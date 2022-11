Tata Communications e Intertec Systems expandem parceria e estabelecem Cyber Security Operations Centre nos Emirados Árabes Unidos

DUBAI, Emirados Árabes Unidos e SINGAPURA, 28 de novembro de 2022 /PRNewswire/-- A Tata Communications International Pte Ltd., uma subsidiária integral da Tata Communications Ltd., facilitadora global de ecossistemas digitais, estendeu sua parceria com a Intertec Systems, uma integradora líder de sistemas nos Emirados Árabes Unidos (EAU), para oferecer serviços gerenciados na região. Como parte da parceria, a Tata Communications traz seus serviços de segurança gerenciada e Cyber Security Operations Centre (SOC) para reforçar a defesa cibernética das empresas na região.

O SOC fornece serviços de segurança gerenciados combinados com inteligência de ameaças cibernéticas para proteger as informações de missão crítica das empresas, oferecendo insights de classe mundial para ajudar a assegurar e proteger seus negócios. Os serviços permitem que as empresas se concentrem mais em seus negócios principais e utilizem seus melhores recursos para projetos críticos vitais para seu crescimento. A parceria trará soluções inovadoras de Segurança, Unified Communications and Collaboration (UCC), Nuvem e Internet das Coisas (IoT), juntamente com o suporte de serviços da Intertec Systems e know-how do mercado corporativo da região.

As instalações de última geração da Intertec Systems respondem à demanda dos clientes por um SOC acessível, nacional e tecnicamente avançado, desenvolvido pela Tata Communications, que melhora a detecção de incidentes de segurança e mitiga as consequências significativas de ataques cibernéticos, como perdas financeiras e danos à reputação. Como parte dos serviços gerenciados de SOC, a Tata Communications fornece análises em tempo real, com inteligência avançada, alavancando automação e enriquecimento de informações; monitorado 24x7.

Isso baseia-se na solução dinâmica de segurança cibernética de comunicações Tata, permitindo que pessoas e processos sejam integrados de forma perfeita e abrangente à base de segurança. A Tata Communications certificou profissionais para combater riscos e ramificações crescentes de violações de segurança cibernética, independentemente da fonte, hora do dia ou tipo de ataque.

"O ritmo crescente de adoção de tecnologia no Conselho de Cooperação do Golfo (GCC), incluindo ferramentas de trabalho remoto e migração para a nuvem, fez muitas empresas operarem de forma mais eficiente e abrirem novos caminhos de negócios. A desvantagem é que também tornou as empresas mais vulneráveis a ataques cibernéticos", disse Naresh Kothari, MD e presidente da Intertec Systems. "Fortes parcerias ajudam-nos a promover a digitalização na GCC. Ao criar uma oferta integrada com a Tata Communications, estamos agregando valor para nossos clientes, trazendo experiência local e global. Juntos, temos a capacidade de enfrentar vários riscos de segurança cibernética".

"Estamos felizes em expandir nossa parceria com a Intertec Systems para permitir que as empresas nos Emirados Árabes Unidos liderem em um mundo que prioriza o digital", disse Vaneet Mehta, diretor regional do Oriente Médio, Ásia Central e África da Tata Communications. "Nossas forças combinadas unem experiência global com experiência local para ajudar os clientes a transformarem-se digitalmente com agilidade e flexibilidade. O SOC de última geração no país, juntamente com nossos serviços gerenciados, capacita os clientes a adotarem uma abordagem proativa e preditiva para proteger suas operações digitais da nuvem à borda e aos pontos finais".

A Tata Communications é declarada líder em Serviços de Resiliência Cibernética pela empresa líder global de analistas NelsonHall em seu relatório de avaliação e Ferramenta de Avaliação (NEAT) NelsonHall Vendor of 2022. A empresa é reconhecida como líder em Serviços de Resiliência Cibernética devido a seus recursos cibernéticos de ponta a ponta, apoiados por um extenso portfólio de serviços de rede; além disso, seus investimentos na plataforma Open Extended Detection and Response (XDR) e na plataforma de automação e resposta de orquestração de segurança (SoAR) para detecção mais rápida de ameaças e resposta automatizada a ameaças.

Sobre a Intertec Systems

Fundada em 1991, a Intertec Systems é uma especialista regional em serviços de TI em aplicações digitais, comerciais, serviços gerenciados, nuvem, segurança e infraestrutura. Atendemos governos, BFSI, saúde e empresas em todo o Oriente Médio e Índia, com a capacidade de executar projetos de mais de 10 milhões de dólares. Com escritórios locais em 5 países, somos apoiados por nosso ecossistema de mais de 50 alianças tecnológicas, recursos de entrega, operações de rede e centros de entrega de software. Saiba mais: www.intertecsystems.com

Sobre a Tata Communications

Parte do Tata Group, a Tata Communications (NSE: TATATACOMM; BSE: 500483) é uma facilitadora global de ecossistemas digitais que impulsiona a economia digital de rápido crescimento atual em mais de 190 países e territórios. Liderando com confiança, a empresa possibilita a transformação digital de empresas em todo o mundo com soluções colaborativas e conectadas, conectividade central e de última geração, soluções de hospedagem na nuvem e de segurança e serviços de mídia. 300 das empresas da lista Fortune 500 são suas clientes e a empresa conecta negócios a 80% dos gigantes da nuvem do mundo. Para mais informações, acesse www.tatacommunications.com

