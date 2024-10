TaylorMade Golf réduit le nombre d'étiquettes et augmente la précision de son étiquetage avec TEKLYNX

AUCH, France, 1er octobre 2024 /PRNewswire/ -- TEKLYNX International, connu dans le monde entier pour aider les entreprises à déployer une traçabilité sans faille grâce à ses logiciels d'étiquetage et son support client de premier plan, a publié aujourd'hui une étude de cas soulignant comment ses solutions de conception d'étiquettes et d'automatisation de l'impression, CODESOFT et SENTINEL, ont aidé TaylorMade Golf à remplacer les fichiers d'étiquettes par des modèles d'étiquettes intelligents et à augmenter la précision de l'étiquetage jusqu'à 99 %.

Téléchargez l'étude de cas pour en savoir plus sur cette réussite.

Auparavant, les limitations et le manque de flexibilité du logiciel utilisé étaient à l'origine d'inefficacités, de doublons et de gaspillage du stock d'étiquettes. Entre 25 et 50 % de l'ensemble du stock d'étiquettes utilisé était gaspillé. En outre, l'ancienne solution de conception d'étiquettes était limitée aux codes-barres linéaires et ne prenait pas en charge les types de codes-barres nécessaires, notamment les codes-barres GS1 et 2D. La précision d'étiquetage est estimée à 85 %, laissant une marge d'amélioration.

Après avoir mis en œuvre CODESOFT et SENTINEL, TaylorMade :

a augmenté la précision de l'étiquetage de 85 % à 99 % ;

a réduit le nombre de fichiers d'étiquettes à l'aide de modèles ;

a réduit de 50 % le coût total des équipements ;

a amélioré de 50 % la satisfaction des clients et les niveaux de service.

TaylorMade souhaitait mieux contrôler et personnaliser son processus d'étiquetage. Le choix de CODESOFT et de SENTINEL lui a permis d'y parvenir. TaylorMade dispose actuellement de cinq installations de SENTINEL dans le monde et a la possibilité d'imprimer sur un nombre illimité d'imprimantes dans l'ensemble de son entreprise.

« Grâce à ses solutions innovantes, TEKLYNX a permis à TaylorMade de gérer ses processus d'étiquetage en interne, ce qui se traduit par une plus grande flexibilité, des coûts minimisés et une moindre dépendance vis-à-vis des fournisseurs externes », a déclaré Thierry Mauger, président de TEKLYNX International. « L'amélioration de l'efficacité, de la précision et de la satisfaction des clients confirme que TEKLYNX est un partenaire précieux dans la réussite commerciale de TaylorMade et nous attendons avec impatience la suite des événements. »

Pour en savoir plus sur les solutions TEKLYNX de conception d'étiquettes et d'automatisation de l'impression, consultez le site teklynx.com.

À propos de TEKLYNX International

TEKLYNX International aide les chaînes d'approvisionnement à mieux fonctionner. Aujourd'hui, plus de 750 000 entreprises dans plus de 170 pays font confiance aux produits intégrés de conception d'étiquettes code-barres et RFID de TEKLYNX et aux personnes qui sont derrière ces solutions pour rendre les opérations d'étiquetage code-barres efficaces, précises, sécurisées et conformes à l'industrie. Pour en savoir plus sur la façon dont TEKLYNX aide les entreprises du monde entier, consultez teklynx.com ou appelez TEKLYNX dans votre région. Barcode Better™ avec TEKLYNX.

