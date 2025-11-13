TACO BELL® LANZA LA NUEVA STEAK & POBLANO ROLLED QUESADILLA, CON UN NUEVO INGREDIENTE ESTRELLA

El 20 de noviembre, Taco Bell presenta una nueva era de la quesadilla, con el debut nacional de los chiles poblanos en un formato enrollado, una innovación de la marca pensada para disfrutar en cualquier momento.

Los chiles poblanos hacen su gran debut nacional en el menú de Taco Bell por tiempo limitado, aportando un sabor asado, un toque de picante y una mezcla irresistible de queso en cada bocado del nuevo Steak & Poblano Rolled Quesadilla.

Con esta innovación de la quesadilla enrollada, Taco Bell eleva un clásico y lo convierte en un antojo portátil que da gusto disfrutar en cualquier lugar.

Cuando bajan las temperaturas, es hora de disfrutar la $9* Discovery Luxe Cravings Box. Esta combinación incluye la nueva Steak & Poblano Rolled Quesadilla con tus clásicos favoritos de Taco Bell: un Doritos® Locos Tacos, un Crunchy Taco, nachos con salsa de queso , y una bebida de tamaño mediana.

IRVINE, California, 13 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Taco Bell lanza un nuevo sabor y un formato nunca antes visto en su menú con la llegada de una nueva estrella: la Steak & Poblano Rolled Quesadilla. Por primera vez, el chile poblano llega a los menús nacionales de Taco Bell como el ingrediente principal, aportando un sabor asado y un toque de picante suave a la primera quesadilla enrollada de la marca. Chiles poblanos asados, bistec marinado, queso derretido y salsa Spicy Ranch se unen en un formato portátil, ideal para disfrutar en cualquier lugar. Disponible a nivel nacional por tiempo limitado a partir del 20 de noviembre, la Steak & Poblano Rolled Quesadilla le da un toque diferente y delicioso a un clásico de Taco Bell.

La nueva Steak & Poblano Rolled Quesadilla de Taco Bell combina chiles poblanos asados al fuego, bistec marinado, queso derretido y salsa Spicy Ranch en un bocado cálido y fácil de llevar. Taco Bell lanza The Poblano Sweater, un cárdigan de punto grueso disponible exclusivamente para 300 miembros del programa Taco Bell Rewards en el Tuesday Drop del 9 de diciembre.**

Ingrediente protagónico, al estilo poblano

Conocido por su sabor asado al fuego y su toque de picor sutil, el nuevo ingrediente de Taco Bell aporta aún más sabor con inspiración mexicana, de una forma nunca antes vista en el menú. La Steak & Poblano Rolled Quesadilla combina chiles poblanos asados, bistec marinado, una mezcla de quesos derretidos y salsa Spicy Ranch, logrando un sabor cálido totalmente único.

"En Taco Bell, innovar no solo significa crear nuevos platillos, sino también reinventar los clásicos y ofrecer sabores que realmente emocionen a nuestros fans", dijo Luis Restrepo, Principal Ejecutivo de Marketing de Taco Bell. "Con el lanzamiento de la Steak & Poblano Rolled Quesadilla, celebramos todo lo que hace especial al chile poblano en una nueva presentación. Este lanzamiento demuestra nuestra pasión por seguir creando antojos irresistibles en cada bocado."

Una nueva forma de disfrutar la quesadilla

Los fans siempre han apreciado la quesadilla, uno de los productos más queridos y vendidos del menú de Taco Bell desde su lanzamiento. Reconocida por su combinación de una tortilla de harina rellena con una mezcla de tres quesos, salsa cremosa de jalapeño y cocinada a la perfección, la quesadilla se ha ganado una fanaticada fiel que se ha mantenido durante décadas.

Ahora, Taco Bell está aumentando el factor irresistible con una evolución audaz: la primera innovación de la marca en quesadillas enrolladas. Al combinar chiles poblanos y salsa Spicy Ranch, Taco Bell ofrece una nueva versión del sabor que sorprende y satisface con cada bocado. Es todo lo que les encanta a los fans del clásico, ahora en un formato práctico y fácil de disfrutar en cualquier momento. La Steak & Poblano Rolled Quesadilla no viene a jugar a lo seguro. Llega para romper los límites del sabor y darle ese toque único de Taco Bell a la comida reconfortante, con una innovación atrevida en cada bocado.

Algo exclusivo, perfecto para la temporada de suéteres

Cuando llega la temporada de suéteres, también llega el antojo de algo reconfortante. Como estar envuelto en tu suéter favorito, la nueva Steak & Poblano Rolled Quesadilla se trata de una indulgencia que hace sentir bien. Los fans pueden disfrutarla dentro del $9 Discovery Luxe Cravings Box, que incluye la nueva Steak & Poblano Rolled Quesadilla junto a los favoritos de Taco Bell que incluye un Doritos® Locos Tacos, un Crunchy Taco, nachos con salsa de queso, y una bebida de tamaño mediana.

Además del menú, Taco Bell lanzará suéteres exclusivos de punto grueso a través de un Tuesday Drop para 300 ganadores. Los miembros del programa Taco Bell Rewards podrán participar para tener la oportunidad de ganar El Poblano Suéter el 9 de diciembre, de 2pm – 3pm (hora del Pacífico), solo en la página de Tuesday Drops dentro de la app**. Tejidos con algodón orgánico y elaborados a mano por artesanos, estos suéteres están diseñados para destacarse. Esta edición limitada celebra la llegada de la Steak & Poblano Rolled Quesadilla y les da a los fans la oportunidad de mostrar su amor por el chile poblano con estilo, al más puro estilo Taco Bell.

Únete a Taco Bell Rewards para obtener acceso exclusivo a los Tuesday Drops y a antojos irresistibles. Sigue a @TacoBell para mantenerte al día con las últimas novedades.

*En los restaurantes participantes de EE. UU. por tiempo limitado (cuando corresponda), hasta agotar existencias. Contacta a los restaurantes para consultar precios, horarios y participación, ya que pueden haber diferencias. Se aplicar á n impuestos. Los precios aumentan con pedido con entrega a domicilio. En los combos y cajas, las bebidas no incluyen freezes ni bebidas especiales.

**NO ES NECESARIO REALIZAR NINGUNA COMPRA. UNA COMPRA NO AUMENTARÁ SUS POSIBILIDADES DE GANAR. El Taco Bell x Poblano Sweater Tuesday Drops está abierto únicamente a los miembros del programa Taco Bell Rewards que sean residentes legales de los 50 estados de EE. UU. o D.C., y que tengan 16 años de edad o más. Comienza a las 2:00 p.m. (hora del Pacífico) y finaliza a las 3:00 p.m. (hora del Pacífico) el 9 de diciembre de 2025. Límite de una (1) participación por persona, dirección de correo electrónico o cuenta del programa Taco Bell Rewards ("Cuenta"). Crear una Cuenta es gratuito. Se aplican los términos y condiciones.Trescientos (300) premios: Un (1) suéter Taco Bell Poblano de edición limitada especificado por el patrocinador (talla sujeta a disponibilidad). Valor aproximado de venta (ARV): $75 cada uno. Valor total de todos los premios: $22,500. Los detalles del premio quedan a discreción exclusiva del patrocinador. Límite de un (1) premio por persona, dirección de correo electrónico o Cuenta. Las probabilidades de ganar dependen del número de participaciones elegibles recibidas. Los ganadores serán notificados por el administrador alrededor del 12 de diciembre de 2025 al correo electrónico proporcionado en su participación (el cual debe coincidir con el correo electrónico asociado a la Cuenta utilizada para participar).Este sorteo se rige por las leyes de los Estados Unidos. Nulo donde esté prohibido o restringido por la ley. Sujeto a las Reglas Oficiales completas y a la Política de Privacidad de Taco Bell. Patrocinador: Taco Bell Corp., 1 Glen Bell Way, Irvine, CA 92618. Administrador: Don Jagoda Associates, Inc., 100 Marcus Drive, Melville, NY 11747.

Acerca de Taco Bell Corp.

Durante más de 63 años, Taco Bell ha ofrecido platos inspirados por la comida mexicana apetecibles a las masas, y hace poco fue reconocida por Fast Company como una de las compañías más innovadoras del mundo, por TIME como una de las compañías más influyentes, y por Nation's Restaurant News como una marca icónica. Para saber más sobre Taco Bell, visita nuestro sitio web en www.TacoBell.com, nuestra sección de noticias en www.TacoBell.com/news o mira www.TacoBell.com/popular-links. También puedes mantenerte al tanto de todo lo relacionado con Taco Bell al seguirnos en LinkedIn, TikTok, X, Instagram, Facebook y al suscribirte a nuestro canal de YouTube.

