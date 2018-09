Syneron Candela oznamuje akvizíciu spoločnosti Ellipse

Akvizícia dánskej spoločnosti Ellipse obohatí portfólio firmy Syneron Candela o celosvetovo uznávané IPL and laserové technológie a posilní jej pozíciu v rámci odvetvia multiaplikačných a multitechnologických zariadení

WAYLAND, Massachusetts, 5. septembra 2018 /PRNewswire/ -- Syneron Candela, popredná svetová spoločnosť v oblasti estetickej medicíny, oznamuje akvizíciu firmy Ellipse, dánskeho výrobcu zdravotníckych zariadení, ktorý má v portfóliu platformy intenzívneho pulzného svetla (IPL) a laserové technológie pre širokú škálu medicínskych a estetických zásahov využívaných pri ošetrení pleti. Finančné podmienky dohody neboli zverejnené.

„Akvizícia spoločnosti Ellipse umožní firme Syneron Candela zviditeľniť sa v priestore multiaplikácií a poskytnúť zákazníkom komplexné portfólio. Najlepší laser vo svojej triede od firmy Syneron Candela a technológie na báze energie sa dnes spájajú s overenými IPL technológiami, uznávanými aj zo strany lekárov," uviedol Geoffrey Crouse, generálny riaditeľ firmy Syneron Candela. „Platformy značky Ellipse budú zabezpečovať plne škálovateľné multiaplikačné a multitechnologické zariadenia. Veríme, že Ellipse posilní naše portfólio a pomôže nám dodržať prísľub zaistenia vedeckých podkladov, výsledkov a dôvery pre našich lekárov a pacientov na celom svete. Produktové portfólio firmy Ellipse je v súlade s našim záväzkom smerom k vedecky overeným technológiám podporeným klinickými výsledkami."

Medzi kľúčové produkty spoločnosti Ellipse patrí Nordlys, multiaplikačná a multitechnologická IPL a Nd:YAG platforma pre vaskulárne a pigmentové lézie a depiláciu. Nordlys ponúka aj frakcionovaný 1550 nm laser pre obrusovanie vrchnej vrstvy pokožky. Medzi ďalšie produkty patrí IPL systém pre omladenie pleti, tvárové žilky a depiláciu, či frakcionovaný neablačný laserový systém pre obrusovanie vrchnej vrstvy pokožky. Technológia selektívnej šírky pásma (SWT®) od firmy Ellipse jedinečne využíva duálne filtrovanie na všetkých IPL prístrojoch a umožňuje využitie efektívnej vlnovej dĺžky a selektívneho zabezpečenia presného množstva energie na cieľovú oblasť s použitím pulzov kratších ako niekoľko milisekúnd pre určité aplikácie. „Sme veľmi radi, že spájame sily práve s firmou Syneron Candela. Vďaka tomu budeme môcť na trhu prezentovať naše kvalitné technologické platformy spolu s týmto silným hráčom s globálnu prítomnosťou. Spoločnosť Syneron Candela je známa svojim zameraním na klinickú odbornosť, kvalitu a inováciu," hovorí Jacob Kildegaard Larsen, generálny riaditeľ spoločnosti Ellipse.

„Ako lekár považujúci IPL platformu od Ellipse za základnú technológiu pre všetky dermatologické zásahy som veľmi rád, že Syneron Candela má teraz k dispozícii celé spektrum svetelných, laserových a and energetických riešení pre lekárov a pacientov na celom svete," dodal MUDr. Jill Waibel, certifikovaný dermatológ, zakladateľ a riaditeľ dermatologického a laserového inštitútu v Miami, Florida, ktorý dlhodobo využíva technológiu od firmy Syneron Candela. „Syneron Candela aj Ellipse sú popredné, lekármi uznávané spoločnosti vo svojich oblastiach. Ak sa spoja, bude to znamenať novú éru v inovácii zariadení, ktorá pozdvihne starostlivosť o pacientov na novú úroveň," uzavrela MUDr. Christine Dierickxová, dermatologička z Luxemburgu so špecializáciou na laserovú chirurgiu a kozmetickú dermatológiu.

Syneron Candela



Syneron Candela je popredná celosvetová spoločnosť vyrábajúca zariadenia z oblasti estetickej medicíny s rozsiahlym produktovým portfóliom a globálnou komerčnou infraštruktúrou. Technológie od spoločnosti Syneron Candela umožňujú lekárom využívať pokrokové riešenia pre širokú škálu medicínsko-estetických aplikácií vrátane depilácie, redukcie vrások, odstránenia tetovania, ošetrenia žien, obrusovania vrchnej vrstvy pokožky tváre, traumatologickej a chirurgickej liečby jaziev, kontúrovania tela, zlepšenia vzhľadu pokožky prostredníctvom liečby benígnych cievnych a pigmentových lézií a liečenia akné, žíl dolných končatín a celulitídy. Okrem spoločnosti Vbeam má Syneron Candela široké portfólio overených produktov, vrátane rodiny produktov Gentle, PicoWay, Profound, CO 2 RE, CO 2 RE Intima, elōs Plus, UltraShape a VelaShape. Pod hlavičkou spoločnosti Apax Partners získala Syneron Candela v roku 2017 trhy, služby a podporu svojich produktov v 86 krajinách. Pobočky má v Spojených štátoch, Austrálii, Kanade, Číne, Francúzsku, Nemecku, Hongkongu, Izraeli, Taliansku, Japonsku, Portugalsku, Španielsku a Spojenom kráľovstve, pre ďalšie medzinárodné trhy využíva sieť distribútorov.

Ellipse



Ellipse vznikla v roku 1997 ako súkromná spoločnosť so sídlom v Dánsku. Vyvíja, vyrába a predáva vysoko kvalitné laserové a IPL systémy na dermatologickú liečbu pre širokú škálu medicínskych a estetických zákrokov. Jej výrobky sa používajú na omladenie pokožky, liečbu vaskulárnych a pigmentových lézií, obrúsenie povrchu pokožky tváre a depiláciu. Sú vyvíjané na vedeckej báze, dosahujú vysokú kvalitu a vyslúžili si dôveru zákazníkov v mnohých častiach sveta. Produkty Ellipse sa v súčasnosti predávajú v takmer 50 krajinách sveta.

Kontakt pre médiá:



EvolveMKD



P: 646.517.4220 | E: Candela@evolvemkd.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/737963/Candela_Corporation_Logo.jpg