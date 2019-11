Taiwan Excellence leva à AAPEX tecnologia avançada para o mercado automotivo de pós-venda

LAS VEGAS, 5 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Taiwan Excellence, líder em promover e reconhecer marcas e produtos inovadores de Taiwan, organizou uma conferência para a imprensa em parceria com o Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) na Automotive Aftermarket Products (AAPEX) de 2019 para anunciar produtos novos de empresas de Taiwan que estão evoluindo em tecnologia e inovações para o mercado automotivo de pós-venda. O anúncio incluiu o lançamento de novos produtos para automóveis das empresas Noodoe Corporation, EverFocus Electronics Corp. e Techman Robot Inc.

A premiação anual Taiwan Excellence Awards representa a maior conquista atribuída aos produtos de Taiwan e é concedida a empresas que trazem inovações revolucionárias e de alta qualidade para o mercado. Tanto a EverFocus Electronics Corp. como a Techman Robot Inc. já receberam o Taiwan Excellence Award.

Abaixo estão informações sobre os novos produtos que foram apresentados na conferência para a imprensa da AAPEX e que estão expostos no momento no estande número 8034:

EverFocus Electronics Corp.

Há mais de 20 anos que a EverFocus é líder em sistemas sofisticados de monitorização e vigilância eletrônica de veículos. O novo Computador Industrial de Vigilância Inteligente com IA (eIVP5600) é o primeiro produto NVR sem ventoinha e móvel que foi concebido para servir como uma plataforma de gravação de vídeo em rede no veículo. Este produto inovador apresenta um design inteligente e resistente, e detecta movimentação suspeita para proteger veículos. O sistema de vigilância inteligente pode ser instalado em veículos de frota para evitar roubo de mercadorias ou equipamentos e pode ser usado em frotas de transporte de massa para garantir a segurança dos passageiros, pois fornece imagens de vigilância em tempo real e acesso às condições de tráfego e vias. O produto apresenta um processador i5/i7 Intel® de sétima geração integrado e um módulo central com IA Movidius™ Intel® para garantir um desempenho informático ideal.

"A EverFocus entende que manter a segurança dos passageiros deve ser a prioridade da indústria automotiva, seja em carros de passageiros, ônibus, trens ou frotas", disse Henry Chen, gerente de produto da EverFocus Electronics Corp. "O Computador Industrial de Vigilância Inteligente com IA oferece uma poderosa solução de segurança para clientes em todo o mundo que atenderá às necessidades do mercado de pós-venda de veículos", disse Henry Chen, gerente de produto da EverFocus Electronics Corp".

A EverFocus é membro da IoT Solutions Alliance da Intel® ISA desde outubro de 2019.

Techman Robot Inc.

A Techman Robot está lançando um novo robô colaborativo (TM5) que apresenta design inteligente e simples para otimizar a colaboração entre robôs e pessoas. O produto é o único robô colaborativo que possui um sistema de visão (TMvision) que oferece maior precisão nas configurações de fabricação. O robô é pré-programado com software de função TMflow, o qual permite que os operadores usem o robô com muita facilidade. O design simplista do produto inclui um braço robótico (equipado com TMvision e TMflow) e efetores finais e periféricos compatíveis com as tarefas que trabalham em conjunto sem problemas. O TM5 pode ser facilmente integrado a um veículo guiado automaticamente para usos que requerem mobilidade a fim de alternar entre várias estações de trabalho e tem programas para montagem, embalagem, moldagem por injeção, inspeção de qualidade, soldagem, carregamento, polimento de metais, aparafusamento de autopeças e rastreamento de transporte. O Robô TM tem diversos usos para distribuidores de armazém que incluem: coleta de produtos, colocação de caixas selecionadas em um trilho transportador e colocação de etiquetas de produtos em embalagens para agilizar o processo de distribuição.

"Os robôs colaborativos Techman são projetados para otimizar a colaboração entre robôs e pessoas, particularmente em ambientes, ou com tarefas que não são seguras para funcionários realizarem", disse Francis Huang, gerente de contas sênior da Techman Robot, Inc. "O robô TM5 representa a integração perfeita da automatização em locais de fabricação automotiva para melhorar as condições de trabalho e agilizar a produção".

Noodoe Corporation

A Noodoe fornece soluções de automatização de serviços que transformam estacionamentos em geradores de receita sem esforço. O EV S1000 Noodoe, um terminal de recarga comercial de nível 2, é compacto o que torna a empresa diferente. No centro do terminal está o SO EV Noodoe, um dos sistemas operacionais baseados em nuvem mais avançados do mundo e que funciona como o "cérebro" que automatiza totalmente os serviços 24/7 e o processamento universal de pagamentos. Com o SO EV Noodoe, qualquer motorista de veículo elétrico pode carregar a bateria de seu veículo e selecionar seu método de pagamento preferido, sem ter que abrir uma conta. Como centros automotivos e oficinas de conserto estão começando a atender o crescente número de veículos elétricos das ruas, as lojas podem instalar terminais de recarga de veículos elétricos em seus locais para garantir que os clientes saiam com um veículo totalmente carregado quando forem embora. O EV S1000 Noodoe é totalmente autônomo e não necessita de treinamento extra para funcionários.

"Os terminais inteligentes de recarga baseados em nuvem da Noodoe fornecem recarga fácil e acessível e transformam estacionamentos comerciais em geradores de receita", disse Jennifer Chang, CEO da Noodoe. "Estamos empolgados em trazer nossa tecnologia para a AAPEX e para continuarmos nos esforçando a fim de acelerar a transição mundial para o transporte elétrico".

Para saber mais sobre a Taiwan Excellence, visite https://www.taiwanexcellence.org/en.

Taiwan Excellence

O selo Taiwan Excellence foi criado em 1992 pelo Ministério da Economia de Taiwan e no ano seguinte foi lançada a Seleção Taiwan Excellence. A seleção é baseada em critérios distintos de P&D, qualidade, design e marketing. Os produtos que foram selecionados para o Taiwan Excellence Awards servem como exemplos da indústria nacional e são promovidos pelo governo no mercado internacional em um esforço para moldar a imagem criativa das empresas de Taiwan. Este ano marca a 27 a. seleção, e o selo Taiwan Excellence se tornou uma marca de prestígio para as empresas de Taiwan aspirarem e serem admiradas por tê-lo, além de ter alta reputação em todo o mundo. Visite site www.taiwanexcellence.org para obter mais informações.

Visite www.moea.gov.tw e www.taitra.org.tw para obter mais informações.

