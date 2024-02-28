TCL два года подряд входит в топ-2 мировых ТВ-брендов

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TCL Electronics

28 Feb, 2024, 13:53 ET

ГОНКОНГ, 28 февраля 2024 г. /PRNewswire/ -- TCL Electronics, ведущий бренд потребительской электроники, вновь признан компанией Omdia, занимающейся маркетинговыми исследованиями, мировым топ-2 среди телевизионных брендов.

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Согласно отчету Omdia Global TV Sets Report 2023, TCL второй год подряд сохраняет свою вторую позицию на мировом рынке телевизоров по бренду с общим объемом продаж 25,26 миллиона единиц, что составляет 12,5 % рынка. Это достижение было отчасти обусловлено успешными премиальными телевизионными предложениями компании, которые включают линейку телевизоров Mini LED, представленную в 2023 году. Данный продуктовый сегмент быстро рос в последние годы и продолжает пользоваться значительным спросом на рынке.

С целью расширения и улучшения своего портфеля премиальных телевизионных продуктов TCL выпустила первый в мире телевизор Mini LED еще в 2019 году, став также первой компанией, начавшей массовое производство телевизоров Mini LED в мире. Благодаря многочисленным запатентованным технологиям Mini LED и мощным возможностям алгоритмов TCL обеспечивает непревзойденное качество отображения и превосходное качество просмотра своих телевизоров.

В прошлом году TCL также выпустила серию телевизоров Mini LED размером 98 дюймов и выше. Примечательно, что самый большой в мире 115-дюймовый телевизор QD-Mini LED дебютировал в Северной Америке во время CES 2024. Он имел более 20 000 локальных зон затемнения и пиковую яркость 5000 нит.

В 2024 году TCL по-прежнему стремится поднять планку технологий мини-светодиодных телевизоров и вдохновить пользователей по всему миру своими инновациями.

О компании TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) является ведущим брендом в сегменте потребительской электроники и одним из мировых лидеров по производству телевизоров. Сейчас TCL работает на более чем 160 рынках по всему миру. Компания специализируется на исследованиях, разработке и производстве потребительской электроники — телевизоров, аудиосистем, бытовых приборов, мобильных устройств, умных очков, коммерческих дисплеев и так далее. Посетите веб-сайт TCL: https://www.tcl.com.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2348546/image.jpg 

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