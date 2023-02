Table ronde Chine-UE sur le changement climatique

CHONGQING, Chine, 28 février 2023 /PRNewswire/ -- Un rapport d'iChongqing - L'année passée, le monde a connu des conditions climatiques extrêmes, qu'il s'agisse des vagues de chaleur et de sécheresse record en Chine, des graves inondations causées par de fortes pluies en Europe ou des feux de forêt dévastateurs en Amérique du Nord. Ces événements ont entraîné des pertes économiques généralisées et une stagnation croissante, qui menacent la viabilité à long terme du système économique mondial actuel, les modes de vie modernes, voire la viabilité du monde à assurer la vie humaine.

Venues of the "Urban Youth Join Hands Across Lands and Seas" dialogue event were set up in Chongqing, London, Dusseldorf and Rome

La sensibilisation des populations a continué de croître et il apparaît clairement que des mesures communes doivent être prises afin de créer un avenir meilleur pour l'humanité. Dans ce contexte, l'événement axé sur le dialogue, intitulé « Urban Youth Join Hands Across Lands and Seas », s'est tenu en ligne le 24 février 2023, réunissant des jeunes autour d'une table ronde en direct pour échanger des idées et des suggestions.

Trois séries de discussions ont porté sur la situation climatique actuelle de pays individuels, l'action gouvernementale récente entreprise pour résoudre la situation et enfin, les suggestions et les plans d'action de la jeunesse mondiale pour soulager la situation dans les plus brefs délais.

Alex, un journaliste étranger du Centre international de communication de Chongqing, s'est joint aux animateurs du Royaume-Uni, d'Allemagne et d'Italie, ainsi qu'à 40 jeunes de Chine et d'Europe. Tous ensemble, ils ont pu discuter de leurs expériences en matière de changement climatique et de leur philosophie face au bouleversement. Par ailleurs, des experts du climat de Chine et d'Europe ont participé pour répondre aux questions et donner des orientations en s'appuyant sur une approche plus documentée.

Dans un premier temps, Josie Wexler, experte britannique du changement climatique, a présenté des données d'enquête montrant qu'une moyenne de 56 % des jeunes de 16 à 25 ans dans le monde estiment que l'humanité est condamnée, selon les tendances actuelles du changement climatique. Néanmoins, Mme Wexler a réussi à nuancer l'état des lieux désastreux avec de fortes paroles d'espoir. En effet, une meilleure gestion des catastrophes et une mise en œuvre plus étendue des énergies renouvelables vertes conduisent progressivement à une réduction des émissions de carbone.

S'adressant à la table ronde en ligne en direct de l'Allemagne, le conseiller en affaires Wilfried Scholtz, né en 1958, a réitéré l'urgence d'agir face aux changements climatiques, dont les répercussions sont profondes et touchent tous les aspects de notre vie. Néanmoins, M. Scholtz a également exprimé son espoir, s'inspirant des leçons tirées de l'homme d'État Nelson Mandela, qui nous a rappelé que les défis semblent toujours impossibles tant qu'ils ne sont pas surmontés.

Pour les participants internationaux à cette discussion, la mission commune est de protéger l'environnement et de remettre la planète à la génération suivante dans le meilleur état possible.

