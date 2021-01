TCL annonce le lancement de téléviseurs dotés de Google TV pour offrir le meilleur contenu avec une superbe expérience de visionnement à l'occasion du CES 2021

Les téléviseurs TCL dotés de Google TV combineront les technologies d'affichage de pointe de TCL, comme Mini LED, 8K et QLED, avec la nouvelle expérience de divertissement de Google, pour permettre aux utilisateurs de découvrir le contenu qu'ils aiment et d'y accéder plus facilement que jamais dans une définition étonnante sur les derniers écrans TCL.

« La sortie des téléviseurs TCL avec Google TV fera passer notre partenariat avec Google au niveau supérieur, a déclaré Kevin Wang, PDG de TCL Industrial Holdings et de TCL Electronics. Le thème que nous avons mis en avant cette année au CES est la bonification de l'expérience des utilisateurs et, en combinant un affichage de pointe avec du contenu intelligent et pratique alimenté par Google, je suis convaincu que nous permettrons aux gens du monde entier de profiter d'expériences formidables en 2021. »

« Nous sommes ravis de nous associer à TCL pour offrir Google TV aux clients du monde entier. Google TV est une expérience télévisuelle plus utile et plus agréable qui aide les utilisateurs à trouver le contenu qu'ils aiment », a ajouté Shobana Radhakrishnan, directrice principale de l'ingénierie de Google TV.

Les téléviseurs TCL dotés de Google TV rassemblent des films, des émissions, de la télévision en direct et plus encore par l'entremise d'applications et d'abonnements, et les organisent pour chaque utilisateur. Ils offrent des recommandations personnalisées afin que les clients de TCL puissent découvrir de nouvelles choses à regarder. Les utilisateurs peuvent même demander à Google de trouver des films et des émissions, de répondre à des questions et de contrôler des appareils intelligents avec leur voix sur les grands écrans de TCL.

TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une entreprise de produits électroniques grand public en pleine croissance et un acteur dominant du marché mondial des téléviseurs. Fondée en 1981, elle commercialise ses produits dans plus de 160 pays. Selon la firme d'analyse OMDIA, TCL s'est classé au deuxième rang mondial en termes de part de marché des téléviseurs au deuxième trimestre de 2020. TCL se spécialise dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public tels que les téléviseurs, les appareils audio et les électroménagers intelligents.

