über 150.000 Scanner-Befunde in die Plattform importiert.

Ein führendes Fortune-200-Unternehmen setzte Sara Triage ein, um 200 potenzielle Schwachstellen zu bearbeiten. Davon wurden nur zwei als auswertbar eingestuft, was einer 99%igen Reduzierung des Rauschens von nicht auswertbaren Scannerergebnissen entspricht.

Durch den Einsatz von Synack identifizierte ein Fortune-500-Unternehmen 112 kritische/hochgradige Scanner-Ergebnisse, die von Sara Triage als „nicht auswertbar" bestätigt wurden, was dem internen Team Hunderte von Stunden an manueller Analyse ersparte.

Synack definiert weiterhin die Kategorie der kontinuierlichen, KI-gestützten Penetrationstests (PTaaS) und kombiniert maschinelle Skalierbarkeit mit menschlicher Validierung, um moderne, dynamische Umgebungen zu sichern.

Der Ansatz von Synack verbindet maschinelle Skalierbarkeit mit menschlicher Validierung durch das globale Synack Red Team (SRT). Dieses „Human-in-the-Loop"-Modell gewährleistet eine beweisgestützte Validierung und ermöglicht es Unternehmen, in immer komplexeren Umgebungen proaktiv Risiken zu reduzieren und die Widerstandsfähigkeit zu stärken.

Informationen zu Synack

Synack ist der führende Anbieter von menschengeführten und KI-gestützten Penetrationstests und transformiert die offensive Sicherheit, um Unternehmen dabei zu helfen, proaktiv Risiken zu reduzieren, die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten und sich gegen neue Cyberbedrohungen zu schützen. Synack nutzt innovative KI-Technologien und eine talentierte, geprüfte Community von Sicherheitsforschern, um kontinuierliche Penetrationstests und autonomes Schwachstellenmanagement anzubieten. Synack wurde von ehemaligen NSA-Mitarbeitern gegründet und hat fast 10 Millionen Stunden an Expertentests durchgeführt, um kritische Ressourcen zu schützen, von globalen Finanzsystemen bis hin zu Netzwerken des US-Verteidigungsministeriums. Weitere Informationen finden Sie unter www.synack.com.

Informationen zu den Global InfoSec Awards

Bereits zum 13. Mal ehrt das Cyber Defense Magazine InfoSec-Innovatoren aus aller Welt. Unsere Einreichungsanforderungen richten sich an alle Start-up-Unternehmen, Unternehmen in der Frühphase, Unternehmen in der Spätphase oder börsennotierte Unternehmen im Bereich INFORMATIONSSICHERHEIT (INFOSEC), die davon überzeugt sind, dass sie ein einzigartiges und überzeugendes Wertangebot für ihr Produkt oder ihre Dienstleistung haben. Weitere Informationen finden Sie unter www.cyberdefenseawards.com.

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