Tanmiah Food Company e MHP SE investem em cadeia de valor avícola para melhorar a segurança alimentar na Arábia Saudita

RIADE, Arábia Saudita, 11 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Tanmiah Food Company (TADAWUL: 2281, "Tanmiah" ou "a Empresa") tem o prazer de anunciar a assinatura do acordo de acionistas entre sua subsidiária integral, Desert Hills Veterinary Services Company Limited (DHV) com a MHP SE (LSE: MHPC, "MHP"), o principal grupo internacional de alimentos e agrotech. Esta parceria deve aumentar significativamente a segurança alimentar e a autossuficiência em produtos avícolas na Arábia Saudita.

The Tanmiah Food Company and MHP SE signing ceremony brought together leadership from Tanmiah, Saudi officials, the Ambassador of Ukraine, and representatives from MHP.

A cerimônia de assinatura foi realizada em Gidá, no dia 7 de setembro de 2023, e contou com a participação do Presidente do Conselho da Tanmiah, S. Ex.a Sheikh Amr Al-Dabbagh, juntamente com os membros do conselho e liderança executiva, funcionários do governo saudita que representam ministérios, autoridades, fundos e centros de excelência e o embaixador da Ucrânia, S. Ex.a Sr. Anatolii Petrenko. O presidente executivo da MHP SE, Dr. John Rich, e o diretor administrativo da MENA da MHP, Eugene Levterov, representaram o Conselho e o MHP na cerimônia.

Com base no princípio estabelecido pelo memorando de entendimento assinado no início deste ano, esta parceria permitirá que a DHV e a MHP SE unam forças para investir mais de 200 milhões SAR em operações agrícolas com capacidade de mais de 1 milhão de estoque matriz , que podem produzir aproximadamente 175 milhões de ovos para incubação anualmente, uma incubadora de última geração e uma usina de ração de aves. A DHV terá uma participação de 55% e a MHP de 45% na joint venture.

Zulfiqar Hamadani, CEO da Tanmiah Food Company, observou: "Nossa colaboração com a MHP significa mais do que apenas uma parceria; representa nosso compromisso de fortalecer a estrutura de segurança alimentar da Arábia Saudita. Utilizando nosso conhecimento local, combinado com as melhores práticas globais, nosso portfólio dos melhores produtos, serviços e soluções da categoria demonstra nosso compromisso com clientes, parceiros e os objetivos mais amplos da Vision 2030".

O Dr. John Rich, Presidente executivo da MHP SE, declarou: "Aprofundar nossa aliança com a Tanmiah é um ponto estratégico no alcance global da MHP. Esta parceria simboliza nossa visão compartilhada de integrar experiência internacional com insights locais, garantindo que as metas de segurança alimentar da Arábia Saudita sejam cumpridas. Nossos pontos fortes coletivos catalisarão avanços transformadores no setor de aves, promovendo a inovação e estabelecendo novos padrões de excelência. A formação desta joint venture é um primeiro passo importante. Estamos comprometidos com um relacionamento frutífero e de longo prazo que beneficiará nossas organizações, todo o Reino da Arábia Saudita e a região. Continuaremos procurando por oportunidades estratégicas na região, buscando capitalizar nossa experiência".

Ahmed Bin Sharaf Osilan, membro do Conselho Executivo e diretor administrativo da Tanmiah Food Company, comentou: "Nossa parceria com a MHP é um passo estratégico para oferecer valor sustentável a nossas partes interessadas e fazer avanços significativos em direção ao Vision 2030. À medida que trabalhamos para aumentar a segurança alimentar e a autossuficiência na Arábia Saudita, estamos construindo instalações essenciais por todo o ecossistema de aves na Arábia Saudita, aumentando a contribuição do setor privado no PIB não petrolífero, oportunidades de emprego local e transferência de conhecimento".

A assinatura do acordo de acionistas é um passo decisivo na criação da empresa de joint venture após a obtenção das aprovações necessárias, incluindo a autorização da Autoridade Geral de Concorrência da Arábia Saudita e de outras jurisdições relevantes.

