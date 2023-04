Tata Communications anuncia estratégia de sustentabilidade e promete atingir zero emissões até 2035

BOMBAIM, Índia, 21 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A Tata Communications, uma facilitadora global do ecossistema digital, anunciou hoje seu compromisso de atingir zero emissões em todas as suas operações globais até 2035. Para comemorar o Dia da Terra de 2023, a Tata Communications anunciou hoje o objetivo de "investir em nosso planeta" e adotar metas de sustentabilidade mais ambiciosas.

Nesse contexto, a empresa revelou uma estratégia de proteção do meio ambiente e capacitação das empresas focada em três eixos fundamentais:

Ação climática - Melhorar a eficiência energética e implementar medidas de energia renovável em todo o mundo. Com isso, a empresa prevê atingir a neutralidade carbônica* até o ano fiscal de 2030 e zero emissões** até 2035.

- Melhorar a eficiência energética e implementar medidas de energia renovável em todo o mundo. Com isso, a empresa prevê atingir a neutralidade carbônica* até o ano fiscal de 2030 e zero emissões** até 2035. Menos emissões de GEE (Gases de Efeito Estufa) por parte dos clientes - Desenvolver e oferecer soluções ecológicas ou hipocarbônicas por meio de soluções IoT, serviços de mídia e entretenimento, nuvem e plataformas de colaboração para negócios, com o objetivo de ajudar os clientes a aumentar sua competitividade e tornar suas cadeias de suprimentos mais ecológicas. Para isso, o potencial de redução das emissões de GEE dos clientes é de 20x até o ano fiscal de 2027 (x são as emissões de Escopo 1 e Escopo 2* da Tata Communications).

- Desenvolver e oferecer soluções ecológicas ou hipocarbônicas por meio de soluções IoT, serviços de mídia e entretenimento, nuvem e plataformas de colaboração para negócios, com o objetivo de ajudar os clientes a aumentar sua competitividade e tornar suas cadeias de suprimentos mais ecológicas. Para isso, o potencial de redução das emissões de GEE dos clientes é de 20x até o ano fiscal de 2027 (x são as emissões de Escopo 1 e Escopo 2* da Tata Communications). Economias circulares na Índia - Implementar suas próprias soluções de IoT, incluindo sistemas de medição inteligente para rastrear o uso e vazamento de água em tempo real nas principais unidades da empresa, bem como implementar a coleta de águas pluviais e aumentar os níveis de reciclagem de água e resíduos nos principais campus da Tata Communications na Índia. Com isso, a empresa visa reduzir o consumo de água doce em 20% (em comparação com o ano fiscal de 2020) até o ano fiscal de 2030. Além disso, a empresa anunciou o objetivo de atingir zero resíduos em aterros sanitários na India até 2027, recorrendo à reutilização, reciclagem ou compostagem de resíduos.

"A sustentabilidade está no centro de nossa estratégia de negócios e estamos comprometidos em criar um futuro mais sustentável para nosso ecossistema", disse A.S. Lakshminarayanan, doutorado em medicina e diretor executivo da Tata Communications. "O objetivo de atingir zero emissões reflete nossa responsabilidade de inovar, integrar e capacitar por meio de soluções inclusivas e sustentáveis. Acreditamos

que a tecnologia é um elemento fundamental para promover o crescimento global e, ao mesmo tempo, catalisar a evolução social e a ação climática".

Liderando com confiabilidade e alavancando seus recursos digitais, a Tata Communications assume a missão de ajudar a criar soluções sustentáveis, impacto escalável e ecossistemas seguros. Sua estratégia de sustentabilidade é inspirada nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e na Estratégia de Sustentabilidade do Tata Group, com o propósito de criar valor compartilhado para todos.

Para acessar o roteiro ambiental da Tata Communications e obter mais informações sobre sua Governança Sustentável Para o Ambiente, clique aqui.

* A neutralidade carbônica diz respeito a emissões de Escopo 1 e Escopo 2. As emissões de Escopo 1 são emissões diretas de fontes próprias ou controladas. Por exemplo, emissões provenientes de conjuntos de geradores a diesel. As emissões de Escopo 2 são emissões indiretas criadas pela geração de eletricidade comprada (ou seja, eletricidade da rede).

** O objetivo de atingir zero emissões diz respeito a emissões de Escopo 1, Escopo 2 e Escopo 3. Os Escopos 1 e 2 estão descritos acima. O Escopo 3 inclui todas as outras emissões indiretas que ocorrem na cadeia produtiva de uma empresa. Por exemplo, as emissões de GEE que ocorrem na cadeia de suprimentos, causadas por viagens de negócios, etc.

Sobre a Tata Communications

Incluída no portfólio do Tata Group, a Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) é uma facilitadora global de ecossistemas digitais que impulsiona o crescimento da economia digital em mais de 190 países e territórios. Liderando com confiabilidade, a Tata Communications possibilita a transformação digital de empresas em todo o mundo por meio de soluções colaborativas e conectadas, conectividade central e de última geração, soluções de segurança e hospedagem na nuvem, e serviços de mídia. Trezentas das empresas da Fortune 500 são clientes da Tata Communications, que também conecta as empresas a 80% dos gigantes globais da nuvem. Para mais informações, acesse www.tatacommunications.com

