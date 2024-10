Syntax Systems übernimmt Argon Supply Chain Solutions

Globaler IT-Dienstleister erweitert seine Suite an branchenspezifischen Enterprise-Cloud-Lösungen um leistungsstarke Funktionen für die SAP Digital Supply Chain

MONTRÉAL Und WEINHEIM, Deutschland, 15. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Syntax, global agierender IT-Dienstleister und Managed Cloud Provider, gibt die Übernahme von Argon Supply Chain Solutions bekannt. Der SAP Gold Partner ist spezialisiert auf Lösungen für die Lagerverwaltung sowie zur Optimierung von Lieferketten. Argon bedient einen stetig wachsenden multinationalen Kundenstamm über seine Niederlassungen im Vereinigten Königreich und in Südafrika.

„Das Argon-Team ist bekannt für sein phantastisches Know-how und seine Exzellenz im Bereich Digital Supply Chain durch seine Partnerschaft mit SAP", sagt Christian Primeau, Global CEO von Syntax. „Wir heißen Argon in der wachsenden Syntax-Familie willkommen und erweitern damit unsere Fähigkeiten um eine für unsere Kernzielbranchen sehr wichtige Komponente. Gemeinsam können wir mit unserem breiteren Serviceangebot und der stärkeren Marktabdeckung unsere jeweiligen Kunden noch besser bedienen – mit Support für die Implementierung und den gesamten Logistics-Execution-Lebenszyklus."

„Die zusätzlichen Ressourcen als Teil von Syntax ermöglichen es Argon, in neue Märkte und Branchen vorstoßen. Wir haben bereits früher zusammengearbeitet, deshalb sind wir überzeugt, dass unsere Unternehmenskulturen nicht nur ideal zusammenpassen, sondern auch Mitarbeitende sowie Kunden gleichermaßen von unseren erweiterten erstklassigen Fähigkeiten profitieren. Gemeinsam sind wir in einer stärkeren Position und können noch besser operative Performanceverbesserungen bei unserer wachsenden internationalen Kundenbasis vorantreiben", kommentieren die beiden Argon Co-Gründer Peter Kerr und David Webb.

„Novacap ist stolz darauf, die Übernahme von Argon durch Syntax zu unterstützen. Als engagierter Partner arbeiten wir konsequent daran, die Führungsrolle von Syntax im SAP-Ökosystem, Application Management und dem Bereich Cloud-Services konsequent auszubauen. Durch die Integration des Teams und der Kompetenzen von Argon kann Syntax nun noch mehr Unternehmen aus den Branchen Konsumgüter und -waren, Einzelhandel, Fertigung, Großhandel und Vertrieb, Bergbau und Life Sciences noch besser unterstützen", erläutert Ted Mocarski, Senior Partner bei Novacap.

Syntax ist ein Portfolio-Unternehmen im TMT VI Fund von Novacap, einem etablierten Private Equity-Unternehmen aus Nordamerika. Die Argon-Akquise markiert die siebte Übernahme von Syntax seit Bestehen der Partnerschaft mit Novacap.

Über Syntax

Syntax bietet ein breites Spektrum an Technologielösungen, zuverlässige Professional Services, umfassende Beratungsleistungen sowie bewährte Application Management Services – damit die geschäftskritischen Cloud-Anwendungen der Kunden jederzeit performant, zuverlässig und zukunftsorientiert arbeiten. Mit 50 Jahren Erfahrung und mehr als 800 Kunden auf der ganzen Welt verfügt Syntax über fundiertes Know-how bei der Implementierung und dem Management von Multi-ERP-Installationen in geschützten privaten, öffentlichen oder hybriden Umgebungen. Syntax arbeitet eng mit SAP, Oracle, JD Edwards, AWS, Microsoft und anderen führenden Technologieanbietern zusammen, um zu gewährleisten, dass die Anwendungen der Kunden nahtlos und sicher funktionieren – als solide Basis für unternehmensweite Innovationskraft. Mehr Informationen gibt es unter https://www.syntax.com/de-de/ – oder folgen Sie Syntax auf LinkedIn.

Über Argon SCS

Argon SCS (Pty) Ltd. mit Niederlassungen im Vereinigten Königreich und Südafrika ist seit 2011 ein Service-Provider rund um SAP mit einem Fokus auf Lager- und Bestandsmanagement-Lösungen. Mit mehr als 100 erfolgreich durchgeführten Lagerprojekten hat sich Argon etabliert als führend in kosteneffektiven und effizienten Lieferkettenprojekten. Auf Basis seiner vielfältigen Expertise in den Branchen Konsumgüter und -waren, Fertigung, Einzelhandel, Groß- und Einzelhandel und Life Sciences hat Argon branchenübergreifendes Know-how gesammelt und in ein anpassungsfähigen, sektorenübergreifenden Wissenspool im Bereich Supply-Chain-Execution überführt. Weitere Informationen gibt es unter https://argonscs.com.

Über Novacap

Novacap ist ein führender nordamerikanischer Private-Equity-Investor und eine der erfahrensten Private-Equity-Firmen in Kanada. Das Unternehmen wurde 1981 gegründet, um mit visionären Entrepreneuren zusammenzuarbeiten. Novacap hat einen Fokus auf mittelständische Unternehmen in den vier Kernbereichen Technologie, Industrie, Finanzdienstleistungen und digitale Infrastruktur. Novacap kombiniert branchenspezifische Expertise und strategische sowie operative Exzellenz um mit Entrepreneuren und Management-Teams zusammenzuarbeiten. Seit seiner Gründung hat die Firma Primary- und Add-on-Investitionen in mehr als 250 Unternehmen getätigt. Novacap managt Assets im Wert von über acht Milliarden kanadischen Dollar und beschäftigt mehr als 110 Angestellte – darunter über 65 Investmentprofis – in seinen Niederlassungen in Montreal, Toronto und New York. Weitere Informationen gibt es unter www.novacap.ca

Syntax Sabine Baumann [email protected] Dr. Haffa & Partner GmbH Philipp Moritz, Axel Schreiber Karlstraße 42 80333 München https://www.haffapartner.de Fon: + 49 89-993191-0 [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2237121/Syntax_Logo.jpg