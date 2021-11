Tata Communications GlobalRapide capacita empresas com comunicações inteligentes, automatizadas e unificadas na nuvem

MUMBAI, Índia, 23 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Tata Communications, uma provedora de ecossistema global digital, anuncia hoje o lançamento da Tata Communications GlobalRapide, uma gestão unificada de ponta a ponta de comunicações como serviço (UCaaS) para capacitar as empresas a fornecer experiências de colaboração inteligentes, sofisticadas e digitalmente avançadas aos seus funcionários. Com este novo serviço, a Tata Communications se torna uma loja única para atender a todos os requisitos de comunicações unificadas, que priorizam o digital e a nuvem dos negócios globais.

A Tata Communications GlobalRapide ajuda as empresas a identificar as plataformas de colaboração certas, migração simplificada, gerenciamento robusto de comunicações de classe empresarial e visibilidade, monitoramento e relatórios de ponta a ponta das soluções de colaboração. Ampliado com a estratégia baseada na plataforma SaaS (Software as a Service), treinamento e capacidade de insights, o serviço oferece às empresas análise de uso de suas ferramentas de colaboração, maximizando a adoção de serviços. Com essa adição, o pacote de soluções de colaboração seguras e baseadas em nuvem da Tata Communications permite que as empresas desbloqueiem todo o potencial de sua estratégia de colaboração digital com melhor visibilidade e controle de sua infraestrutura de comunicações unificadas.

"A estratégia de colaboração efetiva é a base de um ecossistema empresarial produtivo. Em uma pesquisa recente[1], 45% das empresas globais reconheceram que ferramentas e sistemas colaborativos apropriados são críticos para gerenciar o risco de esgotamento dos funcionários, bem como apoiar novas formas de trabalho", disse Mysore Madhusudhan, vice-presidente executivo, colaboração e soluções conectadas da Tata Communications. "À medida que as empresas embarcam em suas jornadas de transformação digital, a Tata Communications GlobalRapide remove a complexidade de diferentes plataformas para oferecer experiências consistentes aos usuários globais com escalabilidade e facilidade de gestão para a organização. Somos incentivados pela resposta inicial dos clientes da Tata Communications GlobalRapide, que citaram integração simplificada de ponta a ponta, controle e visibilidade em uma única tela como os principais benefícios que eles estão vivenciando em seus ecossistemas."

A pandemia acelerou as jornadas de transformação digital das empresas. Assim, a demanda por serviços avançados de comunicações unificadas aumentou com as empresas investindo em uma arquitetura digital mais robusta para dar suporte a modelos de trabalho híbridos. A IDC prevê que o mercado de UCaaS crescerá 9,3% em CAGR (Taxa de Crescimento Anual Composta) entre 2020 e 2025[2]. Com conectividade global, expertise local e conformidade regulatória, a Tata Communications está equipada para oferecer experiências de comunicações unificadas voltadas para a nuvem, inteligentes, eficientes e seguras para empresas globais.

Parte do Tata Group, a Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) é uma facilitadora global de ecossistemas digitais que impulsiona a atual economia digital de rápido crescimento em mais de 190 países e territórios. Liderando com confiança, ela possibilita a transformação digital de empresas em todo o mundo com soluções colaborativas e conectadas, conectividade central e de última geração, soluções de hospedagem em nuvem e de segurança e serviços de mídia. Trezentas das empresas da Fortune 500 são seus clientes, e ela conecta empresas a 80% dos gigantes da nuvem do mundo. Sua rede IP de nível 1, espinha dorsal de fibra submarina de propriedade integral e rede global de consórcios transportam ~30% das rotas de internet do mundo. Para mais informações, acesse www.tatacommunications.com

Certas palavras e declarações neste comunicado sobre a Tata Communications e suas perspectivas e outras declarações, incluindo aquelas relacionadas à posição financeira esperada da Tata Communications, estratégia de negócios, o desenvolvimento futuro das operações da Tata Communications e a economia geral na Índia, são declarações prospectivas. Essas declarações envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores, incluindo financeiros, regulatórios e ambientais, bem como aqueles relacionados ao crescimento e projeções de tendências do setor, o que pode fazer com que resultados reais, desempenho ou realizações da Tata Communications ou resultados do setor sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos por essas declarações prospectivas. Os fatores importantes que podem levar resultados reais, desempenho ou as conquistas a diferir materialmente dessas declarações prospectivas incluem, entre outros, não aumentar o volume de tráfego na rede da Tata Communications; não desenvolver novos produtos e serviços que atendam às demandas dos clientes e gerem margens aceitáveis; não concluir com sucesso os testes comerciais de novas tecnologias e sistemas de informação para dar suporte a novos produtos e serviços, incluindo serviços de transmissão de voz; não estabilizar ou reduzir a taxa de compressão de preços em determinados serviços de comunicação da empresa; não integrar aquisições estratégicas e mudanças nas políticas ou regulamentos governamentais da Índia e, em particular, mudanças relacionadas à administração do setor da Tata Communications; e, em geral, a economia, as condições comerciais e de crédito na Índia. Fatores adicionais que podem fazer com que resultados, desempenho ou realizações reais sejam materialmente diferentes dessas declarações prospectivas, muitos dos quais não são controlados pela Tata Communications, incluem, mas não estão limitados a, esses fatores de risco discutidos nos Relatórios anuais da Tata Communications Limited.

Os relatórios anuais da Tata Communications Limited estão disponíveis em www.tatacommunications.com. A Tata Communications não tem nenhuma obrigação e se isenta expressamente de qualquer obrigação, de atualizar ou alterar suas declarações prospectivas.

