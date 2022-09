Tata Communications lança Centro Global de Excelência Para Testes Privados de 5G na Índia

Testes privados de 5G estão em andamento na Índia, possibilitando a transformação digital de empresas com o poder do 5G

MUMBAI, Índia, 30 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Tata Communications, uma facilitadora global do ecossistema digital, lançou hoje um Centro de Excelência Global (CoE) Para Testes Privados de 5G em Pune, na Índia, para acelerar as aplicações e recursos da Indústria 4.0 para empresas. Este novo CoE é uma instalação ágil, segura e em recinto fechado para testar e avaliar casos de uso do setor. A Tata Communications desenvolveu casos de uso nos setores automotivo, metalúrgico e de mineração, aeroportos e portos marítimos, manufatura, logística e saúde. A Empresa estará bem posicionada para habilitar e capacitar empresas globais a progredirem tranquilamente no mundo hiperconectado.

Com os testes em andamento, a Tata Communications poderá demonstrar casos de uso privado do 5G, como inspeção automática de qualidade de equipamentos usando análise de vídeo e imagem, gestão de inventário e rastreamento de ativos, detecção de roubo em armazéns, colaboração de trabalhadores remotos baseada em RA/RV e compra de varejo impulsionada por vídeo, para citar alguns. A empresa está seguindo medidas robustas, incluindo testes de interoperabilidade para avaliar a compatibilidade da rede privada da empresa com diferentes dispositivos e monitoramento e testes rigorosos para garantir conectividade estável durante toda a duração do teste no CoE.

Ao discursar na ocasião, MysoreMadhusudhan, vice-presidente executivo de colaboração e soluções conectadas da Tata Communications, disse: "O 5G tem o poder transformador de ser um divisor de águas para todos. Estamos motivados e entusiasmados para alavancar essa tecnologia para viabilizar o futuro das empresas e das economias. Os resultados iniciais dos testes em nosso Centro Global de Excelência provaram ser muito positivos, proporcionando um caminho evolutivo para cenários da Indústria 4.0 em diversos setores. Acreditamos que este Centro está bem preparado para capacitar as empresas para um futuro hiperconectado."

Conforme descrito "5G the 5M way", a Tata Communications prevê que a era 5G se concentre na automação da interação entre o homem-máquina-material-mercado para ativar um ecossistema holístico. Este ecossistema possibilitará que as empresas atinjam metas de negócios, viabilizem novas fontes de receita, modelos de negócios e tenham a capacidade de abordar novos mercados por meio de experiências seguras e digitais.

Além disso, a Tata Communications já tem dois Centros de Excelência (CoEs) em Delhi e Mumbai, a Índia se envolveu no projeto, construção e demonstração de vários casos de uso da Internet das Coisas (IoT). Aqui, a empresa apresentou com sucesso vários casos de uso de iluminação pública inteligente, trabalhadores conectados, medidores inteligentes para serviços de água, gás e energia, rastreamento de ativos e sensores de temperatura e umidade, para citar alguns.

A Tata Communications tem a missão de capacitar empresas digitais em todos os setores, bem como cidades inteligentes com soluções conectadas completas. Para mais informações, acesse www.tatacommunications.com.

