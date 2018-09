Syneron Candela ogłasza nabycie Ellipse

Nabycie duńskiej firmy Ellipse wiąże się z dodaniem znanych technologii laserowych i IPL do portfela firmy Syneron Candela, co prowadzi do ugruntowania jej pozycji w sektorze urządzeń z wieloma zastosowaniami i technologiami

WAYLAND, Massachusetts, 5 września 2018 r. /PRNewswire/ -- Firma Syneron Candela, wiodące międzynarodowe przedsiębiorstwo urządzeń medycyny estetycznej, ogłosiła nabycie Ellipse, duńskiego producenta i sprzedawcy urządzeń, w tym Intense Pulsed Light (IPL) i platform wykorzystujących lasery na potrzeby szerokiego zakresu terapii medycznych i estetycznych skóry. Szczegóły finansowe transakcji nie zostały ujawnione.

– Nabycie Ellipse pozwoli Syneron Candela na podkreślenie pozycji w sektorze urządzeń z wieloma zastosowaniami i zapewnienie klientom kompleksowego portfela usług. Najlepsza w swojej klasie technologia laserów i energii firmy Syneron Candela zostanie połączona z technologią IPL, która cieszy się zaufaniem i uznaniem wśród lekarzy – skomentował Geoffrey Crouse, główny dyrektor wykonawczy firmy Syneron Candela. – Platformy firmy Ellipse uzupełniają zabiegi estetyczne przez dostęp do urządzeń wykorzystujących wiele technologii i mających wiele zastosowań. Z przyjemnością wyglądamy wzmocnienia naszego portfela usług przez urządzenia Ellipse wraz z ciągłą realizacją naszej obietnicy marki, czyli nauki, wyników i zaufania dla lekarzy i pacjentów z całego świata. Portfel produktów Ellipse wpasowuje się w nasze zobowiązanie do zapewniania technologii popartych nauką i potwierdzonymi wynikami badań – dodał dyrektor.

Do kluczowych produktów firmy Ellipse należy Nordlys, urządzenie IPL wykorzystujące wiele technologii w wielu zastosowaniach oraz platforma Nd:YAG do zmian naczyniowych i kolorystycznych oraz do usuwania owłosienia. Urządzenie Nordlys wyposażono także w końcówkę podręczną frakcyjną 1550 nm do resurfacingu skóry. Do innych produktów firmy należy system oparty wyłącznie na IPL do regeneracji skóry, naczynek na twarzy i depilacji, a także frakcyjny nieablacyjny system laserów do resurfacingu skóry. Rozwiązanie Selective Waveband Technology (SWT®) firmy Ellipse w unikatowy sposób łączy podwójne filtrowanie we wszystkich podręcznych urządzeniach IPL, co pozwala na zastosowanie odpowiednich długości fal i wybiórcze wykorzystywanie odpowiednich ilości energii w wybranych obszarach, co w przypadku pewnych zastosowań pozwala na pulsowanie poniżej milisekund. – Z przyjemnością łączymy działalność z Syneron Candela i promujemy platformy technologiczne przez silną markę Syneron Candela na całym świecie wraz z zaangażowaniem marki w zakresie doskonałości klinicznej, jakości i innowacji – skomentował Jacob Kildegaard Larsen, główny dyrektor wykonawczy firmy Ellipse.

– Jako lekarz korzystający z platformy IPL firmy Ellipse i uznający ją za podstawową technologię w zabiegach dermatologicznych cieszę się, że Syneron Candela ma w swojej ofercie całe spektrum rozwiązań naświetlania, laserów i energii na potrzeby lekarzy i pacjentów z całego świata – skomentowała lek. Jill Waibel, która od dawna pracuje z urządzeniami Syneron Candela, jest zatwierdzoną dermatolog i dyrektorem medycznym i założycielem Instytutu Dermatologii i Laserów w Miami na Florydzie. – Syneron Candela i Ellipse to liderzy w branży cieszący się uznaniem wśród lekarzy w swoich kategoriach. Połączenie firm zwiastuje nową epokę w zakresie innowacji urządzeń, które ulepszają opiekę nad pacjentami – podsumowała lek. Christine Dierickx, dermatolog z Luksemburga specjalizująca się w zabiegach laserowych i dermatologii kosmetycznej.

Syneron Candela to wiodące na świecie przedsiębiorstwo produkcji urządzeń estetycznych z rozbudowanym portfelem produktów i szeroko zakrojoną infrastrukturą sprzedaży bezpośredniej. Technologia firmy pozwala lekarzom na zapewnianie klientom zaawansowanych rozwiązań w zakresie medycyny estetycznej, w tym usuwanie owłosienia, spłycanie zmarszczek, usuwanie tatuaży, zabiegi zdrowia kobiet, resurfacing skóry na twarzy, leczenie blizn chirurgicznych i powypadkowych, konturowanie ciała, poprawianie wyglądu skóry przez leczenie łagodnych odmian zmian naczyniowych i pigmentacyjnych, a także w leczeniu trądziku, żylaków i cellulitu. Poza Vbeam firma Syneron Candela ma szeroki portfel wiodących produktów cieszących się zaufaniem, w tym rodzinę produktów Gentle, PicoWay, Profound, CO 2 RE, CO 2 RE Intima, elōs Plus, UltraShape i VelaShape. Zakupiona przez Apax Partners w 2017 r. firma promuje, obsługuje i prowadzi konserwację produktów w 86 krajach. Firma ma biura w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie, Chinach, Francji, Niemczech, Hongkongu, Izraelu, Włoszech, Japonii, Portugalii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii oraz wykorzystuje sieć dystrybutorów na innych rynkach międzynarodowych.

Założona w 1997 r. firma Ellipse to prywatne przedsiębiorstwo z siedzibą w Danii. Firma Ellipse opracowuje, produkuje i promuje wysokiej jakości lasery i systemy wykorzystujące technologię IPL w zabiegach dermatologicznych w leczeniu dolegliwości i medycynie estetycznej. Produkty firmy wykorzystywane są do regeneracji skóry, leczenia zmian naczyniowych i pigmentacyjnych, resurfacingu skóry i usuwania owłosienia. Rozwiązania firmy oparte są na nauce, wysokiej jakości i zaufaniu klientów. Produkty Ellipse sprzedawane są na niemal 50 rynkach na całym świecie.

