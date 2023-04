Tata Communications kündigt 3C-Nachhaltigkeitsstrategie an und verpflichtet sich zu Netto-Null bis 2035

MUMBAI, Indien, 21. April 2023 /PRNewswire/ -- Tata Communications, ein globaler Wegbereiter digitaler Ökosysteme, gibt heute sein Engagement bekannt, bis 2035 in allen seinen globalen Betrieben Netto-Null zu erreichen. An diesem Tag der Erde 2023 möchte Tata Communications „in unseren Planeten investieren", indem es sein Streben beschleunigt und ein stärkeres Nachhaltigkeitsversprechen für die Erde abgibt.

Als Teil davon skizziert das Unternehmen die 3Cs für den Umweltschutz und die Stärkung von Unternehmen durch:

Klimaschutz (Climate Action) – Durch die Verbesserung der Energieeffizienz und den weltweiten Einsatz von Maßnahmen für erneuerbare Energien soll das Unternehmen bis zum Geschäftsjahr 2030 CO2-neutral* und bis 2035 Netto-Null** werden.

– Durch die Verbesserung der Energieeffizienz und den weltweiten Einsatz von Maßnahmen für erneuerbare Energien soll das Unternehmen bis zum Geschäftsjahr 2030 CO2-neutral* und bis 2035 Netto-Null** werden. Weniger Treibhausgasemissionen der Kunden (Customer GHG) – Durch die Entwicklung und Bereitstellung umweltfreundlicher oder kohlenstoffarmer Lösungen über IoT, Media & Unterhaltungsdienste, die Cloud und Plattformen zur Zusammenarbeit von Unternehmen soll den Lieferketten der Kunden geholfen werden, umweltfreundlich zu sein und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Das Potenzial der Kunden des Unternehmens zur Verringerung der Treibhausgasemissionen bis zum Geschäftsjahr 2027 liegt dabei beim 20-Fachen des aktuellen Zustandes (nach Maßgabe der Scope-1- und Scope-2-Emissionen von Tata Communications*).

– Durch die Entwicklung und Bereitstellung umweltfreundlicher oder kohlenstoffarmer Lösungen über IoT, Media & Unterhaltungsdienste, die Cloud und Plattformen zur Zusammenarbeit von Unternehmen soll den Lieferketten der Kunden geholfen werden, umweltfreundlich zu sein und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Das Potenzial der Kunden des Unternehmens zur Verringerung der Treibhausgasemissionen bis zum Geschäftsjahr 2027 liegt dabei beim 20-Fachen des aktuellen Zustandes (nach Maßgabe der Scope-1- und Scope-2-Emissionen von Tata Communications*). Kreislaufwirtschaft in Indien (Circular Economies in India ) – Durch den Einsatz eigener IoT-Lösungen, einschließlich Smart Metering, um den Wasserverbrauch und Leckagen in wichtigen Einrichtungen in Echtzeit zu verfolgen, sowie durch die Implementierung der Regenwassernutzung und die Steigerung des Wasser- und Abfallrecyclings an den wichtigsten Standorten des Unternehmens in Indien strebt das Unternehmen an, den Frischwasserverbrauch bis zum Geschäftsjahr 2030 (im Vergleich zum Geschäftsjahr 2020) um 20 % zu reduzieren. Darüber hinaus verpflichtet sich das Unternehmen, bis 2027 in Indien keine Abfälle mehr zu deponieren. Stattdessen sollen die Abfälle entweder wiederverwendet, recycelt oder kompostiert werden.

„Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt unserer Geschäftsstrategie und wir setzen uns dafür ein, eine nachhaltigere Zukunft für unser Ökosystem zu schaffen", sagte A.S. Lakshminarayanan, Geschäftsführer und CEO von Tata Communications. „Unser Netto-Null-Ziel spiegelt unsere Verantwortung wider, innovativ zu sein, zu integrieren und andere mit integrativen und nachhaltigen Lösungen zu stärken. Wir glauben, dass

Technologie ein Schlüsselfaktor für globales Wachstum ist und gleichzeitig einen Katalysator für die gesellschaftliche Entwicklung und den Klimaschutz darstellt."

Tata Communications führt mit Vertrauen und nutzt seine digitalen Fähigkeiten, um zur Schaffung nachhaltiger Lösungen, skalierbarer Wirkung und sicherer Ökosysteme beizutragen. Seine Nachhaltigkeitsstrategie wurde von den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und der Nachhaltigkeitsstrategie der Tata Group inspiriert, mit der Absicht, gemeinsame Werte für alle zu schaffen.

Die Umwelt-Roadmap von Tata Communications und weitere Informationen über die Errungenschaften des Unternehmens im Bereich Umwelt und nachhaltige Unternehmensführung (Environment Sustainable Governance, ESG) sind hier verfügbar.

* CO2-neutral in Bezug auf Scope-1- und Scope-2-Emissionen. Scope-1-Emissionen beziehen sich auf direkte Emissionen aus eigenen oder kontrollierten Quellen. Ein Beispiel dafür sind Emissionen von Dieselgeneratoren. Scope-2-Emissionen beziehen sich auf indirekte Emissionen aus der Erzeugung von zugekauftem Strom, d. h. Netzstrom.

** Netto-Null bezieht sich auf Scope 1, Scope 2 und Scope 3. Scope 1 und Scope 2 sind oben beschrieben. Scope 3 umfasst alle anderen indirekten Emissionen, die in der Wertschöpfungskette eines Unternehmens auftreten. Beispiele hierfür sind unter anderem THG-Emissionen, die in der Lieferkette, durch Geschäftsreisen oder ähnliches entstehen.

Informationen zu Tata Communications

Als Teil der Tata Group ist Tata Communications (NSE: TATACOMM; BSE: 500483) ein globales digitales Ökosystem, das die schnell wachsende digitale Wirtschaft von heute in mehr als 190 Ländern und Gebieten vorantreibt. Als vertrauensvoller Wegbereiter ermöglicht Tata Communications mithilfe von Collaboration- und Connected-Lösungen, Core- und Next-Gen-Konnektivität, Cloud-Hosting- und Sicherheitslösungen sowie Mediendiensten die digitale Transformation von Unternehmen auf der ganzen Welt. 300 der Fortune500-Unternehmen zählen zu seinen Kunden. Tata Communications verbindet die Unternehmen mit 80 % der weltweiten Cloud-Giganten. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.tatacommunications.com

Zukunftsgerichtete Aussagen und Warnhinweise

Bestimmte Begriffe und Aussagen in dieser Mitteilung, die Tata Communications und seine Aussichten betreffen, sowie andere Aussagen, einschließlich jener, die sich auf die voraussichtliche Finanzlage von Tata Communications, die Geschäftsstrategie, die künftige Entwicklung der Geschäfte von Tata Communications und die allgemeine Wirtschaft in Indien beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, einschließlich finanzieller, regulatorischer und umweltbezogener Faktoren sowie Faktoren, die sich auf das Wachstum der Branche und Trendprognosen beziehen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Tata Communications oder die Ergebnisse der Branche wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören unter anderem das Versäumnis, das Datenvolumen im Netz von Tata Communications zu erhöhen; das Versäumnis, neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die den Kundenanforderungen entsprechen und eine akzeptable Gewinnspannen erzielen; das Versäumnis, die kommerzielle Erprobung neuer Technologien und Informationssysteme zur Unterstützung neuer Produkte und Dienstleistungen, einschließlich Sprachübertragungsdienste, erfolgreich abzuschließen; das Versäumnis, den Preisdruck bei bestimmten Kommunikationsdiensten des Unternehmens zu stabilisieren oder zu verringern; das Versäumnis, strategische Akquisitionen und Änderungen der indischen Regierungspolitik oder von Vorschriften und insbesondere Änderungen in Bezug auf die Verwaltung der Branche von Tata Communications zu integrieren; sowie die allgemeinen Wirtschafts-, Geschäfts- und Kreditbedingungen in Indien. Weitere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, und von denen viele nicht im Einflussbereich von Tata Communications liegen, sind unter anderem die in den Jahresberichten von Tata Communications Limited genannten Risikofaktoren.

Die Jahresberichte von Tata Communications Limited finden Sie unter www.tatacommunications.com. Tata Communications ist nicht dazu verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder diese zu ändern und lehnt dies ausdrücklich ab.

© 2023 Tata Communications Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

DVDs Tata Communications und TATA sind Handelsmarken oder eingetragene Warenzeichen von Tata Sons Private Limited in Indien und bestimmten Ländern. Alle anderen Marken gehören ihren jeweiligen Eigentümern.

SOURCE Tata Communications