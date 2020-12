TAICCA a Golden Horse FPP Series představují slibné návrhy mezinárodním investorům

Na tiskové konferenci 10. listopadu agentura TAICCA oznámila investiční program s názvem „Last Stage" („Poslední fáze"). S mezinárodními dohodami o produkci a distribuci by do původních děl pocházejících z Tchaj-wanu mohla TAICCA investovat až 300.000 amerických dolarů. Spolu s FPP Golden Horse vyzvala TAICCA k účasti také mezinárodní kupce, včetně společností jako PGA, CJ ENM, Netflix, MediaCorp a HBO Asia. Pokud by produkční týmy dosáhly dohody s těmito kupujícími, byly by kvalifikovány pro investiční program agentury TAICCA.