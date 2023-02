Tau termine un cycle de financement de série B de 9 millions d'euros pour augmenter la production pour l'e-mobilité

Des investisseurs existants, notamment Finindus, se sont joints au cycle, dirigé par Solvay Ventures, qui se déroule en parallèle avec la percée commerciale de Tau auprès des clients du marché de l'automobile

TURIN, Italie et BERLIN, 1er février 2023 /PRNewswire/ -- La société de technologie Tau a terminé un cycle de financement de série B en récoltant 9 millions d'euros avec Solvay Ventures en tant qu'investisseur principal. Des actionnaires existants, dont Finindus, ainsi que des dirigeants et des particuliers, se sont joints à Solvay Ventures, une coentreprise belge d'ArcelorMittal et de la Région flamande.

Tau s'est imposée comme un fournisseur innovant du secteur de l'automobile en établissant une nouvelle norme mondiale en matière de fil d'enroulement pour l'e-mobilité. Son fil répond à la demande du secteur pour la prochaine génération de moteurs électriques dont l'empreinte carbone est réduite et qui utilisent moins de ressources tout en améliorant l'efficacité, la portée et le temps de recharge des véhicules électriques, notamment par une résistance supérieure à la décharge partielle et par la prise en charge de tensions d'adaptation de 800 V et plus.

Récemment, Tau a franchi une étape commerciale importante lorsque ses fils ont réussi les procédures de validations diligentes de plusieurs fabricants d'équipement automobile et fournisseurs de catégorie 1 en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. La société augmente actuellement ses capacités, offrant aux premiers utilisateurs des avantages concurrentiels immédiats, et prépare la production industrielle de fils d'enroulement neutres en carbone en Italie avec l'objectif de commencer des livraisons mondiales d'ici 2024.

« Grâce à l'utilisation de polymères spéciaux, la technologie innovante de Tau offre des moteurs électriques plus performants, essentiels pour accélérer l'adoption des véhicules électriques », a déclaré Peter Vanlaeke, associé chez Solvay Ventures.

« Nous sommes heureux de compter Solvay Ventures comme l'un de nos principaux investisseurs alors que nous entrons dans cette nouvelle phase de notre activité. Le renforcement des liens entre les différentes parties de la chaîne de valeur est essentiel pour accélérer la commercialisation de solutions comme le fil d'enroulement de Tau et l'effet qu'il aura sur la transition énergétique », a ajouté Francesco Taiariol, PDG et cofondateur de Tau.

« Depuis notre investissement initial au milieu de 2021, nous avons constaté les excellents progrès de cette technologie de pointe vers la fabrication industrielle à grande échelle et l'acceptation du marché par des acteurs de l'automobile de renommée mondiale. Nous sommes ravis que Solvay Ventures nous ait rejoint, avec son expertise, afin de renforcer notre réseau et compléter notre bassin d'investisseurs de base actuels », a précisé Hans Maenhout, directeur des investissements chez Finindus.

Tau est une entreprise technologique qui se positionne au cœur de la transition énergétique, de la décarbonisation de l'énergie et de l'électrification des transports. Ses technologies brevetées concilient la nécessité d'une fabrication durable et minimisant les ressources avec la puissance, la fiabilité et les performances nécessaires à l'électrification pour pouvoir produire des moteurs, transformateurs et générateurs plus petits, plus écologiques, plus durables et plus puissants. Tau produit principalement des revêtements de protection respectueux du carbone pour les fils de cuivre, d'aluminium et d'acier standard et de haute performance.

Solvay Ventures est le fonds de capital-risque de Solvay. Solvay Ventures investit dans des technologies de pointe en matière de matériaux, de dispositifs et d'innovation de modèle d'affaires. Active depuis 2005, Solvay Ventures investit actuellement dans un fonds mondial evergreen de 80 millions d'euros. Solvay Ventures cible les investissements en phase initiale (du démarrage jusqu'au financement de série B) en mettant l'accent sur les start-up visant une meilleure utilisation des ressources, la transition énergétique, un bien-être accru et l'ère numérique. Au-delà du capital, Solvay Ventures cherche à tirer parti des ressources de Solvay pour accélérer le développement des technologies et leur adoption sur le marché.

Finindus est une société d'investissement basée en Belgique, financée par ArcelorMittal et la Région flamande, et liée à OCAS, un centre de recherche métallurgique de classe mondiale avec des campus à Zelzate et Zwijnaarde (Belgique). Finindus offre des financements de phase initiale et de croissance (fonds propres et dette) à des entreprises technologiques innovantes actives dans le domaine des matériaux (y compris le traitement des matériaux), de la fabrication durable et de l'industrie 4.0. Finindus investit dans toute l'Europe, en gardant la Flandre comme base et site privilégié, et dans le monde entier en ce qui concerne les investissements dans des technologies qui se situent au centre de nos domaines principaux tout en correspondant aux intérêts stratégiques et aux domaines d'expertise de nos actionnaires.

