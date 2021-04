Synova ernennt Branchenveteran Dr. Sederel zum neuen Vorstandsmitglied

MAASSLUIS, Niederlande, 9. April 2021 /PRNewswire/ -- Synova hat heute bekannt gegeben, dass Dr. Willem Sederel dem Vorstand von Synova beigetreten ist.

„Dr. Sederel ist ein Branchenveteran mit nachweislichen Erfolgen im Bereich der Markteinführung und Skalierung von neuen Technologien in der Chemie- und Polymerindustrie", erklärte Van Morris, CEO von Synova. „Genau diese Erfahrung wird Synova dabei helfen, unsere Technologie weiter zu skalieren. Wir glauben, dass das chemische Recycling zu einem großen Geschäftsbereich werden wird und dass Synova hat hier einen technischen Vorsprung hat. Dr. Sederel wird uns dabei helfen, unsere Ziele bei der Beschleunigung eines Kunststoff-Kreislaufs zu erreichen."

Die Ernennung von Willem Sederel folgt auf eine kürzlich angekündigte strategische Zusammenarbeit von Synova mit Technip Energies und ist Teil der Strategie von Synova, mit Unternehmen und Einzelpersonen mit einschlägiger Branchenkompetenz und Lieferfähigkeit zusammenzuarbeiten, um so das volle Potenzial seiner vielversprechenden Technologie ausschöpfen zu können.

Willem begann seine Karriere bei Shell Research in Amsterdam und war 26 Jahre bei General Electric tätig, wo er schließlich Director of Chemistry bei GE Corporate und Chief Technology Officer of Polycarbonate bei GE Plastics wurde. Als SABIC im Jahr 2007 GE Plastics übernahm, behielt er zwei weitere Jahre die weltweite Geschäftsführung der Polycarbonat-Technologie bei und wurde dann zum Global Innovation Leader ernannt.

Seit seiner Pensionierung 2013 ist Sederel aktiv an der Weiterentwicklung der biobasierten Kreislaufwirtschaft beteiligt und fungiert derzeit als Vorsitzender des niederländischen Unternehmens Circular Biobased Delta. Diese Dreifach-Helix-Organisation zielt darauf ab, den Rohstoffübergang auf biobasierten Wegen und zirkulären Lösungen, wie sie von Synova entwickelt wurden, zu beschleunigen. Seit Anfang 2020 ist Willem Mitglied des Beirats von Biorizon, dem gemeinsamen Forschungszentrum für die Entwicklung von Bioaromaten, sowie Mitglied des Beirats der Cluster Industrielle Biotechnologie e.V. (CLIB) in Düsseldorf.

INFORMATIONEN ZU SYNOVA:

Synova ist ein fortschrittliches Recyclingunternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, die Lücke in der Kunststoff-Lieferkette zu schließen. Die „Waste-to-Chemicals"-Technologie (Chemikalien aus Abfall) ist eine hochwertige Form des chemischen Recyclings, mit der der Bedarf an fossilen Brennstoffen minimiert und die Auswirkungen auf das Klima verringert werden sollen.

Synova konzentriert sich auf die Verbesserung der Kreislaufwirtschaft von Kunststoffen und die Unterstützung von Konsumgüter- und Petrochemie-Unternehmen. Ziel ist die Abfallreduzierung und die vermehrte Verwendung von recycelten Kunststoffen.

Unsere patentierte Technologie, die von der Niederländischen Organisation für Angewandte Naturwissenschaftliche Forschung (TNO), einem führenden niederländischen Forschungsinstitut, entwickelt wurde, ist in der Lage, die aktuelle Lücke in der Kunststoff-Wertschöpfungskette zu schließen. Die Technologie ist in der Lage, Hausmüll, sogar gemischte Kunststoffabfälle, zu verarbeiten. Sie verfügt außerdem über ein erstklassiges Reinigungssystem, das 99,9 % der unerwünschten Teerstoffe entfernt und mithilfe des Energiewerts einen hocheffizienten Prozess mit einer besseren CO2-Bilanz schafft. Das Ergebnis ist ein Gas, das aus hochwertigen Molekülen besteht, die für zahlreiche Anwendungen gebraucht werden können, darunter Olefine (die Bausteine für neue Kunststoffe), BTX und erneuerbare Kraftstoffe. Die Technologie wurde mehr als 7.000 Stunden an unabhängig durchgeführten Tests in unterschiedlicher Größenordnung unterzogen. Weitere Informationen: synovatech.com oder https://www.linkedin.com/company/synova-tech.

