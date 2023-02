Tau conclui rodada da série B de € 9 milhões para aumentar a produção de mobilidade elétrica

A rodada, liderada pela Solvay Ventures, é acompanhada por investidores existentes, incluindo a Finindus, e acontece em paralelo com o avanço comercial da Tau com clientes automotivos

TURIM, Itália e BERLIM, 1 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A empresa de tecnologia Tau concluiu uma rodada da Série B arrecadando €9 milhões com a Solvay Ventures como investidora líder. A Solvay Ventures é acompanhada por acionistas existentes, incluindo a Finindus, uma joint venture com sede na Bélgica da ArcelorMittal e a Região Flamenga, bem como administradores e pessoas físicas.

A Tau se estabeleceu como uma fornecedora inovadora para a indústria automotiva, estabelecendo um novo padrão global em fio de enrolamento para mobilidade elétrica. Seu fio atende à demanda do setor pela próxima geração de motores elétricos com pegada de carbono reduzida, utilizando menos recursos e melhorando a eficiência, alcance e tempo de recarga dos veículos elétricos, principalmente por meio de resistência superior à descarga parcial e tensões de acomodação de 800 V e superiores.

Recentemente, a Tau alcançou um importante marco comercial quando seus produtos de fio concluíram processos de validação diligentes de vários fornecedores automotivos OEM e Nível 1 na Europa, Ásia e América do Norte. Atualmente, a empresa está aumentando a capacidade, oferecendo vantagens competitivas imediatas aos primeiros usuários e preparando a produção de fios de enrolamento neutro em carbono em escala industrial na Itália com o objetivo de iniciar entregas em todo o mundo até 2024.

"Por meio do uso de polímeros especiais, a tecnologia inovadora da Tau permite motores elétricos de maior desempenho, fundamentais para a adoção acelerada de veículos elétricos", disse Peter Vanlaeke, sócio da Solvay Ventures.

"Estamos muito felizes em adicionar a Solvay Ventures como um de nossos principais investidores à medida que entramos nesta nova fase para nossa empresa. Fortalecer os laços entre as diferentes partes da cadeia de valor é fundamental para ajudar a acelerar soluções como o enrolamento de fio da Tau e o impacto que ela terá na transição energética ", disse Francesco Taiariol, CEO e cofundador da Tau.

"Desde nosso investimento inicial em meados de 2021, presenciamos um excelente progresso dessa tecnologia de ponta em direção à fabricação industrial em grande escala e aceitação do mercado por agentes automotivos de renome mundial. Estamos entusiasmados em ter a Solvay Ventures a bordo - contribuindo com mais insights - para fortalecer nossa rede e complementar os principais investidores existentes", disse Hans Maenhout, diretor de investimentos da Finindus.

Sobre a Tau

A Tau é uma empresa de tecnologia no centro da transição energética, descarbonização de energia e eletrificação de transporte. Suas tecnologias patenteadas reconciliam a necessidade de fabricação sustentável e minimizadora de recursos com a potência, confiabilidade e desempenho que a eletrificação exige para possibilitar motores, transformadores e geradores menores, mais ecológicos, duradouros e potentes. A Tau se concentra em revestimentos protetores com consciência de carbono para fios de cobre, alumínio e aço padrão e de alto desempenho.

Acesse www.tau.group ou siga a Tau no Twitter e no LinkedIn

Sobre a Solvay Ventures

A Solvay Ventures é o fundo de Venture Capital da Solvay. A Solvay Ventures investe em tecnologias inovadoras em materiais avançados, dispositivos e inovação em modelos de negócios. Operando desde 2005, a Solvay Ventures está atualmente investindo em um fundo perene global de €80 milhões. A Solvay Ventures tem como alvo oportunidades de investimento em estágio inicial (Seed até a Série B) com foco em startups que abordam melhor uso de recursos, transição energética, aumento do bem-estar e era digital. Além do capital, a Solvay Ventures busca alavancar os recursos da Solvay para ajudar a acelerar a tecnologia e a adoção do mercado.

Acesse www.solvay.com/en/innovation/solvay-ventures ou siga a Solvay no LinkedIn

Sobre a Finindus

A Finindus é uma empresa de investimento com sede na Bélgica financiada pela ArcelorMittal e pela região Flamenga e está vinculada à OCAS, um centro de pesquisa de metais de classe mundial com campus em Zelzate e Zwijnaarde (Bélgica). A Finindus oferece financiamento em estágio inicial e crescimento (capital e dívida) para empresas de tecnologia inovadoras ativas na área de materiais (incluindo processamento de materiais), fabricação sustentável e indústria 4.0. A Finindus investe em toda a Europa, com Flandres como base residencial e um ótimo lugar, e em todo o mundo para oportunidades de investimento em tecnologias no centro de nossos domínios principais e de acordo com os interesses estratégicos e áreas de especialização de nossos acionistas.

Acesse www.findindus.be ou siga a Finindus no LinkedIn

CONTATO: Elizaveta Shlenskaia, [email protected], +39 (329) 142-4549

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1993608/Tau_Group_Logo.jpg

FONTE TAU Group

SOURCE TAU Group