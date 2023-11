TCI Fund Management établit une présence stratégique dans la région EMOA avec l'ouverture d'un bureau à Abu Dhabi

Sir Christopher Hohn présentera un exposé à l'occasion de l'Abu Dhabi Finance Week du 27 au 30 novembre

ABU DHABI, 24 novembre 2023 /PRNewswire/ -- TCI Fund Management Limited (« TCI »), une importante société d'investissement de 60 milliards de dollars, a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'un bureau à Abu Dhabi, établissant ainsi une présence stratégique aux Émirats arabes unis et dans la région EMOA. Bronwyn Owen, responsable mondiale des relations avec les investisseurs et directrice de TCI Fund Management (AD) Limited, a quitté New York pour s'installer à Abou Dhabi et dirigera le nouveau bureau.

La société envisage de tirer parti du bureau d'Abu Dhabi et de sa présence en personne pour nouer des relations essentielles dans la région. Une implantation physique dans la région permet à TCI d'accéder à des marchés précieux du point de vue des talents et des capitaux, alors qu'elle continue à développer ses capacités et son expertise. En outre, le bureau permet à TCI de disposer dans la région d'une présence qui peut être mise à profit pour poursuivre ses efforts visant à catalyser l'action climatique au sein du secteur de la finance privée.

« Le Moyen-Orient est un marché vital pour le secteur de la gestion des investissements, tant du point de vue des talents que de celui de la croissance des actifs, et constitue un partenaire essentiel dans les efforts mondiaux visant à réduire les émissions de carbone et le changement climatique », a déclaré Sir Christopher Hohn, fondateur et gestionnaire de portefeuille chez TCI. « Nous sommes impatients d'y établir notre équipe afin d'atteindre une base d'investisseurs plus large et d'étendre nos activités philanthropiques. Nous sommes également ravis de nous associer à la communauté locale afin d'offrir davantage d'opportunités aux gestionnaires d'investissement dans la région et de poursuivre nos efforts visant à réduire l'impact de la crise climatique actuelle en encourageant l'adoption de plans d'action pour le climat. »

S.E. Ahmed Jasim AL Zaabi, président de l'ADGM, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir TCI à l'ADGM. La nouvelle base de TCI souligne la montée en puissance de l'ADGM en tant que centre financier international et renforce la position d'Abu Dhabi en tant que centre prospère de l'industrie de la gestion des investissements et son rôle de premier plan dans la transition énergétique, grâce à la place stratégique qu'occupent les Émirats arabes unis dans la finance mondiale et à leur engagement inébranlable en faveur de l'action climatique. »

En sa qualité de fondateur et de président de la Children's Investment Fund Foundation (CIFF), Sir Christopher espère également que la présence de TCI dans la région lui permettra de mieux faire connaître l'important travail que la CIFF et d'autres organisations philanthropiques accomplissent dans les domaines de l'action climatique, de la santé et de la nutrition, en favorisant des partenariats et des cofinancements indispensables de la part d'organisations locales et de particuliers pour s'attaquer à ces problèmes mondiaux. La CIFF est une organisation caritative indépendante, régie par la loi britannique et totalement distincte de TCI.

Dans le cadre de l'ouverture du bureau de TCI, Sir Christopher Hohn présentera un exposé à la table ronde des dirigeants de l'Abu Dhabi Finance Week sur le thème « Investing in the Transition Era » (Investir dans l'ère de la transition), le 27 novembre, et au R.A.C.E. Sustainability Summit sur le thème de l'augmentation du financement climatique, le 30 novembre. Sir Christopher sera la tête d'affiche du COP28 Business & Philanthropy Climate Forum le 1 décembre lors d'une discussion informelle organisée autour du thème « Tackling Greenwashing and Greenhushing » (Lutter contre l'écoblanchiment et l'écoblanchiment).

La présence de TCI confirme l'importance croissante des Émirats arabes unis dans le secteur de la gestion des investissements et s'inscrit dans la tendance récente des entreprises à s'implanter au Moyen-Orient.

À propos de TCI Fund Management Limited

Fondée en 2003 par Sir Christopher Hohn, TCI est une société d'investissement de 60 milliards de dollars dont le siège se trouve à Londres et qui possède des bureaux à New York et à Abu Dhabi. TCI gère des actifs pour le compte d'investisseurs institutionnels du monde entier, notamment des fonds souverains, des régimes de retraite publics et d'entreprises, des fondations et des fonds de dotation, ainsi que pour certains des plus grands family offices du monde. Sir Chris est un investisseur militant et ces dernières années, il est devenu un fervent défenseur d'une action urgente contre la crise climatique et un contributeur prolifique à cette cause.

www.tcifund.com

À propos de la The Children's Investment Fund Foundation UK (« CIFF »)

Organisme de bienfaisance enregistré en Angleterre et au Pays de Galles, la CIFF se consacre à l'amélioration de la vie des enfants vivant dans la pauvreté dans les pays en développement et fait partie des plus grands organismes de bienfaisance pour enfants au monde. En 2019, Forbes a classé M. Hohn dans la liste des philanthropes les plus généreux au monde en dehors des États-Unis.

www.ciff.org

Investissements de TCI

Actions - TCI est un investisseur fondamental axé sur la valeur qui investit à l'échelle mondiale dans des entreprises solides présentant des avantages concurrentiels durables. S'appuyant sur une approche de capital-investissement, TCI mène des recherches fondamentales approfondies, entretient un dialogue constructif avec la direction et adopte un horizon d'investissement à long terme. TCI est un investisseur opportuniste qui investit de temps à autre dans des transformations d'entreprises et des situations spéciales. TCI produira des résultats en faisant preuve d'activisme au besoin. Le TCI Master Fund est fortement axé sur l'optimisation de l'alpha.

Immobilier - L'activité de prêt immobilier de TCI a été créée en 2014. Les TCI Real Estate Partners Lending Funds investissent aux côtés de la Children's Investment Fund Foundation (UK) (CIFF). Ces fonds sont axés sur les prêts hypothécaires de premier rang et les prêts garantis de premier rang sur des actifs de haute qualité dans des emplacements de premier choix, avec une concentration sur les grandes villes d'Amérique du Nord et d'Europe.

Informations de contact

Bronwyn Owen, CFA

Responsable mondial des relations avec les investisseurs

Directeur général, TCI Fund Management (AD) Limited

ADGM Square, île d'Al Maryah

Al Maqam Tower, 34e étage

Abu Dhabi, Émirats arabes unis

EAU : +971 55 820 1627

E-mail : [email protected]