Tata Communications et Intertec Systems renforcent leur partenariat et établissent un centre des opérations de cybersécurité aux Émirats arabes unis

DUBAÏ, Émirats arabes unis et SINGAPOUR,, 30 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Tata Communications International Pte Ltd., filiale en propriété exclusive de Tata Communications Ltd., un catalyseur mondial de l'écosystème numérique, a étendu son partenariat avec Intertec Systems , un intégrateur de système de premier plan aux Émirats arabes unis (EAU), pour offrir des services gérés dans la région. Dans le cadre de ce partenariat, Tata Communications met à contribution son Centre des opérations de cybersécurité (SOC) et ses services de sécurité gérés pour renforcer la cyberdéfense des entreprises de la région.

Le SOC fournit des services de sécurité gérés et des renseignements sur les cybermenaces pour sécuriser les informations stratégiques des entreprises. Il offre par ailleurs des informations de classe mondiale pour aider les sociétés à protéger leurs activités. Les services permettent aux entreprises de se concentrer davantage sur leur cœur de métier et d'utiliser leurs ressources clés pour des projets essentiels à leur croissance. Le partenariat apportera des solutions de sécurité innovantes, des communications unifiées et de la collaboration (UCC), le cloud, et l'Internet des objets (IoT), couplés avec le service d'assistance d'Intertec Systems et le savoir-faire du marché des entreprises dans la région.

L'installation de pointe d'Intertec Systems répond à la demande des clients pour un SOC abordable, national et techniquement avancé. Construit par Tata Communications, ce SOC améliore la détection des incidents de sécurité et atténue les conséquences importantes des cyberattaques, pertes financières et atteinte à la réputation. Dans le cadre des services SOC gérés, Tata Communications fournit des analyses en temps réel avec une intelligence avancée, tirant parti de l'automatisation et de l'enrichissement de l'information. Une surveillance est assurée 24 h/24 et 7 j/7.

Le système est basé sur la solution de cybersécurité dynamique de Tata Communications, qui permet aux personnes et aux processus d'être intégrés de manière transparente et complète dans la base de sécurité. Tata Communications propose les services de professionnels certifiés pour contrer les risques croissants et les ramifications des atteintes à la cybersécurité, peu importe la source, l'heure ou le type d'attaque.

« Le rythme croissant de l'adoption des technologies au sein du Conseil de coopération du Golfe (CCG), notamment des outils de travail à distance et la migration vers le cloud, a permis à de nombreuses entreprises de gagner en efficacité et d'accéder à de nouvelles opportunités commerciales. L'inconvénient est que l'adoption de ces technologies a également rendu les entreprises plus vulnérables aux cyberattaques », a déclaré Naresh Kothari, MD, président d'Intertec Systems. « Des partenariats solides nous aident à faire progresser la numérisation au sein du CCG. En créant une offre intégrée avec Tata Communications, nous apportons une valeur ajoutée à nos clients en proposant une expertise locale et mondiale. Ensemble, nous avons la capacité de gérer divers risques liés à la cybersécurité. »

« Nous sommes heureux d'élargir notre partenariat avec Intertec Systems pour permettre aux entreprises des Émirats arabes unis de devenir des leaders dans un monde numérique », a déclaré Vaneet Mehta, directeur régional, Moyen-Orient, Asie centrale et Afrique, Tata Communications. « Nos forces combinées apportent une expertise mondiale et une expérience locale pour aider les clients à se transformer numériquement avec agilité et flexibilité. La nouvelle génération de SOC, associée à nos services de SOC gérés dans le pays, permet aux clients d'adopter une approche proactive et prédictive pour protéger leurs opérations numériques du cloud à la périphérie aux points finaux. »

Dans son rapport 2022 NelsonHall Vendor Evaluation & Assessment Tool (NEAT), un cabinet d'analyse de premier plan, NelsonHall , qui intervient au niveau mondial, a déclaré que Tata Communications était une entreprise « leader en services de cyberrésilience ». Cette déclaration s'appuie sur les capacités cybernétiques de bout en bout de l'entreprise, soutenues par un vaste portefeuille de services de réseau. Sont également reconnus ses investissements dans la détection et la réponse ouvertes étendues (XDR) et dans la plateforme SOAR (Security orchestration Automation and Response) pour une détection plus rapide des menaces et une réponse automatisée aux menaces.

À propos d'Intertec Systems

Fondée en 1991, Intertec Systems est un spécialiste régional des services informatiques dans les domaines du numérique, des applications commerciales, des services gérés, du cloud, de la sécurité et de l'infrastructure. Nous œuvrons au service de gouvernements, d'entreprises, du secteur des services bancaires et financiers et des assurances, et de celui de la santé au Moyen-Orient et en Inde, avec la capacité d'exécuter des engagements de plus de 10 millions de dollars. Avec des bureaux locaux dans 5 pays, nous sommes soutenus par notre écosystème de plus de 50 alliances technologiques, capacités de livraison, et centres d'opérations réseau et centres de livraison de solutions logicielles. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.intertecsystems.com

À propos de Tata Communications

Faisant partie du groupe Tata, Tata Communications (NSE: TATACOMM, BSE: 500483) est un fournisseur mondial d'écosystèmes numériques qui alimente l'économie numérique en pleine expansion dans plus de 190 pays et territoires. En tant que leader de confiance, Tata Communications permet la transformation numérique des entreprises à l'échelle mondiale grâce à des solutions de collaboration et connectées, à la connectivité de base et de nouvelle génération, à des solutions d'hébergement et de sécurité dans le cloud, et à des services médias. Trois cents (300) des entreprises du Fortune 500 sont ses clients et la société connecte les entreprises à 80 % des géants mondiaux du cloud. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.tatacommunications.com

Déclarations prospectives et mises en garde

Certains mots et déclarations contenus dans le présent communiqué concernant Tata Communications et ses perspectives, ainsi que d'autres déclarations, y compris celles relatives à la situation financière attendue de Tata Communications, à sa stratégie commerciale, au développement futur des activités de Tata Communications et à l'économie en général en Inde, sont des déclarations prospectives. Ces déclarations impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, y compris financiers, réglementaires et environnementaux, ainsi que ceux liés à la croissance de l'industrie et aux projections de tendances, qui peuvent faire en sorte que les résultats, performances ou réalisations réels de Tata Communications, ou les résultats de l'industrie, diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent sensiblement de ces déclarations prospectives comprennent, entre autres, l'incapacité d'augmenter le volume de trafic sur le réseau de Tata Communications ; l'incapacité de développer de nouveaux produits et services qui répondent aux demandes des clients et génèrent des marges acceptables ; l'incapacité de mener à bien les essais commerciaux de nouvelles technologies et de nouveaux systèmes d'information pour soutenir de nouveaux produits et services, y compris les services de transmission vocale ; l'incapacité de stabiliser ou de réduire le taux de compression des prix sur certains services de communication de l'entreprise ; l'incapacité d'intégrer les acquisitions stratégiques et les changements dans les politiques ou réglementations gouvernementales de l'Inde et, en particulier, les changements relatifs à l'administration de l'industrie de Tata Communications ; et, en général, les conditions économiques, commerciales et de crédit en Inde. D'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent sensiblement de ces déclarations prospectives, dont bon nombre ne sont pas sous le contrôle de Tata Communications, comprennent, sans toutefois s'y limiter, les facteurs de risque abordés dans les rapports annuels de Tata Communications Limited.

Les rapports annuels de Tata Communications Limited sont disponibles sur www.tatacommunications.com. Tata Communications n'a aucune obligation de mettre à jour ou de modifier ses déclarations prospectives et décline expressément toute obligation à le faire.

© 2022 Tata Communications Ltd. Tous droits réservés.

TATA COMMUNICATIONS et TATA sont des marques commerciales ou des marques déposées de Tata Sons Private Limited en Inde et dans certains pays.

SOURCE Tata Communications