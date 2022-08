Tata Communications aprimora plataforma InstaCC™ com recursos digitais

Parceria com Genesys ® transformará ainda mais o engajamento com o cliente

MUMBAI, Índia e SANTA CLARA, Califórnia, 9 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Tata Communications, uma facilitadora global do ecossistema digital, aprimora hoje sua plataforma InstaCC™ com recursos digitais para transformar o engajamento das empresas com os clientes. Ela viabiliza um tecido digital seguro e conectado que permite que empresas globais e usuários finais se conectem por meio de diversos canais, que vão de redes sociais e navegadores de Internet a aplicativos móveis e sites de empresas. Isso permite que empresas globais interajam com os clientes de uma forma inteligente, contínua e prática em seu canal preferido. A plataforma InstaCC™, um centro de contato como um serviço (CCaaS) omnicanal, fortalece a posição da Tata Communications como uma orquestradora digital global da experiência do cliente de ponta a ponta.

Como parte de sua estratégia global de CCaaS, a plataforma InstaCC™ da Tata Communications permite que as empresas cresçam de forma integrada, rompendo as barreiras geográficas e aderindo à conformidade regulatória internacional. Além disso, a Tata Communications e a Genesys®, líder global em nuvem em orquestração da experiência do cliente, estão unindo forças para ampliar o portfólio da InstaCC™, oferecendo uma oferta aprimorada de CX. Esta parceria permite que as empresas utilizem o poder das tecnologias de nuvem, digitais e de IA para o engajamento proativo, preditivo e personalizado com o cliente por meio da Genesys Cloud CX™, uma solução completa e componível de CCaaS e experiência do funcionário.

A plataforma aprimorada InstaCC™ da Tata Communications, em parceria com a Genesys, está equipada com ferramentas que impulsionam a produtividade de agentes de centros de contato como soluções de gestão de mão de obra, gravação de chamadas e integração de interações baseada em conhecimentos.

"A excelência para o cliente e a satisfação do cliente são fatores de crescimento cruciais para as empresas globais no atual ambiente de negócios ultracompetitivo e hiperconectado", disse Mysore Madhusudhan, vice-presidente executivo de soluções de colaboração e conectadas da Tata Communications. "Juntamente com a Genesys e nossa experiência combinada durante décadas no mercado de centros de contato, agora estamos redefinindo o engajamento global com o cliente, oferecendo formas personalizadas e inteligentes para as empresas interagirem e se envolverem com seus usuários."

"Na economia da experiência, para que se construa confiança e fidelidade, é necessário que as empresas se transformem em potências de engajamento digital, para que ofereçam experiências tranquilas e conectadas em todos os canais que os consumidores usam hoje", disse ML Maco, vice-presidente executivo de vendas globais e operações de campo da Genesys. "Nossa parceria com a Tata Communications está fundamentada em nossa visão compartilhada de habilitar empresas globais com soluções viabilizadas por IA e que priorizam a nuvem que lhes permitam orquestrar experiências de clientes e funcionários centradas nas pessoas, em escala."

O aumento da adoção da nuvem, da automação e da IA está proporcionando interações inteligentes e eficientes entre cliente e empresa. O Gartner® estima que, até 2031, os chatbots de conversação com IA e assistentes virtuais se encarregarão de 30% das interações que seriam realizadas por um agente humano, número que é de dois por cento em 2022.

Sobre a Genesys

Todos os anos, a Genesys orquestra bilhões de experiências do cliente notáveis para empresas em mais de cem países. Graças ao poder de nossas tecnologias de nuvem, digitais e de IA, as empresas podem viabilizar a Experience as a ServiceSM, nossa visão para experiências do cliente empáticas em escala. Com a Genesys, as empresas têm o poder de oferecer experiências proativas, preditivas e hiperpersonalizadas para aprofundar sua conexão com o cliente em todos os momentos do marketing, das vendas e do atendimento, em qualquer canal, melhorando, ao mesmo tempo, a produtividade e o engajamento dos funcionários. Ao transformar a tecnologia dos processos administrativos em um moderno motor acelerador do faturamento, a Genesys possibilita intimidade verdadeira em escala para promover a confiança e a fidelidade do cliente. Acesse www.genesys.com/en-sg.

©2022 Genesys. Todos os direitos reservados. A Genesys, o logotipo da Genesys, Genesys Cloud CX, Genesys Multicloud CX, Genesys DX e Experience as a Service são marcas comerciais, marcas de serviço e/ou marcas registradas da Genesys. Todos os outros nomes e logotipos de empresas podem ser marcas registradas ou marcas comerciais de suas respectivas empresas.

Sobre a Tata Communications

Parte do Grupo Tata, a Tata Communications (NSE: TATACOMM; BSE: 500483) é uma empresa global de ecossistemas digitais que impulsiona a atual economia digital de rápido crescimento em mais de 190 países e territórios. Liderando com confiança, ela possibilita a transformação digital de empresas em todo o mundo com soluções colaborativas e conectadas, conectividade central e de última geração, soluções de hospedagem na nuvem e de segurança e serviços de mídia. Trezentas das empresas da Fortune 500 são seus clientes, e ela conecta empresas a 80% das gigantes da nuvem do mundo. Para mais informações, acesse www.tatacommunications.com

FONTE Tata Communications

