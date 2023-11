TCI Fund Management eröffnet ein Büro in Abu Dhabi und schafft damit eine strategische Präsenz in der EMEA-Region

Sir Christopher Hohn wird auf der Abu Dhabi Finance Week vom 27. bis 30. November eine Präsentation halten

ABU DHABI, 23. November 2023 /PRNewswire/ -- TCI Fund Management Limited ("TCI"), ein führendes Investmentunternehmen mit einem Vermögen von 60 Milliarden Dollar, gab heute die Eröffnung einer Niederlassung in Abu Dhabi bekannt, mit der eine strategische Präsenz in den Vereinigten Arabischen Emiraten und EMEA geschaffen wird. Bronwyn Owen, Global Head of Investor Relations und Director von TCI Fund Management (AD) Limited, ist von New York nach Abu Dhabi umgezogen und wird die neue Niederlassung leiten.

Das Unternehmen plant, die Niederlassung in Abu Dhabi und die persönliche Präsenz für den Aufbau wichtiger regionaler Beziehungen zu nutzen. Ein physischer Standort in der Region verschafft TCI Zugang zu wertvollen Märkten in Bezug auf Talente und Kapital, während das Unternehmen seine Fähigkeiten und sein Know-how weiter ausbaut. Darüber hinaus verschafft die Niederlassung TCI ein Standbein in der Region, das sie nutzen kann, um ihre Bemühungen zur Förderung von Klimaschutzmaßnahmen im privaten Finanzsektor fortzusetzen.

"Der Nahe Osten ist ein wichtiger Markt für die Investment-Management-Branche, sowohl aus der Perspektive der Talente und des Vermögenszuwachses als auch als entscheidender Partner bei den globalen Bemühungen zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen und des Klimawandels", sagte Sir Christopher Hohn, TCI-Gründer und Portfolio Manager. "Wir freuen uns darauf, unser Team dort aufzubauen, um eine breitere Investorenbasis zu erreichen und meine philanthropischen Aktivitäten zu erweitern. Wir freuen uns auch, mit der lokalen Gemeinschaft zusammenzuarbeiten, um die Möglichkeiten für Investmentmanager in der Region zu verbessern und unsere laufenden Bemühungen zur Verringerung der Auswirkungen der gegenwärtigen Klimakrise durch das Vorantreiben von Klimaaktionsplänen voranzutreiben".

S.E. Ahmed Jasim AL Zaabi, Vorsitzender der ADGM, sagte: "Wir freuen uns, TCI bei der ADGM begrüßen zu dürfen. Der neue Standort von TCI unterstreicht den Aufstieg von ADGM als internationales Finanzzentrum und stärkt die Position von Abu Dhabi als florierendes Zentrum für die Investment-Management-Branche und seine führende Rolle bei der Energiewende, die durch den strategischen Wert der VAE für das globale Finanzwesen und ihr unerschütterliches Engagement für den Klimaschutz untermauert wird".

In seiner persönlichen Eigenschaft als Gründer und Vorsitzender der Children's Investment Fund Foundation (CIFF) hofft Sir Christopher außerdem, dass die Präsenz von TCI in der Region es ihm ermöglicht, die wichtige Arbeit von CIFF und anderen philanthropischen Organisationen in den Bereichen Klimaschutz, Gesundheit und Ernährung bekannter zu machen und so dringend benötigte Partnerschaften und Kofinanzierungen von lokalen Organisationen und Einzelpersonen zur Bewältigung dieser globalen Probleme zu gewinnen. CIFF ist eine unabhängige Wohltätigkeitsorganisation, die nach britischem Recht reguliert wird und völlig unabhängig von TCI ist.

Im Rahmen der Eröffnung der TCI-Niederlassung wird Sir Christopher Hohn am 27. November auf dem Abu Dhabi Finance Week Leadership Roundtable "Investing in the Transition Era" und bei R.A.C.E. sprechen. Nachhaltigkeits-Gipfel zum Thema der wachsenden Klimafinanzierung am 30. November. Sir Christopher wird das COP28 Business & Philanthropy Climate Forum am 1. Dezember mit einem Kamingespräch zum Thema "Tackling Greenwashing and Greenhushing" eröffnen.

Die Präsenz von TCI unterstreicht die wachsende Bedeutung der VAE in der Investment-Management-Branche und entspricht dem jüngsten Trend, dass Unternehmen im Nahen Osten Fuß fassen.

Informationen zu TCI Fund Management Limited

TCI wurde 2003 von Sir Christopher Hohn gegründet und ist eine führende 60 Milliarden US-Dollar schwere Investmentgesellschaft mit Hauptsitz in London und Niederlassungen in New York und Abu Dhabi. TCI verwaltet Vermögen für institutionelle Investoren auf der ganzen Welt, darunter Staatsfonds, betriebliche und öffentliche Pensionspläne, Stiftungen, Schenkungen und für einige der weltweit führenden Family Offices. Sir Chris ist ein aktivistischer Investor und hat sich in den letzten Jahren zu einem entschiedenen Befürworter dringender Maßnahmen zur Bekämpfung der Klimakrise entwickelt und leistet einen wichtigen Beitrag zu diesem Thema.

www.tcifund.com

Informationen zu The Children's Investment Fund Foundation UK ("CIFF")

CIFF ist eine in England und Wales eingetragene Wohltätigkeitsorganisation, die sich auf die Verbesserung der Lebensbedingungen von in Armut lebenden Kindern in Entwicklungsländern konzentriert und eine der größten Kinderhilfsorganisationen der Welt ist. Im Jahr 2019 wurde Hohn von Forbes in die Liste der weltweit großzügigsten Philanthropen außerhalb der USA aufgenommen.

www.ciff.org

TCIs Investitionen

Aktien - TCI ist ein wertorientierter, fundamentaler Investor, der weltweit in starke Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen investiert. TCI verfolgt einen Private-Equity-Ansatz und betreibt eine gründliche Grundlagenforschung, arbeitet konstruktiv mit dem Management zusammen und verfolgt einen langfristigen Investitionshorizont. TCI ist ein opportunistischer Investor, der von Zeit zu Zeit in Unternehmensumwandlungen und Sondersituationen investiert. TCI wird die Ergebnisse vorantreiben, indem es, wenn nötig, Aktivismus einsetzt. Der TCI Master Fund ist stark konzentriert, um das Alpha zu maximieren.

Immobilien - Das Immobilienkreditgeschäft von TCI wurde im Jahr 2014 gegründet. Die TCI Real Estate Partners Lending Funds investieren gemeinsam mit The Children's Investment Fund Foundation (UK) (CIFF). Diese Fonds konzentrieren sich auf erst- und vorrangig besicherte Kredite für hochwertige Vermögenswerte an erstklassigen Standorten mit Schwerpunkt auf Großstädten in Nordamerika und Europa.

Kontaktinformationen

Bronwyn Owen, CFA

Global Head of Investor Relations

Managing Director, TCI Fund Management (AD) Limited

ADGM Square, Al Maryah Island

Al Maqam Tower, 34th Floor

Abu Dhabi, UAE

UAE: +971 55 820 1627

E-Mail: [email protected]

Für Medien

ASC Advisors

Steve Bruce / Taylor Ingraham

[email protected] / [email protected]

+1 203 992 1230