Taoshi gründet eine neue Tochtergesellschaft, Glitch: eine revolutionäre Plattform zur Vermögensbildung mit KI-gestützten Trading-Strategien für die breite Masse

SAN FRANCISCO, 25. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Taoshi, ein führendes Unternehmen im Bereich der dezentralen Finanzwirtschaft, gab heute die Einführung von Glitch bekannt, einer einzigartigen SaaS-Plattform, die den Finanzhandel mit fortschrittlichen, KI-basierten Strategien revolutionieren soll, die Privatpersonen automatisierte Möglichkeiten zur Vermögensbildung bieten. Glitch ist auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt und ermöglicht es Benutzern, Trading-Strategien mit wenigen Klicks in ihre Börsen- und Maklerkonten zu integrieren und dabei die volle Kontrolle über ihre Gelder in einer sicheren, nicht verwahrten Umgebung zu behalten.

„Glitch will den traditionellen Finanzmarkthandel revolutionieren, indem es ein inklusiveres und innovativeres Ökosystem schafft", sagte Arrash Yasavolian, Geschäftsführer und Gründer von Taoshi. „Unser Ziel ist es, möglichst vielen Menschen die Chance zu bieten, ein beträchtliches Vermögen aufzubauen. Wir sind entschlossen, diese Vision voranzutreiben und auf breiter Ebene positive Auswirkungen zu erzielen."

Roadmap von Glitch: Von der Alpha-Phase zur vollständigen Markteinführung

Die Plattform von Glitch befindet sich derzeit in einer geschlossenen Alpha-Phase, in der eine ausgewählte Gruppe von Nutzern einen ersten Zugang zum Testen erhält. In dieser Phase geht es vor allem darum, Feedback zu Benutzerfreundlichkeit, Funktionalität und Leistung einzuholen. Im Anschluss an die Alpha-Version ist eine Beta-Version für das erste Quartal 2025 geplant, um den Zugang für Early Adopter und Partner-Vermögensverwalter zu erweitern. Verbesserungen, die auf dem Feedback der Nutzer beruhen, werden für Stabilität sorgen, wenn mehr Nutzer auf der Warteliste aufgenommen werden. Die vollständige Einführung wird für das Ende des ersten Quartals 2025 erwartet.

Was Glitch von anderen unterscheidet

Glitch zeichnet sich dadurch aus, dass es ausgeklügelte KI-basierte Trading-Strategien anbietet, die keine umfassenden Kenntnisse oder Erfahrungen des Benutzers im Trading erfordern. Als nicht-verwahrende Plattform ermöglicht sie den Nutzern die volle Kontrolle über ihre Gelder und bietet gleichzeitig eine benutzerfreundliche Schnittstelle für die nahtlose Integration in bestehende Brokerage- und Börsenkonten.

Glitch hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Vermögensbildung zu demokratisieren, indem es Trading-Strategien in institutioneller Qualität für die breite Masse zugänglich macht. Die Plattform behebt den Mangel an leistungsstarken automatisierten Trading-ösungen für Privatanleger, indem sie fortschrittliche KI-basierte Strategien anbietet, die noch ausgefeilter sind als die, die normalerweise institutionellen Anlegern zur Verfügung stehen. Die Plug-and-Play-Schnittstelle vereinfacht die Automatisierung und ermöglicht es Nutzern, diese Strategien ohne vorherige Trading-Kenntnisse umzusetzen.

Technologische Innovationen

Hochentwickelte KI-basierte Trading-Modelle: Leistungsstarke Trading-Strategien liefern, die die risikobereinigten Erträge optimieren.

Leistungsstarke Trading-Strategien liefern, die die risikobereinigten Erträge optimieren. Intelligentes automatisiertes Trading: Ermöglicht eine effiziente Auftragsausführung, auch bei großen Handelsvolumina.

Ermöglicht eine effiziente Auftragsausführung, auch bei großen Handelsvolumina. Erhöhte Sicherheitsmaßnahmen: Ausschließlicher Zugang zu Trading-Konten und ein Modell ohne Verwahrung, das sicherstellt, dass Nutzer die Kontrolle über ihre Gelder behalten.

Ausschließlicher Zugang zu Trading-Konten und ein Modell ohne Verwahrung, das sicherstellt, dass Nutzer die Kontrolle über ihre Gelder behalten. Initiativen zur Einhaltung der Vorschriften: Einhaltung der Normen ISO 27001 und SOC 2 zur Gewährleistung eines soliden Datenschutzes und der Privatsphäre.

Zielgruppe

Glitch richtet sich an Privatanleger, die fortschrittliche Trading-Strategien suchen, an Vermögensverwalter, die ihr Kundenangebot erweitern möchten, an institutionelle Anleger, die effiziente automatisierte Trading-Systeme benötigen, sowie an Makler und Börsen, die modernste Lösungen in ihre Dienstleistungen integrieren möchten. Die langfristige Vision von Glitch ist es, die führende Plattform für automatisiertes Trading zu werden und den Zugang zu fortschrittlichen KI-gesteuerten Trading-Strategien für ein globales Publikum zu demokratisieren.

Informationen zu Taoshi:

Taoshi, Inc. wurde 2023 gegründet und ist ein Softwareunternehmen, das Blockchain-Subnetze auf Basis von Bittensor entwickelt, um den Finanzmarkthandel zu revolutionieren. Taoshi ist ein zuverlässiger Marktführer im Kryptobereich, der für seine innovativen Lösungen und sein Engagement für die Gemeinschaft bekannt ist. Erfahren Sie, wie Taoshi die Zukunft der Technologie gestaltet: www.taoshi.io.

Informationen zu Glitch:

Glitch wurde 2024 als Tochtergesellschaft von Taoshi, Inc. gegründet und ist eine einzigartige SaaS-Plattform, die fortschrittliche KI-basierte Trading-Strategien einsetzt, um Nutzern automatisierte Möglichkeiten zur Vermögensbildung zu bieten. Glitch wurde für eine einfache Nutzung entwickelt und bietet sowohl Einzelpersonen als auch institutionellen Anlegern die Möglichkeit, ausgefeilte Trading-Modelle zu nutzen, ohne dass dafür umfangreiche Trading-Erfahrung erforderlich ist. Durch die Demokratisierung des Zugangs zu diesen fortschrittlichen Trading-Strategien durch innovative KI-gesteuerte Technologie definiert Glitch die Trading-Landschaft neu. Entdecken Sie mehr unter www.glitch.financial .

