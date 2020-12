TAICCA i Golden Horse FPP Series przedstawiają obiecujące propozycje międzynarodowym inwestorom

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 10 listopada, TAICCA ogłosiła uruchomienie programu inwestycyjnego „Ostatni Etap". Finalizując umowy na produkcję i dystrybucję z międzynarodowymi podmiotami, tajwańscy autorzy oryginalnych prac byliby uprawnieni do ubiegania się o inwestycję TAICCA w kwocie do 300000 USD. Wraz z Golden Horse FPP, TAICCA zaprosiła na to wydarzenie również międzynarodowych nabywców, w tym PGA, CJ ENM, Netflix, MediaCorp i HBO Asia. Gdyby zespoły produkcyjne doszły do porozumienia z tymi nabywcami, uzyskałyby możliwość uczestnictwa w programie inwestycyjnym TAICCA.

Otwierając wydarzenie, prezes TAICCA, C.F. Hu, podkreśliła, że platformy filmowe i telewizyjne zawsze poszukują wybitnych seriali. Zapraszając ponad 40 nabywców z rożnych krajów wraz z Golden Horse FPP, TAICCA może przedstawić światu oryginalne tajwańskie seriale. Mamy nadzieję, że program „Ostatni etap" będzie dla lokalnych zespołów wsparciem w poszukiwaniu międzynarodowych inwestorów.

Golden Horse FPP wprowadził w tym roku kategorię seriali po raz pierwszy. Wybrano propozycje nagradzanych producentów i twórców, jak Wei-Hao CHENG, Lyra FU, Fish WANG, Chun-Yang LIN,zdobywca nagrody Golden Bell, Wei-Ling CHEN, Tien-Yu FU, Luo-Ying WU, Ray JIANG, Ying-Ting TSENG, czy Jie ZHAN.

Podczas wydarzenia C.F. Hu pomagała w rekomendowaniu tych seriali nabywcom. Zespoły, które przygotowały swoje propozycje, przedstawiły też swoje historie w różnych formatach. Oprócz prezentacji, niektóre zespoły skorzystały z materiałów papierowych, trailerów i wykresów. Za pośrednictwem platform wideo, audio lub platform wiadomości tekstowych, nabywcy mogli zadawać pytania dotyczące budżetu, skali, krajów uczestniczących w koprodukcji, harmonogramu, gatunków, fabuły i postaci. Sugerowali również sposoby na udoskonalenie proponowanych pomysłów.

Po wydarzeniu, niektórzy członkowie zespołów stwierdzili, że spotkania z większą liczbą nabywców niż oczekiwali były dla nich stresujące. Podczas gdy w ramach Golden Horse FPP rozmawiali z nabywcami indywidualnie, tutaj zyskali niezwykłą okazję do zaprezentowania się przed grupą potencjalnych inwestorów. „Chciałbym podziękować TAICCA za tę szansę, dzięki której będziemy mogli zrozumieć oczekiwania międzynarodowych platform, dostosować nasze działania i lepiej przygotować się do uczestnictwa w międzynarodowych koprodukcjach".

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1345662/TAICCA_and_Golden_Horse_FPP.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1345663/TAICCA_and_Golden_Horse_FPP.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1345664/TAICCA_and_Golden_Horse_FPP.jpg

SOURCE Taiwan Creative Content Agency