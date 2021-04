Synova annonce que le Dr Sederel, vétéran de l'industrie, est un nouveau membre clé du conseil d'administration

MAASSLUIS, Pays-Bas, 9 avril 2021 /PRNewswire/ -- Synova a annoncé aujourd'hui que le Dr Willem Sederel a rejoint le conseil d'administration de Synova.

« Le Dr Sederel est un vétéran de l'industrie qui a fait ses preuves en matière de commercialisation et de mise à l'échelle de nouvelles technologies dans les secteurs de la chimie et des polymères, c'est cette expérience qui aidera Synova à faire évoluer sa technologie. Nous pensons que le recyclage chimique sera une activité importante et Synova possède un avantage technologique dans cette course. Le Dr Sederel nous aidera à atteindre nos objectifs en matière d'accélération de la circularité des plastiques. » a déclaré Van Morris, PDG de Synova.

La nomination de Willem Sederel fait suite à l'alliance stratégique récemment annoncée par Synova avec Technip Energies et s'inscrit dans le cadre du plan de Synova visant à s'associer à des entreprises et à des personnes disposant d'une expertise industrielle pertinente et d'une capacité de livraison afin d'accélérer le plein potentiel de leur technologie prometteuse.

Willem a commencé sa carrière chez Shell Research à Amsterdam et a passé 26 ans chez General Electric, où il a occupé le poste de directeur de la chimie pour GE Corporate et de directeur de la technologie du polycarbonate pour GE Plastics. Lorsque SABIC a racheté GE Plastics en 2007, il a conservé le leadership mondial de la technologie du polycarbonate pendant deux années supplémentaires, puis est devenu Global Innovation Leader.

Depuis qu'il a pris sa retraite en 2013, M. Sederel s'est employé à faire progresser l'économie circulaire biosourcée et est actuellement président de l'entité néerlandaise Circular Biobased Delta. Cette organisation en triple hélice vise à accélérer la transition vers les matières premières par des voies biosourcées et des solutions circulaires telles que développées par Synova. Depuis début 2020, Willem est membre du conseil consultatif de Biorizon, le centre de recherche partagé pour le développement de la bio-aromatique, et membre du conseil consultatif du Cluster Industrial Biotechnology (CLIB) à Düsseldorf (Allemagne).

À PROPOS DE SYNOVA :

Synova est une entreprise de recyclage avancé qui s'attache à combler les lacunes de la chaîne d'approvisionnement en plastique. Sa technologie de transformation des déchets en produits chimiques est une forme supérieure de recyclage chimique, conçue pour remplacer les combustibles fossiles et réduire les incidences sur le climat.

Synova se concentre sur l'amélioration de l'économie circulaire des plastiques et aide les entreprises de produits de consommation et de produits pétrochimiques à atteindre leurs objectifs de réduction des déchets et à utiliser davantage de plastiques recyclés.

Notre technologie brevetée mise au point par TNO, un institut de recherche néerlandais de premier plan, est particulièrement bien placée pour combler les lacunes actuelles de la chaîne de valeur du plastique. Capable de traiter les déchets solides municipaux, y compris les déchets plastiques mélangés, la technologie est également dotée d'un train de nettoyage « le meilleur de sa catégorie » qui élimine 99,9 % des goudrons indésirables et utilise la valeur énergétique pour créer un processus hautement efficace avec une meilleure empreinte CO2. Le résultat est un gaz composé de molécules de grande valeur qui ont de nombreuses applications, notamment les oléfines (les éléments constitutifs des nouvelles matières plastiques), le BTX et les carburants renouvelables. Cette technologie a fait l'objet de plus de 7 000 heures d'essais à plusieurs échelles, vérifiés de manière indépendante. Pour plus d'informations : synovatech.com ou https://www.linkedin.com/company/synova-tech.

