Tata Communications GlobalRapide empodera a las empresas con comunicaciones unificadas inteligentes, automatizadas y cloud-first

MUMBAI, India, 23 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- Tata Communications, un habilitador global de ecosistema digital, anuncia hoy el lanzamiento de Tata Communications GlobalRapide, un servicio de comunicaciones unificadas gestionadas de extremo a extremo (UCaaS) que permite a las empresas ofrecer a los empleados experiencias de colaboración digitalmente avanzadas, sofisticadas e inteligentes. Con este nuevo servicio, Tata Communications se convierte en un proveedor integral para abordar todos los requisitos de comunicaciones unificadas cloud-first (de prioridad a la nube) y de prioridad digital de las empresas globales.

Tata Communications GlobalRapide ayuda a las empresas a identificar las plataformas de colaboración correctas, la migración simplificada, la gestión sólida de comunicaciones de nivel empresarial, y la visibilidad, el monitoreo y reporte de extremo a extremo de las soluciones de colaboración. Mejorado con las funcionalidades de estrategia, capacitación y conocimientos basados en plataformas de SaaS (software como servicio), el servicio ofrece a las empresas análisis de uso de sus herramientas de colaboración, maximizando la adopción del servicio. Con esta adición, el conjunto de soluciones de colaboración seguras basadas en la nube de Tata Communications permite hoy a las empresas liberar todo el potencial de su estrategia de colaboración digital con una mejor visibilidad y control de su infraestructura de comunicaciones unificadas.

"La estrategia de colaboración efectiva es la base de un ecosistema empresarial productivo. En una encuesta reciente[1], el 45 % de las empresas globales reconoció que las herramientas y los sistemas de colaboración correctos son fundamentales para gestionar el riesgo de agotamiento de los empleados, y para apoyar nuevas formas de trabajo", afirmó Mysore Madhusudhan, vicepresidente ejecutivo de Colaboración y Soluciones Conectadas de Tata Communications. "A medida que las empresas se embarcan en sus procesos de transformación digital, Tata Communications GlobalRapide elimina la complejidad de diferentes plataformas para ofrecer experiencias consistentes para los usuarios globales con escalabilidad y facilidad de gestión para la organización. Nos alienta la respuesta inicial de los clientes de Tata Communications GlobalRapide que citan en un panel único la integración, el control y la visibilidad de extremo a extremo simplificados como beneficios clave que están experimentando en sus ecosistemas".

La pandemia ha acelerado los procesos de transformación digital de las empresas. Por lo tanto, la demanda de servicios avanzados de comunicaciones unificadas ha aumentado, y las empresas invierten en una arquitectura digital más sólida para apoyar modelos de trabajo híbridos. IDC prevé que el mercado de UCaaS crecerá a una tasa CAGR de 9,3 % entre 2020 y 2025[2]. Con conectividad global, experiencia local y cumplimiento normativo, Tata Communications está equipada para ofrecer experiencias de comunicaciones unificadas impulsadas por la nube, inteligentes, eficientes y seguras para las empresas globales.

Conozca más sobre Tata Communications GlobalRapide.

Acerca de Tata Communications

Como parte del grupo Tata, Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) es un facilitador global de ecosistema digital que impulsa la economía digital actual de rápido crecimiento en más de 190 países y territorios. Liderando con confianza, permite la transformación digital de las empresas a nivel mundial con colaboración y soluciones conectadas, conectividad central y de última generación, soluciones de hospedaje y seguridad en la nube y servicios de medios. Entre sus clientes se incluyen 300 de las empresas de la lista Fortune 500 y conecta a las empresas con el 80 % de los gigantes mundiales de la nube. Su red IP de primer nivel, su red troncal de fibra submarina de propiedad absoluta y la red global de cables de consorcio transportan aproximadamente el 30 % de las rutas de internet del mundo. Para obtener más información, visite www.tatacommunications.com

Declaraciones prospectivas y advertencias

Ciertas palabras y declaraciones contenidas en este comunicado en relación con Tata Communications y sus previsiones, y otras declaraciones, incluidas las relacionadas con la situación financiera proyectada de Tata Communications, la estrategia comercial, el desarrollo futuro de las operaciones de Tata Communications y la economía general en India, son declaraciones prospectivas. Dichas declaraciones implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, incluidos los de tipo financiero, normativo y ambiental, así como los relacionados con el crecimiento de la industria y las proyecciones de tendencias, que pueden hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales de Tata Communications, o los resultados del sector, difieran sustancialmente de los manifestados, expresa o implícitamente, en dichas declaraciones prospectivas. Los factores importantes que podrían hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales difieran sustancialmente de dichas declaraciones prospectivas incluyen, sin ser taxativos, la imposibilidad de llevar a cabo las siguientes acciones: aumentar el volumen de tráfico en la red de Tata Communications; desarrollar nuevos productos y servicios que satisfagan las demandas de los clientes y generen márgenes aceptables; completar satisfactoriamente las pruebas comerciales de los nuevos sistemas de tecnología e información para apoyar nuevos productos y servicios, incluidos los servicios de transmisión de voz; estabilizar o reducir la tasa de compresión de precios en algunos de los servicios de comunicaciones de la empresa; integrar los cambios y las adquisiciones estratégicas en las políticas o regulaciones gubernamentales de la India y, en particular, los cambios relacionados con la administración de la industria de Tata Communications; y, en general, las condiciones económicas, comerciales y crediticias en la India. Otros factores que podrían hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales difieran sustancialmente de dichas declaraciones prospectivas, muchos de los cuales no están bajo el control de Tata Communications, incluyen, sin ser taxativos, aquellos factores de riesgo que se analizan en los informes anuales de Tata Communications Limited.

Los informes anuales de Tata Communications Limited pueden consultarse en www.tatacommunications.com. Tata Communications no tiene ninguna obligación de actualizar o modificar sus declaraciones prospectivas y expresamente rechaza toda obligación en ese sentido.

FUENTE Tata Communications

