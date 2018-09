Syneron Candela oznamuje převzetí společnosti Ellipse

Akvizice dánské společnosti Ellipse přidává globálně známé technologie IPL a laserové technologie do portfolia společnosti Syneron Candela a dále posiluje jejich pozici v oblasti multiplikačních a multitechnologických zařízení

WAYLAND, Massachusetts, 5. září 2018 /PRNewswire/ -- Syneron Candela, přední světová společnost v oblasti estetických zařízení, oznamuje akvizici firmy Ellipse, dánského výrobce zdravotnických zařízení, který vyrábí a prodává platformy Intenzivního pulzního světla (IPL) a laserové platformy pro širokou škálu lékařských a estetických ošetření pokožky. Finanční podmínky této dohody nebyly zveřejněny.

„Akvizice společnosti Ellipse umožňuje společnosti Syneron Candela posílit svou působnost v multiplikační oblasti a poskytnout našim zákazníkům komplexní portfolio. Nejmodernější laserové a energetické technologie společnosti Syneron Candela jsou nyní spojeny s důvěryhodnou technologií IPL, která je uznávána lékaři," říká Geoffrey Crouse, generální ředitel společnosti Syneron Candela. Platformy společnosti Ellipse budou poskytovat estetické postupy s plně škálovatelným multiplikačními a multitechnologickými zařízeními. Těšíme se na posílení našeho portfolia společností Ellipse, protože pokračujeme v realizaci našeho slibu, tedy: věda, výsledky a důvěra pro naše lékaře a pacienty na celém světě. Produktové portfolio společnosti Ellipse je v souladu s naším závazkem vědecky osvědčených technologií podepřených konzistentními klinickými výsledky."

Mezi klíčové produkty společnosti Ellipse patří Nordlys, multiplikační a multitechnologické IPL a Nd: YAG platforma pro vaskulární a pigmentové léze, stejně jako odstranění chloupků. Nordlys také nabízí dělený nástavec 1550 nm pro obnovu pokožky. Mezi další produkty patří systém pouze s IPL, který se používá k omlazení pokožky, žilek na obličeji a epilaci, stejně jako dělený neablativní laserový systém, který se používá k obnově pokožky. Technologie selektivních vlnových délek (SWT®) společnosti Ellipse jedinečným způsobem využívá dvojitou filtraci na všech IPL násadkách, aby se zaměřila na efektivní vlnové délky a selektivně dodávala přesné množství energie do cílové oblasti, a to za použití několika milisekundových impulzů pro některé aplikace. „Jsme nadšeni, že spojujeme síly se společností Syneron Candela a budeme uvádět na trh naše silné technologické platformy prostřednictvím rozsáhlé globální působnosti značky Syneron Candela spolu s jejím odhodláním dosáhnout klinické dokonalosti, kvality a inovací." uvedl Jacob Kildegaard Larsen, generální ředitel společnosti Ellipse.

„Jako lékař, který využívá platformu IPL společnosti Elipse a považuje ji za základní technologii pro všechny dermatologické postupy, jsem rád, že Syneron Candela nyní může nabídnout celé spektrum světelných, laserových a energetických řešení pro lékaře a pacienty na celém světě," řekl Jill Waibel, MD, dlouholetý uživatel zařízení společnosti Syneron Candela, certifikovaný dermatolog a zdravotnický ředitel / zakladatel Dermatologického a laserového institutu v Miami na Floridě. „Společnosti Syneron Candela a Ellipse jsou uznávanými lídry ve svých kategoriích. Jejich spojení bude znamenat novou éru v oblasti inovace zařízení, která zvýší péči o pacienty," dodala Christine Dierickx, M.D, dermatoložka z Lucemburska, která se specializuje na laserovou chirurgii a kosmetickou dermatologii.

Společnost Syneron Candela je přední světový výrobce estetických zařízení s rozsáhlým výrobním portfoliem a rozsáhlou globální přímou komerční infrastrukturou. Technologie společnosti umožňuje lékařům poskytovat pokročilé řešení pro širokou škálu lékařsko-estetických aplikací včetně odstraňování chloupků, redukce vrásek, odstraňování tetování, léčení žen, obnovy obličeje, traumatického léčení a chirurgické úpravy jizev, konturování těla, zlepšení vzhledu pleti prostřednictvím léčby benigních vaskulárních a pigmentovaných lézí a léčby akné, žil a celulitidy. Kromě zařízení Vbeam má společnost Syneron Candela široké portfolio důvěryhodných předních produktů, včetně řady jemných produktů jako PicoWay, Profound, CO2RE, CO2RE Intima, elos Plus, UltraShape a VelaShape. Společnost, kterou v roce 2017 převzala společnost Apax Partners, prodává své produkty a poskytuje služby na podporu svých produktů v 86 zemích. Má pobočky ve Spojených státech, Austrálii, Kanadě, Číně, Francii, Německu, Hongkongu, Izraeli, Itálii, Japonsku, Portugalsku, Španělsku a Velké Británii a využívá síť distributorů pro další mezinárodní trhy.

Společnost Ellipse, založená v roce 1997, je soukromá společnost se sídlem v Dánsku. Společnost Ellipse vyvíjí, vyrábí a prodává vysoce kvalitní laserové a IPL systémy pro dermatologickou léčbu celé řady onemocnění a estetických nedostatků. Výrobky se používají k omlazení pokožky, léčení vaskulárních a pigmentovaných lézí, obnově pokožky a odstraňování chloupků a jsou silně založeny na vědě, vysoké kvalitě a důvěře zákazníků. Produkty společnosti Ellipse jsou v současné době distribuovány v téměř 50 zemích světa.

