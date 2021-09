Talen Energy Corporation en Cumulus Growth stellen $ 175 miljoen aan kapitaal veilig van Orion Energy Partners

Investering maakt gebruik van het digitale infrastructuurplatform van Cumulus door de koolstofvrije, ultragrootschalige datacentercampus en de Nautilus coin joint venture met TeraWulf te financieren

THE WOODLANDS, Texas, 23 september 2021 /PRNewswire/ -- Talen Energy Corporation ("Talen") en zijn volledige dochteronderneming Cumulus Growth Holdings LLC ("Cumulus Growth") kondigden vandaag aan dat ze nieuwe stappen hebben gezet om de strategische transformatie van Talen richting een groeiplatform voor hernieuwbare energie en digitale infrastructuur te kapitaliseren en uit te voeren. Cumulus Growth heeft via zijn volledige dochteronderneming Cumulus Digital LLC ("Cumulus Digital") een strategische kapitaalalliantie van zes jaar en $ 175 miljoen (de "investering") met Orion Energy Partners ("Orion") veilig gesteld.

De investering van Orion zal gebuikt worden om standaard infrastructuur te financieren voor de ultragrootschalige datacentercampus van Cumulus, die zich bevindt naast de 2.5 gigawatt Susquehanna koolstofvrije, nucleaire vestiging van Talen. Ook wordt Talen's eerder aangekondigde bitcoinmining-joint venture met TeraWulf, ook wel bekend als Nautilus Cryptomine ermee gefinancierd. $ 125 miljoen van het Orion-kapitaal is direct na sluiting van de overeenkomst beschikbaar en de overige $ 50 miljoen komt beschikbaar nadat bepaalde afgesproken mijlpalen zijn bereikt. Bovendien ontvangt Orion een aandelenbelang zonder stemrecht in Cumulus Digital Holdings LLC ("Digital Holdings"), de moedermaatschappij van Cumulus Digital. De investering wordt gewaarborgd door alle activa van Digital Holdings en zijn dochterondernemingen.

Gelijktijdig met de investering verkochten dochterondernemingen van Talen Energy Supply LLC ("TES") de aandelenbelangen in bepaalde projectontwikkelingsentiteiten met betrekking tot schone energie (vooral activa in datacenters, hernieuwbare energie en accu-opslag) en bepaald onontwikkeld land aan Cumulus Growth. Hiervoor in de plaats kregen zij in stemrecht converteerbare preferente aandelenbelangen in dochterondernemingen van Cumulus Growth. Na sluiting van de overeenkomst zal Talen gewone aandelen bezitten in Cumulus Growth en zijn dochterondernemingen, en TES en een aantal van zijn dochterondernemingen zullen in stemrecht converteerbare preferente aandelenbelangen bezitten in bepaalde dochterondernemingen van Cumulus Growth. Hiermee heeft TES een deelneming in het aandelenkapitaal van Talen's transformatie naar schone energie en digitale infrastructuur.

"We zijn verheugd dat we samen met Talen en Cumulus Growth gaan werken aan deze spannende en onderscheidende ESG-transformatie", vertelt Nazar Massouh, CEO en co-managing partner van Orion. "Ons bedrijf financiert energietransitie en milieu-innovatie in infrastructuurvoorzieningen. We doen dit door samen te werken met bijzondere managementteams, ondernemers en exploitanten. Dit is het basisprincipe waarop we ons bedrijf hebben opgebouwd. We zijn van mening dat de strategie van Cumulus Growth en de infrastructuurvoorzieningen in ontwikkeling grote concurrentievoordelen bieden in het versnellen van de convergentie tussen de sectoren schone energie en digitale infrastructuur", vertelt dhr. Massouh.

"We zijn dankbaar voor het kapitaal, de samenwerking en het vertrouwen van Nazar Massouh en de rest van het Orion-team", vertelt Alex Hernandez, CEO van Cumulus Growth en directeur van Talen. "We hebben al veel werk verzet voor de Cumulus-datacentercampus. Hier zullen Susquehanna's dubbele units koolstofvrije energie genereren om de campus van stroom te voorzien, onder meer 475 megawatt voor klanten van ultragrootschalige datacenters en 300 megawatt voor mining van munten en andere blockchaintoepassingen. Het Cumulus-datacenter zal werkgelegenheid opleveren waarmee hele gezinnen kunnen worden onderhouden. Ander economische voordelen voor zowel Pennsylvania als de omringende omgeving zijn technologietraining, meer belastinginkomsten en een stijgende vraag naar lokale producten en diensten. De eerste twee Cumulus-datacenters, een voor ultragrootschalige cloudtoepassingen en het ander voor munttoepassingen, zullen naar verwachting in de tweede helft van 2022 af zijn", vervolgt dhr. Hernandez.

"Digitale infrastructuur en schone energie zijn twee sectoren die wereldwijd in de lift zitten en steeds sneller naar elkaar toe groeien", vertelt Gary Wojtaszek, voormalig CEO van CyrusOne en adviseur bij Talen en Cumulus Growth. "Het Cumulus Growth-platform is goed gepositioneerd om technologieklanten te bedienen door koolstofvrije, betaalbare, zeer betrouwbare elektriciteit te leveren, geïntegreerd met schaalbare infrastructuur voor digitale activa. Hierdoor kan het Cumulus Growth-platform ultragrootschalige, cloud-, AI-, coin-, en blockchainklanten de laagste totale eigendomskosten samen met ESG-voordelen bieden. Bovendien is de verwachting dat Cumulus Growth klanten de mogelijkheid gaat bieden om zijn enorme, koolstofvrije aanbod aan te vullen met 400 megawatt aan nieuwe opwekkingscapaciteit van zonne-energie, die nu in ontwikkeling is in Pennsylvania" vervolgt dhr. Wojtaszek.

"We zijn blij dat we de volgende stap zetten op de weg die Talen als een 'Force for Good' in is geslagen", vertelt Drew Karian, Managing Director van Riverstone Holdings LLC. "Met Talen's inzet voor hernieuwbare en opslagoplossingen en oplossingen voor duurzame digitale infrastructuur laat Riverstone duidelijk zien dat decarbonisatie een grote prioriteit is en nagestreefd zal worden in de mate die nodig is om een betekenisvolle impact te maken", vervolgt dhr. Karian.

Na de investering en initiële kapitalisatie van Cumulus Digital hebben Talen en Cumulus Growth voornemens om op de korte termijn extra groeikapitaal aan te trekken voor groeiprojecten met betrekking tot datacenters, coins, opslag en hernieuwbare energie.

Meer informatie over Cumulus Data vindt u op: https://cumulusinfra.com/

Meer informatie over Cumulus Coin vindt u op: https://cumuluscoin.com

Meer informatie over de Nautilus Cryptomine JV vindt u op:

https://talenenergy.investorroom.com/2021-08-03-Talen-Energy-Corporation-Announces-Zero-Carbon-Bitcoin-Mining-Joint-Venture-with-TeraWulf-Inc

Meer informatie over Talen's energie- en digitale infrastructuurtransformatie is beschikbaar op de website van Talen en in zijn recente ESG-presentatie (Equity Investor Day). Institutionele beleggers kunnen het evenement via de volgende registratielink nogmaals bekijken:

https://talenenergy.investorroom.com/2021-esg-equity-investor-day

Informatie over de websites van Talen, Cumulus Coin, Cumulus Data of Orion maakt geen deel uit van dit persbericht.

Over Orion Energy Partners

Orion Energy Partners is een toonaangevende partner voor particulier krediet en aandelenkapitaal. Orion steunt infrastructuur- en gerelateerde bedrijven in het middensegment die zicht richten op energietransitie en milieu-innovatie en heeft bedrijfsbrede activa ter waarde van ruim $ 2,5 miljard onder beheer. Orion biedt een scala aan creatieve financieringsoplossingen als een alternatief voor aandeleninvesteringen en traditionele leningen. Een aantal van de investeringssectoren van Orion zijn energie-efficiëntie, digitale infrastructuur, duurzame stroomopwekking, hernieuwbare brandstoffen, afval en recycling, water, transport en midstream. Orion beheert op de lange termijn toegezegd kapitaal in verschillende beleggingsfondsen. Zo kan het team van Orion transformerende relaties opbouwen binnen een diverse groep bedrijven en deze organisaties geduldig steunen met de uitvoering van hun bedrijfsplannen. Kijk voor meer informatie op www.OrionEnergyPartners.com

Contactgegevens voor Orion Energy Partners:

Bethany Gorham

Senior Vice President, Investor Development, Engagement, & Accountability

[email protected]

Over Cumulus Coin

Cumulus Coin, een dochteronderneming van Talen, stimuleert de convergentie tussen blockchaintoepassingen en koolstofvrije elektriciteit. Cumulus Coin streeft ernaar om op industriële schaal duurzame bitcoin te creëren door op een veilige locatie in de Verenigde Staten koolstofvrije munten te delven die voldoen aan de toepasselijke regelgeving. De eerste twee miningfaciliteiten van Cumulus Coin, met een vermogen van in totaal 300 megawatt, worden ondergebracht in de meest moderne digitale campus in Susquehanna, die wordt gevoed door >1 gigawatt aan extreem betrouwbare, koolstofvrije, 24x7 nucleaire energie. Het eerste mininggebouw van Cumulus Coin zal naar verwachting in de tweede helft van 2022 operatief zijn. Kijk voor meer informatie op https://cumuluscoin.com

Over Cumulus Data

Cumulus Data, een dochteronderneming van Talen, ontwikkelt een ultragrootschalige datacentercampus met een vermogen van 475 megawatt net buiten Berwick in Pennsylvania, met de potentie om activiteiten uit te breiden naar andere locaties in de Verenigde Staten. De toonaangevende Susquehanna-campus wordt gevoed door >1 gigawatt aan ultrabetrouwbare, koolstofvrije, 24x7 nucleaire energie met de laagste totale eigendomskosten (total cost of ownership, TCO) voor klanten van clouddatacenters in de Verenigde Staten. Bovendien is de verwachting dat Cumulus Data klanten de mogelijkheid gaat bieden om zijn koolstofvrije aanbod aan te vullen met 400 megawatt aan nieuwe opwekkingscapaciteit van zonne-energie, die nu in ontwikkeling is. Cumulus Data heeft baanbrekend werk verricht op zijn digitale campus en verwacht zijn eerste datacentrum in de tweede helft van 2022 voor lease beschikbaar te hebben. Kijk voor meer informatie op https://cumulusinfra.com/

Over Talen Energy Corporation

Talen is, via zijn dochteronderneming TES, een van de grootste concurrerende energie-opwekking- en infrastructuurbedrijven in Noord-Amerika. TES bezit en/of beheert ongeveer 13.000 megawatt aan opwekkingscapaciteit in Amerikaanse groothandelmarkten, vooral in de regio's Mid-Atlantic, Texas en Montana.

Via zijn dochteronderneming Cumulus Growth ontwikkelt Talen een grootschalige portefeuille aan activa in hernieuwbare energie, accu-opslag en digitale infrastructuur in een steeds groter wordend gebied. Kijk voor meer informatie op https://www.talenenergy.com/esg-focused-future/

Over Riverstone Holdings LLC

Riverstone is een wereldwijde particuliere investeringsmaatschappij die zich richt op energie. De onderneming werd in 2000 opgericht door David M. Leuschen en Pierre F. Lapeyre, Jr. en heeft tot nu toe meer dan $ 45 miljard aan aandelen en vreemd vermogen aangetrokken. Riverstone voert overname- en groeikaptaalinvesteringen uit in de energiesector, met een vooraanstaande concessie in koolstofarm beleggen. Al 15 jaar is het bedrijf actief met vernieuwende beleggingsinstrumenten in koolstofarme platforms, zoals mobiliteit, accumaterialen, zonne- en windenergie en hernieuwbare brandstoffen. Sinds 2005 heeft het bedrijf $ 8,6 miljard geïnvesteerd in deze sector en alleen al in 2020 $ 3,6 miljard in zijn koolstofarme strategieën. Met kantoren in New York, Menlo Park, Londen, Houston en Mexico-Stad heeft Riverstone meer dan 200 transacties uitgevoerd in Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa, Afrika, Azië en Australië.

Contact voor beleggers

Olivia Sigo

Director, Finance, Investor Relations & ESG

+1 281 203 5387

[email protected]

Mediacontact

Taryne Williams

Media & Community Relations Manager

+1 610 601 0327

[email protected]

Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte informatie

Dit persbericht bevat 'toekomstgerichte informatie'. Behalve verklaringen van historische feiten zijn alle verklaringen in dit persbericht die betrekking hebben op activiteiten, gebeurtenissen of ontwikkelingen waarvan Talen verwacht, gelooft of anticipeert dat deze in de toekomst zullen of kunnen plaatsvinden, evenals ambitieuze doelen, toekomstgerichte verklaringen. Deze uitspraken zijn gebaseerd op bepaalde veronderstellingen van Talen op basis van zijn ervaring en perceptie van historische trends, huidige omstandigheden, verwachte toekomstige ontwikkelingen en andere factoren die het bedrijf passend acht. U wordt gewaarschuwd niet overmatig te vertrouwen op deze toekomstgerichte verklaringen, die alleen gelden vanaf de datum van dit persbericht. Alle toekomstgerichte verklaringen worden in hun geheel genuanceerd door deze waarschuwende verklaring. Talen neemt geen enkele verplichting op zich en is niet van plan deze toekomstgerichte verklaringen bij te werken om gebeurtenissen of omstandigheden weer te geven die zich hebben voorgedaan na de publicatie van dit persbericht, tenzij dit door de wet vereist is. Dit persbericht en de materialen waarnaar hierin wordt verwezen, zijn geen aanbod om aandelen te verkopen of te kopen, of een uitnodiging tot het doen van een aanbod om aandelen te verkopen of te kopen.

Related Links

www.pplweb.com



SOURCE Talen Energy Corp.; Orion Energy Partners; Cumulus Data; Cumulus Coin