TAICCA e Golden Horse FPP Series apresentam propostas promissoras para investidores internacionais

Na coletiva de imprensa no dia 10 de novembro, a TAICCA anunciou o programa de investimento "Last Stage". Com negócios internacionais de produção e distribuição, as obras originais em Taiwan seriam qualificadas para até US$ 300 mil de investimentos pela TAICCA. Junto com o Golden Horse FPP, a TAICCA também convidou compradores internacionais para comparecer, incluindo PGA, CJ ENM, Netflix, MediaCorp e HBO Ásia. Caso as equipes de produção chegassem a acordos com os compradores, eles seriam qualificados para o programa de investimentos da TAICCA.

No comentário de abertura da presidente CF HU da TAICCA, ela enfatizou que as plataformas de cinema e TV sempre estavam à procura de séries de destaque. Ao convidar mais de 40 compradores de vários países para o Golden Horse FPP, a TAICCA apresentaria as séries originais de Taiwan para o mundo. Espera-se que o programa "Last Stage" da TAICCA ajude as equipes locais a encontrar investidores internacionais.

Este ano, pela primeira vez, o Golden Horse FPP inclui séries. Propostas de produtores e criadores premiados, entre eles, Wei-Hao CHENG, Lyra FU, Fish WANG; os vencedores do Golden Bell, Chun-Yang LIN, Wei-Ling CHEN, Tien-Yu FU, Luo-Ying WU, Ray JIANG, Ying-Ting TSENG, Jie ZHAN, foram selecionados.

Durante o evento, HU ajudou na recomendação das séries aos compradores. Equipes com propostas também apresentaram suas histórias em diversos formatos. Além das apresentações, algumas equipes recorreram a maquetes, trechos de séries e gráficos. Por meio de plataformas em vídeo, áudio ou texto, os compradores online fizeram várias perguntas sobre orçamento, escala, países de coprodução, programação, gêneros, histórias e personagens. Eles também ofereceram sugestões sobre como aprimorar as propostas.

Após o evento, algumas equipes proponentes disseram que estavam tensas por verem mais compradores de diferentes partes do mundo do que o esperado. Em vez de conversar com compradores individualmente durante o Golden Horse FPP, foi uma oportunidade única de fazer apresentação para um grupo de investidores em potencial. "Gostaria de agradecer à TAICCA por esta oportunidade, assim podemos entender melhor as expectativas das plataformas internacionais para podermos ajustar e preparar melhor para as coproduções internacionais."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1345662/TAICCA_and_Golden_Horse_FPP.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1345663/TAICCA_and_Golden_Horse_FPP.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1345664/TAICCA_and_Golden_Horse_FPP.jpg

FONTE Taiwan Creative Content Agency

