Taco Bell presenta las Cheesy Street Chalupas: Un delicioso homenaje a los tacos callejeros con el exquisito sabor del queso

La última innovación en el menú de Taco Bell presenta varios ingredientes frescos de excelente calidad envueltos en chalupas rellenas con queso.

Presentamos las Cheesy Street Chalupas, inspiradas en una vibrante fusión de los ingredientes tradicionales de los tacos callejeros –como cebollas frescas y cilantro– con un toque innovador de sabores intensos y proteínas de excelente calidad, envueltos en las apetecibles chalupas de Taco Bell rellenas de queso, inspiradas en las clásicas Quesalupas.

Los fans pueden disfrutar de un par de Cheesy Street Chalupas con pollo asado a fuego lento estilo Cantina Chicken o carne asada marinada por $5.49* .

. Las Cheesy Street Chalupas estarán disponibles a partir del 18 de julio en los restaurantes de Taco Bell participantes en todo el país, por un tiempo limitado y hasta agotar existencias.

Puedes encontrar los recursos para las Cheesy Street Chalupas aquí.

IRVINE, Calif., 18 de julio de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Taco Bell presenta las nuevas Cheesy Street Chalupas, un artículo del menú que se inspira en los tacos callejeros e incorpora los sabores típicos de Taco Bell, envueltos en chalupas rellenas con queso, al mejor estilo de las clásicas Quesalupas. Cada pedido trae dos Cheesy Street Chalupas de tamaño taco callejero, con sus ingredientes tradicionales –como cebollas frescas y cilantro– combinados con proteínas de excelente calidad, envueltos en chalupas rellenas con una deliciosa fusión de queso mozzarella y pepper Jack. Los fans pueden elegirlas con pollo asado a fuego lento estilo Cantina Chicken o con carne asada marinada, coronadas con una cremosa salsa ranchera con jalapeños. Este nuevo producto del menú, que se presentó como prueba en octubre de 2023, está disponible en todo el país por $5.49 a la carta* a partir del 18 de julio por tiempo limitado, hasta agotar existencias.

Promociones y ofertas exclusivas

Entre el 1 de agosto y 4 de agosto, obtén un pedido gratuito de Cheesy Street Chalupas en pedidos a domicilio superiores a $25 en la aplicación de Taco Bell.

en la aplicación de Taco Bell. Desde el 18 de julio hasta el 24 de julio, disfruta el verano de DashPass con un descuento de $8 y una Cheesy Street Chalupa en pedidos superiores a $25 , oferta exclusiva para miembros de DashPass***. A partir del 7/25, los fans pueden pedir Cheesy Street Chalupas en DoorDash, Uber Eats, Postmates y Grubhub por tiempo limitado.

Inspirados en los sabores e ingredientes de la comida callejera

Los vendedores callejeros se distinguen por su respeto por la cultura y tradición culinarias mientras agregan su propio toque de sabor a cada plato. Taco Bell se ha inspirado en los creadores de sabor hispanos y latinos y sus versiones únicas de tacos para llevar al siguiente nivel su legendaria Chalupa al fusionar los ingredientes que se suelen encontrar en los icónicos tacos callejeros.

Las Cheesy Street Chalupas son una oda a los tacos y a la cultura de la comida callejera, y representan la última de las muchas transformaciones apetecibles de la Chalupa desde su lanzamiento en 1999. Las chalupas en tamaño taco callejero se inspiraron en la emblemática Quesalupa, uno de los productos más innovadores basados en la Chalupa, que entró en escena en 2016 por un tiempo limitado. La última innovación del menú de Taco Bell reúne los clásicos ingredientes de la comida callejera con un toque muy Taco Bell que lleva el plato a otro nivel desde el primer mordisco, y lo convierte en icónico.

"La Chalupa ha adoptado muchas formas deliciosas a lo largo de los años, pero con las Cheesy Street Chalupas nos propusimos brindarles a los fans una nueva forma de disfrutar la explosión de sabores de esta entrañable opción del menú", declaró Luis Restrepo, vicepresidente de Innovación de Productos de Taco Bell. "El toque de cebollas frescas y cilantro sobre las capas de queso y proteínas de excelente calidad condimentadas a la perfección añade un perfil de sabores diferentes y es un guiño alegre a los tacos callejeros que todos conocemos y amamos.

Devolver a los emprendedores que inspiran a Taco Bell

Dado que Taco Bell se inspira en los sabores mexicanos y latinos hace tiempo, la marca se ha embarcado en una misión para apoyar a los emprendedores que promueven la cultura gastronómica con diferentes opciones de comida callejera. Estos expertos en gastronomía generan impactos positivos en sus comunidades locales y siguen inspirando con su ingenio, dedicación y tenacidad. Sin embargo, suelen enfrentar desafíos financieros y obstáculos en la obtención de permisos, que limitan su capacidad de llevar adelante un negocio exitoso. Para ayudarlos a superar estas barreras, Taco Bell está donando carritos de comidas con los permisos sanitarios correspondientes a estos emprendedores, con todos los gastos cubiertos.

En los dos últimos años, en asociación con Revolution Carts, Taco Bell ha donado 26 carritos y para fines del verano habrá donado un total de 46 carritos de comidas con los permisos legales correspondientes para empoderar a los emprendedores gastronómicos que sirven tacos, tamales, burritos y muchos platos más en toda la región sur de California. Cada carrito de Revolution Carts tiene un diseño personalizado que refleja el negocio y el estilo personal de cada vendedor, y están equipados con sombrillas y todos los accesorios necesarios para la venta ambulante.

"Este es el primer paso para apoyar a las comunidades que inspiran nuestra innovación gastronómica", dijo Restrepo. "La donación de los 46 carritos de comidas, con todos los permisos correspondientes, es la primera de muchas dentro de nuestro compromiso a largo plazo con estos emprendedores y habrá otras más en los próximos años".

Los fans del sur de California pueden asistir al próximo evento presencial de Martes de Tacos en el Distrito de las Artes para celebrar la nueva ronda de donaciones de Revolution Carts durante el Ave 26 Family Night Market el 23 de julio. Esa noche, recibirán sus carritos Arcelia y Gerardo Reynoso (Te Quiero Mucho Tamales), Vanessa Galván (MexxItUp), María e Irma Pasasin (Mima's Cocina), Luisa Sánchez (La Güerita), Carlos Hernández (Lady Tamales) y Ashley Silva (Reina's Cuisine). Te invitamos a apoyar a la comunidad de vendedores ambulantes el 23 de julio y el 13 de agosto de 5 p. m. a 10 p. m., hora del Pacífico, en 860 Traction Ave, Los Ángeles, CA 90013, donde podrás disfrutar de música, comida local, arte y la posibilidad de escuchar las historias únicas de los vendedores mientras presentan sus carritos personalizados de Revolution Carts rodeados de su familia y los miembros de su comunidad.), María e Irma Pasasin (Mima's Cocina), Luisa Sánchez (La Güerita), Carlos Hernández (Lady Tamales) y Ashley Silva (Reina's Cuisine). Te invitamos a apoyar a la comunidad de vendedores ambulantes el 23 de julio y el 13 de agosto de 5 p. m. a 10 p. m., hora del Pacífico, en 860 Traction Ave, Los Ángeles, CA 90013, donde podrás disfrutar de música, comida local, arte y la posibilidad de escuchar las historias únicas de los vendedores mientras presentan sus carritos personalizados de Revolution Carts rodeados de su familia y los miembros de su comunidad.

Acerca de Taco Bell Corp.

Durante más de 61 años, Taco Bell ha ofrecido platos inspirados por la comida mexicana apetecibles a las masas, y hace poco fue reconocida por Fast Company como una de las compañías más innovadoras del mundo, por TIME como una de las compañías más influyentes, y por Nation's Restaurant News como una marca icónica. Para saber más sobre Taco Bell, visita nuestro sitio web en www.TacoBell.com, nuestra sección de noticias en www.TacoBell.com/news o mira www.TacoBell.com/popular-links. También puedes mantenerte al tanto de todo lo relacionado con Taco Bell al seguirnos en LinkedIn, TikTok, X (antes llamado Twitter), Instagram, Facebook y al suscribirte a nuestro canal de YouTube.

Acerca de Revolution Carts

Revolution Carts fue fundada por Richard Gomez, Matthew Geller y Patrick Lennon. Estos tres expertos de la industria detectaron la necesidad que tenían los pequeños vendedores ambulantes de obtener carritos de comidas, con todos los permisos legales y el permiso sanitario correspondiente. Con más de 30 años de experiencia en producción, activismo y educación, en 2021 el equipo diseñó el primer carrito de comida en la acera con permiso sanitario del Condado de Los Ángeles para mantener caliente y pre-empacar alimentos, para los vendedores que buscaban la oportunidad de vender sus productos de forma legal con el permiso de venta en aceras de la ciudad de Los Ángeles. Su primer carrito de comida en la acera, "El Tamalero", es liviano y asequible, con un bajo costo operativo, y es la herramienta perfecta para que los propietarios de negocios pequeños, tanto novatos como con experiencia, ingresen a la economía formal y aumenten sus volúmenes de ventas. Luego del Tamalero, el ingeniero en jefe Richard Gomez diseñó el primer carrito ambulante con parrilla, que permitirá cocinar los alimentos en el lugar. El carrito ambulante con parrilla estará disponible en el verano de 2024.

Al conceptualizar nuevos diseños, el equipo de Revolution Carts no se centra solamente en la mecánica de los carritos ambulantes sino que usan este proceso para expresar su identidad, tanto desde un aspecto creativo como cultural. Además de su uso para cocinar, vender y crear oportunidades, los carritos de comida en la acera de Revolution Carts también ayudan a embellecer las calles de la ciudad por donde circulan al servir comidas locales y tradicionales desde una obra de arte ambulante.

Más que un negocio, Revolution Carts es un proyecto apasionante para estos tres amigos que creen que proporcionar carritos a los vendedores es solo el primer paso en su ciclo de ventas. En asociación con grandes patrocinadores, distribuidores de alimentos y plataformas de soluciones tecnológicas para los vendedores, Revolution Carts está trabajando para ofrecer a los vendedores los recursos que necesitan para tener el negocio exitoso que siempre soñaron.

