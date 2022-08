Tata Communications améliore la plateforme InstaCC™ grâce à des fonctionnalités numériques

S'associe à Genesys® pour transformer davantage l'engagement client

MUMBAI, Inde et SANTA CLARA, Californie, 10 août 2022 /PRNewswire/ -- Tata Communications, un fournisseur mondial d'écosystèmes numériques, améliore aujourd'hui sa plateforme InstaCC™ en y ajoutant des fonctionnalités numériques pour transformer l'engagement client des entreprises. Grâce à cette plateforme, les entreprises et les utilisateurs finaux peuvent se connecter via des canaux variés, allant des médias sociaux aux navigateurs web, en passant par les applications mobiles et les sites web des entreprises. Cela permet aux entreprises mondiales d'interagir avec les clients de manière intelligente, transparente et conviviale, à travers leur canal préféré. La plateforme InstaCC™, un centre de contact omnicanal en tant que service (CCaaS), renforce la position de Tata Communications en tant qu'orchestrateur mondial de l'expérience client (CX) numérique de bout en bout.

Dans le cadre de sa stratégie mondiale CCaaS, la plateforme InstaCC™ de Tata Communications permet aux entreprises de s'étendre de manière transparente au-delà des frontières géographiques dans le respect de la conformité réglementaire internationale. En outre, Tata Communications et Genesys®, un leader mondial du cloud dans l'orchestration de l'expérience client, s'associent pour élargir le portefeuille InstaCC™ en proposant une offre CX améliorée. Ce partenariat permet aux entreprises d'exploiter la puissance des technologies cloud, numériques et d'IA pour un engagement client proactif, prédictif et personnalisé grâce à Genesys Cloud CX™️, une solution CCaaS et d'expérience employé tout-en-un et composable.

La plateforme améliorée Tata Communications InstaCC™ en partenariat avec Genesys est équipée d'outils qui stimulent la productivité des agents des centres de contact, tels que des solutions de gestion des effectifs, l'enregistrement des appels et l'intégration des interactions basée sur les connaissances.

« L'excellence client et la satisfaction client sont des facteurs de croissance essentiels pour les entreprises mondiales dans l'environnement commercial ultracompétitif et hyperconnecté d'aujourd'hui », déclare Mysore Madhusudhan, vice-président exécutif de Collaboration and Connected Solutions chez Tata Communications. « En nous appuyant sur Genesys et sur notre expertise combinée depuis des décennies sur le marché des centres de contact, nous redéfinissons aujourd'hui l'engagement client mondial, en offrant aux entreprises des moyens personnalisés et intelligents d'interagir et de communiquer avec leurs utilisateurs. »

« Dans l'économie d'expérience, l'instauration de la confiance et de la fidélité exige des organisations qu'elles se transforment en centrales d'engagement numérique afin de proposer des expériences connectées et sans effort sur tous les canaux que les consommateurs utilisent aujourd'hui », a déclaré ML Maco, vice-président exécutif des ventes mondiales et des opérations sur le terrain chez Genesys. « Notre partenariat avec Tata Communications est fondé sur notre vision commune qui est de fournir aux entreprises mondiales des solutions basées sur le cloud et l'IA qui leur permettent d'orchestrer à grande échelle des expériences clients et employés centrées sur les populations. »

L'adoption accrue du cloud, de l'automatisation et de l'IA entraîne des interactions clients-entreprises intelligentes et efficaces. Gartner® prévoit que d'ici 2031, les chatbots et assistants virtuels basés sur l'IA conversationnelle gèreront 30 % des interactions qui auraient autrement été gérées par un agent humain, contre 2 % en 2022.

À propos de Genesys

Chaque année, Genesys orchestre des milliards d'expériences clients remarquables pour des organisations dans plus de 100 pays. Grâce à la puissance de nos technologies cloud, numériques et d'intelligence articielle, les organisations peuvent tirer parti de l'expérience en tant que service (Experience as a Service)SM, et de notre vision pour des expériences clients empathiques à grande échelle. Avec Genesys, les organisations ont le pouvoir de fournir des expériences proactives, prédictives et hautement personnalisées pour approfondir leur connexion client à chaque étape marketing, de vente et de service, sur n'importe quel canal, tout en améliorant la productivité et l'engagement des employés. En transformant la technologie de back-office en un moteur de vélocité de revenus moderne, Genesys permet une véritable intimité à grande échelle pour favoriser la confiance et la fidélité des clients. Rendez-vous sur www.genesys.com/en-sg.

©2022 Genesys. Tous droits réservés. Genesys, le logo Genesys, Genesys Cloud CX, Genesys Multicloud CX, Genesys DX et Experience as a Service sont des marques commerciales, des marques de service et/ou des marques déposées de Genesys. Tous les autres noms et logos de sociétés peuvent être des marques déposées ou non de leurs sociétés respectives.

À propos de Tata Communications

Faisant partie du groupe Tata, Tata Communications (NSE: TATACOMM, BSE: 500483) est un fournisseur mondial d'écosystèmes numériques qui alimente l'économie numérique en pleine expansion dans plus de 190 pays et territoires. En tant que leader de confiance, Tata Communications permet la transformation numérique des entreprises à l'échelle mondiale grâce à des solutions de collaboration et connectées, à la connectivité de base et de nouvelle génération, à des solutions d'hébergement et de sécurité dans le cloud et à des services médias. Trois cents des entreprises du Fortune 500 sont ses clients et la société connecte les entreprises à 80 % des géants mondiaux du cloud. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.tatacommunications.com

2022 Gartner, Market Trend: Conversational AI for Agent Automation Delivers an Efficient Customer Contact Center Experience

GARTNER est une marque commerciale déposée et une marque de service de Gartner, Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et à l'échelle internationale. Elle est mentionnée dans le présent communiqué avec autorisation. Tous droits réservés.

Déclarations prospectives et mises en garde

Certains mots et déclarations contenus dans le présent communiqué concernant Tata Communications et ses perspectives, ainsi que d'autres déclarations, y compris celles relatives à la situation financière attendue de Tata Communications, à sa stratégie commerciale, au développement futur des activités de Tata Communications et à l'économie en général en Inde, sont des déclarations prospectives. Ces déclarations impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, y compris financiers, réglementaires et environnementaux, ainsi que ceux liés à la croissance de l'industrie et aux projections de tendances, qui peuvent faire en sorte que les résultats, performances ou réalisations réels de Tata Communications, ou les résultats de l'industrie, diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent sensiblement de ces déclarations prospectives comprennent, entre autres, l'incapacité d'augmenter le volume de trafic sur le réseau de Tata Communications ; l'incapacité de développer de nouveaux produits et services qui répondent aux demandes des clients et génèrent des marges acceptables ; l'incapacité de mener à bien les essais commerciaux de nouvelles technologies et de nouveaux systèmes d'information pour soutenir de nouveaux produits et services, y compris les services de transmission vocale ; l'incapacité de stabiliser ou de réduire le taux de compression des prix sur certains services de communication de l'entreprise ; l'incapacité d'intégrer les acquisitions stratégiques et les changements dans les politiques ou réglementations gouvernementales de l'Inde et, en particulier, les changements relatifs à l'administration de l'industrie de Tata Communications ; et, en général, les conditions économiques, commerciales et de crédit en Inde. D'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent sensiblement de ces déclarations prospectives, dont bon nombre ne sont pas sous le contrôle de Tata Communications, comprennent, sans toutefois s'y limiter, les facteurs de risque abordés dans les rapports annuels de Tata Communications Limited.

Les rapports annuels de Tata Communications Limited sont disponibles sur www.tatacommunications.com. Tata Communications n'a aucune obligation de mettre à jour ou de modifier ses déclarations prospectives et décline expressément toute obligation à le faire.

© 2022 Tata Communications Ltd. Tous droits réservés.

TATA COMMUNICATIONS et TATA sont des marques commerciales ou des marques déposées de Tata Sons Private Limited en Inde et dans certains pays.

