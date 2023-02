Tau schließt Serie-B-Runde in Höhe von 9 Millionen Euro ab, um die Produktion für die Elektromobilität auszubauen

Die von Solvay Ventures angeführte Finanzierungsrunde wird von bestehenden Investoren, darunter Finindus, unterstützt und erfolgt parallel zum kommerziellen Durchbruch von Tau bei Automobilkunden

TURIN, Italien und BERLIN, 1. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Das Technologieunternehmen Tau hat eine Serie-B-Runde mit Solvay Ventures als Hauptinvestor abgeschlossen, die 9 Millionen Euro einbringt. Solvay Ventures wird von bestehenden Anteilseignern unterstützt, darunter Finindus, ein in Belgien ansässiges Joint Venture von ArcelorMittal und der Region Flandern, sowie Management und Privatpersonen.

Tau hat sich als innovativer Zulieferer der Automobilindustrie etabliert und einen neuen globalen Standard für Wickeldrähte für die E-Mobilität gesetzt. Der Draht entspricht der Nachfrage der Industrie nach der nächsten Generation von Elektromotoren, die einen geringeren Kohlenstoffausstoß haben, weniger Ressourcen verbrauchen und die Effizienz, die Reichweite und die Wiederaufladezeit von Elektrofahrzeugen verbessern, insbesondere durch eine höhere Widerstandsfähigkeit gegenüber Teilentladungen und Spannungen von 800 V und mehr.

Kürzlich erreichte Tau einen wichtigen kommerziellen Meilenstein, als seine Drahtprodukte die sorgfältigen Validierungsprozesse mehrerer Automobil-OEMs und Tier-1-Lieferanten in Europa, Asien und Nordamerika abschlossen. Das Unternehmen baut derzeit seine Kapazitäten aus, was frühen Anwendern unmittelbare Wettbewerbsvorteile verschafft, und bereitet die industrielle Produktion von kohlenstoffneutralem Wickeldraht in Italien vor, mit dem Ziel, bis 2024 mit den weltweiten Lieferungen zu beginnen.

„Durch den Einsatz von Spezialpolymeren ermöglicht die innovative Technologie von Tau leistungsstärkere Elektromotoren, die für die immer schnellere Einführung von Elektrofahrzeugen entscheidend sind", sagt Peter Vanlaeke, Partner bei Solvay Ventures.

„Wir freuen uns, Solvay Ventures als einen unserer Hauptinvestoren für diese neue Phase unseres Unternehmens gewinnen zu können. Die Stärkung der Verbindungen zwischen den verschiedenen Teilen der Wertschöpfungskette ist von entscheidender Bedeutung, um Lösungen wie den Wickeldraht von Tau und seine Auswirkungen auf die Energiewende zu beschleunigen", sagt Francesco Taiariol, CEO und Mitbegründer von Tau.

„Seit unserer Erstinvestition Mitte 2021 haben wir hervorragende Fortschritte bei der Entwicklung dieser Spitzentechnologie hin zu einer vollwertigen industriellen Fertigung und zur Marktakzeptanz durch weltbekannte Automobilhersteller gesehen. Wir freuen uns sehr, Solvay Ventures an Bord zu haben, um unser Netzwerk zu stärken und die bestehenden Kerninvestoren zu ergänzen", sagt Hans Maenhout, Investment Director von Finindus.

Informationen zu Tau

Tau ist ein Technologieunternehmen, das im Zentrum der Energiewende, der Dekarbonisierung der Energie und der Elektrifizierung des Verkehrs steht. Die patentierten Technologien des Unternehmens vereinen die Notwendigkeit einer nachhaltigen, ressourcenschonenden Fertigung mit der Kraft, Zuverlässigkeit und Leistung, die die Elektrifizierung erfordert, um kleinere, umweltfreundlichere, langlebigere und leistungsfähigere Motoren, Transformatoren und Generatoren zu ermöglichen. Tau konzentriert sich auf kohlenstoffschonende Schutzbeschichtungen für Hochleistungs- und Standarddrähte aus Kupfer, Aluminium und Stahl.

Informationen zu Solvay Ventures

Solvay Ventures ist der Risikokapitalfonds von Solvay. Solvay Ventures investiert in bahnbrechende Technologien in den Bereichen fortschrittliche Materialien, Geräte und Geschäftsmodellinnovation. Solvay Ventures ist seit 2005 tätig und investiert derzeit aus einem globalen Evergreen-Fonds in Höhe von 80 Millionen Euro. Solvay Ventures zielt auf Investitionsmöglichkeiten in der Frühphase (Seed bis Series B) ab und konzentriert sich dabei auf Start-ups, die sich mit der besseren Nutzung von Ressourcen, der Energiewende, der Steigerung des Wohlbefindens und dem digitalen Zeitalter befassen. Über das Kapital hinaus versucht Solvay Ventures, die Ressourcen von Solvay zu nutzen, um die Einführung von Technologien und Märkten zu beschleunigen.

Informationen zu Finindus

Finindus ist eine belgische Investmentgesellschaft, die von ArcelorMittal und der Region Flandern finanziert wird und mit OCAS, einem Metallforschungszentrum von Weltrang mit Standorten in Zelzate und Zwijnaarde (Belgien), verbunden ist. Finindus bietet Frühphasen- und Wachstumsfinanzierung (sowohl Eigenkapital als auch Fremdkapital) für innovative Technologieunternehmen, die in den Bereichen Werkstoffe (einschließlich Materialverarbeitung), nachhaltige Fertigung und Industrie 4.0 tätig sind. Finindus investiert in ganz Europa, mit Flandern als Heimatbasis und bevorzugtem Standort, und weltweit in Investitionsmöglichkeiten in Technologien, die im Mittelpunkt unserer Kernbereiche stehen und den strategischen Interessen und Fachgebieten unserer Aktionäre entsprechen.

