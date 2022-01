Sztandarowa marka M&M'S® podejmuje globalne zobowiązanie do budowania świata w taki sposób, aby każdy człowiek czuł się jego częścią

M&M'S, chlubna część firmy Mars, Incorporated, uruchamia globalną platformę, która do 2025 roku ma zapewnić dziesięciu milionom ludzi większe poczucie przynależności, pomagając im łączyć się i celebrować wzajemną obecność.

NEWARK, N.J., 20 stycznia 2022 r. /PRNewswire/ -- Firma M&M'S® wchodząca w skład Mars, Incorporated, podejmuje globalne zobowiązanie do budowania świata w taki sposób, aby każdy człowiek czuł się jego częścią, a społeczeństwo miało charakter integracyjny. Przyjęte przez kultową markę słodyczy zobowiązanie, które ma zostać zrealizowane do 2025 roku, opiera się na ponad 80-letniej historii łączenia ludzi za pomocą małych, kolorowych cukierków i wpisuje się w ewoluującą strategię celową marki M&M'S, która niesie obietnicę wykorzystania mocy wspólnej zabawy, aby łączyć ludzi, jednocześnie zapewniając 10 milionom osób z całego świata większe poczucie przynależności.

„M&M'S od dawna angażuje się w zapewnianie wszystkim kolorowej zabawy, a ten cel stanowi bardziej skonkretyzowane zobowiązanie do osiągnięcia tego, w co zawsze wierzyliśmy jako marka: że każdy ma prawo cieszyć się chwilą, a zabawa jest najlepszym sposobem na to, by zapewnić ludziom poczucie przynależności - powiedziała Cathryn Sleight, dyrektor ds. rozwoju działalności w Mars Wrigley. - M&M'S to jedna z najbardziej kultowych marek słodyczy na świecie. Kto bardziej niż my zaangażuje się w tworzenie świata wypełnionego chwilami radości, tym samym pozwalając wszystkim ludziom jeszcze mocniej poczuć się jego częścią?".

Badania [1] pokazują, że nasze pragnienie, by przynależeć, jest równie silne,jak pragnienie bycia kochanym - jest to wspólne dla wszystkich ludzi, niezależnie od kultury, rasy, pochodzenia etnicznego, geografii czy lokalizacji. W oparciu o to spostrzeżenie firma M&M'S stworzyła narzędzie M&M'S FUNd, aby śledzić wpływ marki na realizację swojej misji, która polega na oferowaniu zasobów, mentoringu, możliwości i wsparcia finansowego w obszarze sztuki i rozrywki, aby zapewnić ludziom doświadczenia, które pozwolą im jeszcze mocniej poczuć się częścią świata.

W tym roku fani kultowej marki M&M'S zobaczą również zmiany w jej wyglądzie i sposobie funkcjonowania. Będą one częścią procesu ewoluowania marki, a każda ma odzwierciedlać nowe zaangażowanie:

Świeże, nowoczesne podejście do wyglądu ulubionych bohaterów stworzonych przez firmę i bardziej zróżnicowane osobowości, aby poprzez opowiadane historie podkreślić, jak ważne jest wyrażanie siebie i jak duża siła tkwi w społeczności;

Większy nacisk na konwencjonalną paletę kolorów marki oraz wykorzystanie różnych kształtów i rozmiarów drażetek M&M'S we wszystkich punktach kontaktowych marki, aby udowodnić, że razem jest raźniej;

Uwypuklenie znaku &, który stanowi charakterystyczny element w logo M&M'S, łącząc obie litery M, aby dowieść, że marka chce zbliżać ludzi;

Zaktualizowany przekaz, który ma charakter w większym stopniu integrujący, przyjazny i jednoczący, niezmiennie odzwierciedlając specyficzny dowcip i poczucie humoru marki.

„Jesteśmy podekscytowani, że możemy ujawnić nowy wygląd i styl marki M&M'S, który fani zobaczą we wszystkich punktach kontaktowych M&M'S na całym świecie - powiedziała Jane Hwang, wiceprezes ds. globalnego marketingu w Mars Wrigley. - Począwszy od innowacji produktowych aż po kampanie promujące markę, odświeżone postacie i sklepy detaliczne, we wszystkich naszych działaniach będziemy wykorzystywać kolorowe elementy wizualne, komunikaty integracyjne i podkreślać nasz cel, aby udowodnić, że razem jest raźniej. Przesłanie to jest już wyraźnie widoczne w nowym sklepie M&M'S w Berlinie, w którym oznakowanie w wielu językach stanowi zaproszenie dla wszystkich, a nasza bardzo zróżnicowana baza współpracowników obejmuje osoby z różnych kultur, środowisk i pokoleń".

Nowe, globalne zobowiązanie M&M'S jest tylko jednym z wielu działań podejmowanych w Mars, Incorporated na rzecz budowania świata opartego na społeczeństwie integracyjnym. Pozostałe działania to m.in. zobowiązanie do tworzenia zrównoważonych pod względem płci zespołów kierowniczych, niezależny roczny audyt różnorodności w zakresie reklam (prowadzony przez Instytut Geeny Davis ds. Płci w Mediach) oraz współprzewodniczenie organizacji Unstereotype Alliance będącej częścią UN Women.

Aby uzyskać więcej informacji na temat nowego celu marki M&M'S i zobaczyć, w jaki sposób wciela się go w życie, fani mogą odwiedzić profile M&M'S na portalach społecznościowych Facebook, Instagram, Twitter i śledzić markę za pomocą hashtaga #ForAllFunkind lub odwiedzić stronę MMS.com.

MARS, INCORPORATE

Od ponad stu lat Mars, Incorporated działa zgodnie z przekonaniem, że przyszłość, jakiej pragniemy, zaczyna się od tego, jak postępujemy dziś. Ta idea od zawsze przyświecała działalności spółki jako globalnej, rodzinnej firmy. Mars ulega przekształceniom, wprowadza innowacje i ewoluuje w sposób, który potwierdza jej zaangażowanie w wywieranie pozytywnego wpływu na otaczający nas świat.

Zróżnicowana i nieustannie rozszerzana oferta firmy obejmuje słodycze, żywność, produkty i usługi dla zwierząt domowych. Spółka zatrudnia133 tys. współpracowników, którzy podążają w tym samym kierunku: naprzód. Notując roczną sprzedaż na poziomie 40 mld dolarów, firma tworzy niektóre spośród najbardziej lubianych marek na świecie, w tym: DOVE®, EXTRA®, M&M's®, MILKY WAY®, SNICKERS®, TWIX®, ORBIT®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN®, SKITTLES®, BEN'S ORIGINAL™, WHISKAS®, COCOAVIA® i 5™; połowa zwierząt domowych na świecie również korzysta z produktów firm należących do spółki, zajmujących się żywieniem, zdrowiem i usługami, w tym AniCura, Banfield Pet Hospitals™, BluePearl®, Linnaeus i VCA™.





Według firmy prawdziwy sukces odnieść można tylko wtedy, gdy jej partnerzy i społeczności, w których działa, również dobrze prosperują. Pięć Zasad Marsa - Jakość, Odpowiedzialność, Wzajemność, Wydajność i Wolność - inspiruje współpracowników spółki do podejmowania codziennych wysiłków na rzecz kształtowania przyszłości w taki sposób, aby cała planeta, jej mieszkańcy i zwierzęta domowe mogły rozkwitać. Narzędzie Mars Compass zainspirowane ekonomią wzajemności służy do pomiaru postępów firmy w realizacji jej celu - Przyszłość, jakiej pragniemy, zaczyna się od tego, jak postępujemy dziś.

Aby uzyskać więcej informacji o firmie Mars, odwiedź stronę mars.com. Dołącz do niej na portalach społecznościowych: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram and YouTube.

