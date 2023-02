Tata Communications é 'Líder' pelo 10º ano consecutivo no Gartner Magic Quadrant

BOMBAIM, Índia, 27 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Tata Communications, um facilitador de ecossistema digital global, é reconhecido como ' Líder ' pelo décimo ano consecutivo no Gartner® Magic Quadrant™ de 2023 para Serviços de Rede, Global para 'Completeness of Vision' (Integridade da Visão) e 'Hability to Execute' (Habilidade para Executar).

Ao longo do ano, a Tata Communications aprimorou sua oferta melhorando o desempenho de aplicativos em nuvem e a agilidade para que as empresas se adaptem em um ambiente de negócios em rápida evolução; capacitar os clientes com acesso instantâneo sem contato a pedidos, serviços, solicitações, relatórios e suporte por meio de um portal de autoatendimento unificado; e uma rede sob demanda para dar suporte a requisitos de largura de banda temporários de curto prazo, para casos de usos específicos, como comércio eletrônico e gigantes do varejo durante campanhas anuais ou periódicas de "grandes" dias de vendas.

"Celebramos este reconhecimento com os nossos clientes e agradecemos a sua confiança contínua em nós. Este reconhecimento contínuo, acreditamos, é um testemunho de nosso compromisso em garantir seu sucesso", disse Genius Wong, Vice-presidente executivo - Core e Next-Gen Connectivity Services e Diretor de Tecnologia. Além disso, "A próxima geração de redes será imensamente intencional com base em uma experiência altamente imersiva e personalizada. À medida que as empresas aceleram a adoção digital, continuamos focados em oferecer redes mais inteligentes para experiências encantadoras do cliente".

De acordo com a Gartner, "Os provedores no quadrante dos Líderes estão tendo um bom desempenho e mantendo uma organização estável, com uma visão clara da direção do mercado. Eles oferecem portfólios abrangentes de serviços de rede de qualidade em todas as regiões mais amplas. Eles atendem às necessidades de rede global de uma ampla gama de empresas em termos de tamanho, distribuição geográfica e indústria vertical. Líderes moldam a direção do mercado ampliando sua cobertura, desenvolvendo novos recursos e modelos comerciais líderes de classe e implantando-os em grande escala."

Tata Starbucks Private Limited : "Estávamos enfrentando muitos desafios relacionados à disponibilidade de rede e procurando uma solução que pudesse oferecer resiliência de rede e também nos permitir rastrear o comportamento do consumidor em nossas lojas. IZO TM SDWAN parecia uma solução perfeita com benefícios promissores. Tendo trabalhado anteriormente com a Tata Communications, conhecemos sua cultura centrada no cliente, recursos tecnológicos, alcance de mercado (especialmente em cidades de tier-2 e tier-3) e os escolhemos como nosso parceiro preferencial para implementar o IZO TM SDWAN. Como já conheciam bem nosso negócio, o tempo de lançamento no mercado é muito mais rápido em comparação com outros provedores de serviços. Já faz quase um ano desde que trabalhamos juntos neste projeto e estamos muito satisfeitos com a abordagem do projeto, a força técnica e a centralização do cliente. Assim que este projeto for bem-sucedido, poderemos colher os benefícios com uma rede mais eficiente e dinâmica implementada". - Vipin Gupta , Diretor - Tecnologia e Transformação Digital, Starbucks India

Archroma : "Somos uma empresa de especialidades químicas comprometida com inovação, qualidade, serviço, custo-benefício e sustentabilidade. Estamos presentes em 31 países com 25 locais de produção e, por mais de três anos, a Tata Communications tem sido nosso único fornecedor em todo o mundo para serviços de acesso à Internet, cobrindo esses locais de produção, bem como nossos Escritórios de TI. Sua WAN de Internet MPLS e IZO™ é altamente confiável e garante estabilidade. Somando-se a isso está o serviço e suporte excepcionais oferecidos a nós por suas Equipes de Sucesso do Cliente. No geral, estou feliz em dizer que a Tata Communications tem sido uma grande parceira para se trabalhar." - Ivan Moronta , Gerente Global de Telecomunicações, Archroma

Gartner, Magic Quadrant para Serviços de Rede, Global, Por Danellie Young, Karen Brown, Gaspar Valdivia, 22 de fevereiro de 2023.

A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa da Gartner consistem nas opiniões da organização de pesquisa da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com relação a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.

Gartner e Magic Quadrant são marcas registradas da Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas nos EUA e internacionalmente, e são usadas neste documento com permissão. Todos os direitos reservados.

Parte do Tata Group, a Tata Communications (NSE: TATACOMM; BSE: 500483) é uma facilitadora global de ecossistemas digitais que impulsiona a economia digital de rápido crescimento atual em mais de 190 países e territórios. Liderando com confiança, permite a transformação digital de empresas globalmente com colaboração e soluções conectadas, conectividade principal e de última geração, hospedagem em nuvem e soluções de segurança e serviços de mídia. 300 das empresas da Fortune 500 são seus clientes e a empresa conecta empresas a 80% dos gigantes da nuvem do mundo. Para mais informações, acesse www.tatacommunications.com

Certas palavras e declarações neste comunicado sobre a Tata Communications e suas perspectivas, e outras declarações, incluindo aquelas relacionadas à posição financeira esperada da Tata Communications, estratégia de negócios, desenvolvimento futuro das operações da Tata Communications e economia geral na Índia, são declarações prospectivas. Tais declarações envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores, incluindo financeiros, regulatórios e ambientais, bem como aqueles relacionados ao crescimento da indústria e projeções de tendências, que podem causar resultados reais, desempenho ou conquistas da Tata Communications, ou resultados da indústria, para diferir materialmente daqueles expressos ou implícitos por tais declarações prospectivas. Os fatores importantes que podem fazer com que os resultados reais, desempenho ou conquistas sejam materialmente diferentes de tais declarações prospectivas incluem, entre outros, falha em aumentar o volume de tráfego na rede da Tata Communications; falha no desenvolvimento de novos produtos e serviços que atendam às demandas dos clientes e gerem margens aceitáveis; falha em concluir com sucesso os testes comerciais de novas tecnologias e sistemas de informação para dar suporte a novos produtos e serviços, incluindo serviços de transmissão de voz; falha em estabilizar ou reduzir a taxa de compressão de preço em alguns dos serviços de comunicação da empresa; falha em integrar aquisições estratégicas e mudanças nas políticas ou regulamentos governamentais da Índia e, em particular, mudanças relacionadas à administração da indústria da Tata Communications; e, em geral, as condições econômicas, comerciais e de crédito na Índia. Fatores adicionais que podem fazer com que os resultados reais, desempenho ou conquistas difiram materialmente de tais declarações prospectivas, muitos dos quais não estão sob o controle da Tata Communications, incluem, mas não estão limitados a, os fatores de risco discutidos nos relatórios anuais da Tata Communications Limited.

Os relatórios anuais da Tata Communications Limited estão disponíveis em www.tatacommunications.com. A Tata Communications não tem obrigação de, e expressamente se isenta de qualquer obrigação de, atualizar ou alterar suas declarações prospectivas.

TATA COMMUNICATIONS e TATA são marcas comerciais ou marcas registradas da Tata Sons Private Limited na Índia e em alguns países.

FONTE Tata Communications

