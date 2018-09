Syneron Candela anuncia la adquisición de Ellipse

La adquisición de la danesa Ellipse añade tecnologías láser e IPL de reconocimiento mundial a la cartera de Syneron Candela, lo que fortalece su posición en el sector de los dispositivos con múltiples tecnologías y para diversas aplicaciones

WAYLAND, Massachusetts, 5 de septiembre de 2018 /PRNewswire/ -- Syneron Candela, empresa líder a escala mundial en la creación de dispositivos para el sector estético, anuncia la adquisición de Ellipse, empresa danesa de dispositivos médicos que fabrica y comercializa plataformas de Luz Pulsada Intensa (IPL) y láser para una amplia variedad de tratamientos cutáneos médicos y estéticos. Los detalles financieros del acuerdo no han sido revelados.

"La adquisición de Ellipse permite a Syneron Candela reforzar su huella en el espacio de las aplicaciones múltiples y proporcionar a los clientes una completa cartera de productos. Ahora, las inmejorables tecnologías láser y por medio de ondas de Syneron Candela se combinan con una fiable tecnología IPL que goza de un gran respeto en el sector médico", afirmó Geoffrey Crouse, consejero delegado de Syneron Candela. "Las plataformas Ellipse ofrecerán a las consultas médicas un dispositivo totalmente escalable con múltiples tecnologías y para diversas aplicaciones. Esperamos con ansia que Ellipse refuerce nuestra cartera mientras continuamos manteniendo la promesa de nuestra marca de ciencia, resultados y confianza a nuestros médicos y pacientes de todo el mundo. La cartera de productos Ellipse va de la mano de nuestro compromiso con las tecnologías demostradas científicamente y respaldadas por resultados clínicos coherentes".

Los productos clave de Ellipse incluyen Nordlys, IPL con múltiples tecnologías y para diversas aplicaciones, y la plataforma Nd:YAG para lesiones vasculares y pigmentadas, además de para la eliminación del vello. Nordlys también ofrece una pieza manual fraccionada de 1550 nm para la renovación cutánea. Otros productos incluyen un sistema totalmente IPL utilizado para el rejuvenecimiento cutáneo, las venas faciales y la eliminación del vello, además de un sistema láser fraccional sin resección utilizado para la renovación cutánea. La tecnología de banda de frecuencia selectiva (SWT®) de Ellipse utiliza de forma singular un doble filtrado en las piezas manuales IPL para centrarse en las bandas de frecuencia eficaces y aportar de forma selectiva las ondas precisas a la zona afectada, por medio de pulsos de submilisegundos en algunas aplicaciones. "Nos emociona colaborar con Syneron Candela y comercializar nuestras sólidas plataformas tecnológicas por medio de la huella mundial expansiva de Syneron Candela, junto con su compromiso con la excelencia, la calidad y la innovación clínicas", afirmó el Jacob Kildegaard Larsen, consejero delegado de Ellipse.

"Como profesional de la medicina que utiliza la plataforma IPL Ellipse y la considera una tecnología fundamental para todas las consultas de dermatología, estoy encantada de que Syneron Candela pueda ofrecer todo el espectro de soluciones de luz, láser y ondas a médicos y pacientes de todo el mundo", afirmó la Dra. Jill Waibel, usuaria de Syneron Candela hace tiempo, dermatóloga certificada y directora médica/fundadora del Miami Dermatology and Laser Institute de Miami, Florida. "Syneron Candela y Ellipse son reconocidas entre los médicos como líderes en sus respectivas categorías. Unir ambas empresas será el comienzo de una nueva era en la innovación en dispositivos que llevará la atención al paciente a otro nivel", concluyó la Dra. Christine Dierickx, dermatóloga afincada en Luxemburgo especializada en cirugía láser y dermocosmética.

Syneron Candela



Syneron Candela es una empresa líder a escala mundial en dispositivos para el sector estético con una amplia cartera de productos y una vasta infraestructura comercial directa mundial. La tecnología de la empresa permite a los médicos proporcionar soluciones avanzadas para una amplia variedad de aplicaciones médicas y estéticas como la eliminación del vello, la reducción de arrugas, la eliminación de tatuajes, tratamientos para la salud femenina, renovación cutánea, tratamientos para cicatrices traumáticas y quirúrgicas, contorneado corporal, mejoría del aspecto de la piel por medio del tratamiento de lesiones pigmentadas y vasculares y tratamiento del acné, varices y celulitis. Además de Vbeam, Syneron Candela cuenta con una amplia cartera de productos líderes y de confianza como la línea de productos Gentle, PicoWay, Profound, CO 2 RE, CO 2 RE Intima, elōs Plus, UltraShape y VelaShape. Adquirida por Apax Partners en 2017, la empresa comercializa y da asistencia a sus productos en 86 países. Cuenta con oficinas en EE. UU., Australia, Canadá, China, Francia, Alemania, Hong Kong, Israel, Italia, Japón, Portugal, España y el Reino Unido y utiliza una red de distribuidores a otros mercados internacionales.

Ellipse



Fundada en 1997, Ellipse es una empresa de capital privado con sede en Dinamarca. Ellipse desarrolla, fabrica y comercializa sistemas láser e IPL de alta calidad para tratamientos dermatológicos destinados a una amplia variedad de indicaciones médicas y estéticas. Sus productos se utilizan para el rejuvenecimiento cutáneo, el tratamiento de lesiones vasculares y pigmentadas, renovación cutánea y eliminación del vello y su piedra angular es la ciencia, la alta calidad y la confianza de los clientes. Actualmente, los productos Ellipse se comercializan en casi 50 países de todo el mundo.

Contacto de Medios:



EvolveMKD



