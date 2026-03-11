Target baja los precios de 3.000 productos de primavera, incluidos artículos esenciales, moda y artículos para el hogar de última tendencia

MINNEAPOLIS, 11 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Target Corporation (NYSE: TGT) reduce los precios de más de 3,000 artículos de moda de su surtido de primavera, incluidos productos de moda, artículos para el hogar, productos esenciales para bebés y una selección de alimentos y bebidas, mientras los clientes se preparan para la nueva temporada.

Las reducciones de precios*, la mayoría de las cuales son entre un 5% y un 20% por debajo del precio original, son el último ejemplo de la estrategia de Target para ofrecer estilo y diseño a un precio increíble a sus clientes, al mismo tiempo que impulsa el crecimiento sostenible a largo plazo para la empresa.

"Las familias ocupadas están priorizando el valor a medida que comienzan a actualizar sus hogares y vestuarios para la primavera", afirma Cara Sylvester, vicepresidenta ejecutiva y directora de comercialización de Target. "Estamos respondiendo con precios más bajos en 3,000 articulos favoritos de primavera en categorías como ropa, hogar, y productos esenciales. Nuestro compromiso es hacer más fácil que nunca que nuestros clientes encuentren el estilo fresco y el valor excepcional que les encanta, con precios más bajos en los artículos que sabemos que buscan". 

Las rebajas de Target comienzan en marzo y continúan durante toda la primavera en artículos seleccionados, entre los que se incluyen:

  • Ropa: estilos para mujeres y niños que reflejan las tendencias primaverales y la comodidad diaria.
  • Hogar: juegos de cama, cobijas y sábanas que hacen que las renovaciones de temporada sean sencillas y asequibles.
  • Calzado: opciones de calzado de tendencia, incluyendo zapatos de tacón bajo, sandalias, zapatillas deportivas y mucho más.
  • Artículos de uso diario: artículos para bebés, artículos esenciales para el hogar y productos básicos para la despensa.

Al invertir en precios más bajos en los productos de tendencia que les encantan a los clientes y en los artículos esenciales que necesitan, Target ofrece un valor aún mayor a las familias ocupadas que dan la bienvenida a la nueva temporada.

Estas reducciones de precios se suman a los miles de artículos que Target rebajó en 2025 y ofrecen aún más valor, además de nuestros precios diarios ya bajos y nuestras ofertas semanales. Los compradores pueden ahorrar aún más gracias a las recompensas y descuentos exclusivos de Target Circle. La inscripción en Target Circle es gratuita en Target.com, a través de la app de Target o en las líneas de cajas en las tiendas.

*Los precios, las promociones y la disponibilidad pueden variar según la ubicación y en Target.com. Este programa excluye Alaska y Hawái. Es posible que los productos mencionados no estén disponibles en Target.com o en todas las tiendas.

Acerca de Target
Target Corporation (NYSE: TGT) atiende a sus clientes en casi 2,000 tiendas y en línea, con el objetivo de ayudar a todas las familias a descubrir la alegría de la vida cotidiana. Desde 1946, Target ha donado el 5 % de sus ganancias a las comunidades, lo que hoy en día equivale a millones de dólares a la semana. Puedes encontrar más información sobre la empresa en el sitio web corporativo y en el centro de prensa.

Target Corporation

