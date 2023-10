TAILG bat le record du monde Guinness en réalisant le « plus long trajet à bord d'un scooter électrique »

DONGGUAN, Chine, 9 octobre 2023 /PRNewswire/ -- TAILG, un fournisseur de solutions d'e-mobilité de premier plan et un fournisseur de solutions de mobilité verte pour les Jeux asiatiques 2023 à Hangzhou, a récemment décroché le titre de « plus long voyage sur un scooter électrique » délivré par Guinness World Records après que son deux-roues alimenté par batterie ait effectué un voyage de 31 516 km (19 583 miles) de juin à septembre 2023, traversant 181 villes au cours de cette aventure de trois mois.

Cet exploit remarquable intervient après que l'e-scooter de TAILG a battu le record du monde en couvrant une distance de 656,8 km (408,1 miles) avec une seule charge en 2020. Ces deux nouveaux records marquent le début d'une nouvelle ère pour le mode de transport alimenté par des solutions d'e-mobilité compactes et légères, redéfinissant le rôle des vélos et scooters électriques qui sont souvent utilisés pour des trajets de courte distance par les citadins et repoussant les limites des VE alors que TAILG continue de développer des outils de mobilité écologiques, à haute performance et à longue portée pour ses clients du monde entier.

« La technologie d'e-mobilité qui permet des déplacements sur de longues distances, pierre angulaire du leadership de TAILG dans l'industrie des véhicules électriques, a ouvert de nouveaux horizons pour les vélos et les scooters électriques. Les vélos électriques ne sont plus limités aux trajets domicile-travail et aux déplacements interurbains, mais sont devenus un mode de transport polyvalent pour un plus grand nombre de trajets urbains et de loisirs. C'est notre volonté de repousser les limites des outils d'e-mobilité qui nous permet d'atteindre cet objectif, en remportant le défi qui ouvre de nouvelles perspectives pour les deux-roues électriques », a déclaré Yao Li, fondateur et PDG de TAILG.

Le scooter électrique qui s'est inscrit au défi est le Chitu de TAILG, qui établit une référence dans l'industrie en matière d'autonomie grâce à la technologie d'économie d'énergie de cinquième génération de TAILG - Jindouyun - qui est conçue pour minimiser la consommation d'énergie tout en garantissant une vitesse, une agilité et une sécurité supérieures sur la route.

Dans le cadre de ce test qui évalue les performances globales du modèle, le scooter électrique a dû affronter diverses conditions de route et de terrain, notamment des pentes raides, des routes sinueuses et accidentées à flanc de falaise, ainsi que des chemins tortueux, ce qu'il a fait avec brio. Qin Haidong, le conducteur du scooter, a cité la qualité impressionnante, la fiabilité et l'autonomie de la batterie du Chitu de TAILG qui ont contribué à sa victoire.

Grâce à son approche centrée sur le client et à sa recherche constante de l'excellence, TAILG s'est rapidement hissée au premier rang de l'industrie des véhicules électriques en s'appuyant sur sa technologie de pointe, ses offres étendues et sa stratégie de produits axée sur la sécurité, la fiabilité et l'innovation. Aujourd'hui, TAILG possède plus d'un millier de brevets dans son portefeuille, ainsi qu'un laboratoire accrédité par la CNAS et des récompenses mondiales pour son leadership dans la technologie des véhicules électriques.

Outre ses prouesses en matière de R&D, TAILG a franchi une nouvelle étape dans ses ventes au mois d'août, en renouvelant son record mensuel avec la vente d'un million d'unités. Cette réussite souligne l'efficacité des neuf bases de production de TAILG en Chine, qui contribuent collectivement à l'impressionnante production quotidienne moyenne de TAILG de plus de 33 000 unités, ce qui équivaut à un nouveau véhicule toutes les 2,6 secondes. Dans le secteur des deux-roues électriques à longue portée, la croissance mondiale de TAILG est montée en flèche, dépassant les 21 millions d'unités, ce qui démontre sa position de leader sur le marché.

À propos de TAILG

Née en 2004 à Shenzhen, l'un des centres d'innovation en Chine, TAILG est une société pionnière dans la conception et la fabrication de solutions de mobilité alimentées uniquement par des batteries, qui sont le moteur de la transition vers les nouvelles énergies dans le monde. Avec près de deux décennies de croissance rapide qui lui ont permis d'étendre sa présence dans plus de 90 pays, TAILG s'est imposée comme le principal innovateur en matière de solutions de mobilité électronique avec ses gammes de produits couvrant les vélos électriques, les motocyclettes électriques et les tricycles électriques. TAILG a la capacité de concevoir et de produire de manière indépendante des composants clés tels que des cadres et des systèmes de propulsion électrique.

